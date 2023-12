¿Quién es el dueño de lujoso hotel donde 5 jóvenes estuvieron atrapados a 250 metros?

El único hotel del mundo levantado sobre el nido de una pareja de cóndores. Así es conocido a nivel internacional el exclusivo hotel El Nido del Cóndor ubicado en el municipio de Villamaría (Caldas) a tan solo 20 minutos de Manizales.



Pero el lugar, que incluso ha salido en series españolas junto a hoteles de Dubái y París, también será recordado por ser el escenario de una emergencia que obligó a bomberos, Ejército y Cruz Roja a desplegar un operativo sin precedentes para rescatar a 5 empleados del hotel que quedaron atrapados a más de 250 metros de altura por más de 18 horas.

Mónica Sánchez, en el momento en el que fue rescatada. Foto: Gobernación de Caldas.

Horas de angustia

Cristian Cuervo, en el momento en el que fue rescatado. Foto: Gobernación de Caldas.

Una de las poleas de la llamada góndola, que recorre cerca de 530 metros sobre un acantilado, se reventó cuando transportaba a los 5 trabajadores, a las 6:30 de la mañana del 27 de diciembre. Y, tras 18 horas de labores, los jóvenes fueron rescatados.



Se trata de Mónica Andrea Sánchez, Marleny Patiño, Natalia Vidal Castro, Cristian Cuervo y Juan Camilo Chaparro, quienes narraron que lloraron, rezaron, se despidieron de la vida y tomaron fuerzas parea salir de la pequeña estructura de lata que ahora es objeto de investigación de autoridades.



En efecto, tanto la Alcaldía como la Personería de Villamaría anunciaron que ya pidieron todos los permisos y controles de la góndola que empleados y turistas usan para llegar al exclusivo glamping que sobrevuela una pareja de cóndores.



Según información en redes, una noche promedio en El Nido del Cóndor vale 702 dólares, unos 2 millones 700 mil pesos. Pero el precio puede subir o bajar según la experiencia.

Arquitecto y contratista

Góndola en la que se quedaron atrapadas las cinco personas. Foto: Gobernación de Caldas.

Los dueños del lujoso lugar no se han pronunciado sobre lo sucedido. De hecho, EL TIEMPO los contactó vía WhatsApp para confirmar la identidad de los trabajadores y la existencia de una póliza para estos eventos, pero no respondieron e incluso uno de los números fue bloqueado.



En documentos oficiales aparece como su único dueño Jaime Botero Medina, un reconocido arquitecto oriundo de Manizales que se ha destacado por ser cerebro de varias construcciones en guadua y madera en varias zonas del país.



Botero creó el exclusivo hotel, ubicado en la finca Molinos de la vereda Papayal Meseta Cargaperros, en septiembre de 2018.



"Él es el propietario y administrador junto con su esposa", señaló un lugareño que confirmó que, tal como lo dijeron familiares de uno de los jóvenes rescatados, la góndola ya había fallado recientemente.



Además, aparece como propietario de la empresa Conguadua SAS, dedicada a la construcción de edificios no residenciales, actividades de arquitectura y distribución de combustibles gaseosos por tuberías.



Con esta compañía ha celebrado contratos con entidades del Estado como el Ministerio de Cultura y la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Manizales.

Natalia Vidal Castro, otra de las rescatadas, aspiró al concejo de Villamaría en 2023. Foto: Suministrada por autoridades

Habla Cotelco Caldas

EL TIEMPO se comunicó con Juan Alba, director de la Asociación Hotelera y de Colombia (Cotelco) seccional Caldas, para preguntarle sobre el caso de la góndola y para saber si requirieron a El Nido del Cóndor, que hace parte de la campaña 'los secretos de Colombia.



"Ellos tienen los papeles en regla. Por el momento no les vamos a hacer ninguna solicitud, ellos en su momento aclararán lo sucedido", aseguró Juan Alba.



Autoridades locales le dijeron a EL TIEMPO que desde el mismo 27 de diciembre la Oficina de Gestión del Riesgo requirió la documentación del estado y mantenimiento de la góndola: "Desde ayer ellos quedaron en hacer la revisión, ellos son los encargados del tema".



Además, la Secretaría de Salud le brindará soporte psicológico a los 5 rescatados, mientras que la personería de Villamaría dijo que se habría ordenado que la góndola no se volviera a usar mientras se hacen las verificaciones.



Ahora se espera que se informe si había turistas y otro personal que se deba evacuar mientras se habilita el único mecanismo para llegar al exclusivo lugar.

