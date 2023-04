La última vez que se supo públicamente del exmagistrado de la Corte Constitucional Jorge Pretelt fue poco después de que se conociera su condena a seis años y seis meses de prisión, por corrupción judicial, la cual se encuentra en apelación.



Pero hace unas horas su nombre volvió a sonar luego de que denunciara, a través de su cuenta de Twitter, que había sido víctima de la inseguridad en una finca de Montería (Córdoba) e hizo una polémica invitación a la ciudadanía.

El trino, lanzado la mañana del jueves 13 de abril, se dio en momentos en los que el ministro de Defensa, Iván Velásquez, sostenía una serie de encuentros y consejos de seguridad en la costa Caribe para atender la ola de violencia en esa región.



De manera paralela, el exmagistrado Pretelt descargó su molestia ante un requerimiento que le hizo a la Policía y que, según él, no fue atendido. La petición fue hecha en momentos en los que, de acuerdo con su relato, un grupo de personas entró a su finca, la noche del miércoles, para robar varios animales.



“Entraron a la finca ubicada en Montería y se llevaron 8 corderos. Es la tercera vez. Se llamó al CAI y nunca llegaron. Atemorizaron al administrador y a su familia", dijo el exmagistrado.

Estamos en manos del hampa. Hay que armarse y crear grupos de vigilancia. Anoche entraron a la finca ubicada en Montería y se llevaron 8 corderos. Es la tercera vez. Se llamó al CAI y nunca llegaron. Atemorizaron al administrador y a su familia. Pronto empezarán los secuestros. — Jorge Pretelt Ch (@JorgePretelt) April 13, 2023

Sin embargo, el mensaje de Pretelt estuvo acompañado de una invitación que de inmediato levantó polémica y desató una serie de reacciones en la red social.



"Estamos en manos del hampa. Hay que armarse y crear grupos de vigilancia... Pronto empezarán los secuestros", se puede leer en el trino que lleva más de 1.100 impresiones.

¿Qué dijo la Policía?

Varios policías en una calle de Montería. Foto: Gudilfredo Avendaño/ Montería

Los patrulleros llegaron y se entrevistaron con el mayordomo de la finca y él manifestó que nunca llamó a la Policía, sino al administrador y este fue quien dijo que llamaría a la Policía. FACEBOOK

Voceros de la Policía Metropolitana de Montería le dijeron a EL TIEMPO que, tras el mensaje del exmagistrado Pretelt, una patrulla con uniformados se trasladó hasta la finca Jamaica, donde se habría registrado el hurto.



"Los patrulleros llegaron y se entrevistaron con el mayordomo de la finca y él manifestó que nunca llamó a la Policía, sino al administrador y que fue este quien dijo que llamaría a la Policía. Nosotros como institución, a través de la línea 123, no tenemos registro de alguna llamada con relación a ese caso", dijo un vocero de la institución.



Explicaron que intentaron comunicarse con el administrador, "pero hasta las 4 de la tarde del jueves no teníamos respuesta".

"Nosotros nos enteramos del caso porque el magistrado dio a conocer los hechos en un medio de comunicación y llegamos a la finca a preguntar. El mayordomo dijo que nunca lo amordazaron y ni lo intimidaron, solo que le tocaron la puerta, pero que él no quiso salir”, manifestaron.



Añadieron además que, desconocen si a la fecha hay alguna denuncia formal por el hurto en la finca de Pretelt.



EL TIEMPO contactó al exmagistrado para ampliar su versión con respecto al hurto y aseguró que se encuentra indispuesto para hablar. "Me hicieron una pequeña cirugía", dijo.



Mientras que su actual abogado, José Darío Salazar, no ha atendido las llamadas.

Ariel Ávila, senador de Alianza Verde. Foto: EFE

Al respecto, el senador Ariel Ávila, del partido Alianza Verde, ponente del proyecto de ley de sometimiento y vicepresidente de la Comisión de Paz, señaló que la estrategia de armar a civiles para crear seguridad “es un experimento que ha salido muy mal y eso se llama paramilitarismo”.



“Eso termina llevando las armas a la delincuencia y al crimen, lo que dispara la tasa de homicidio a mediano plazo y causa mayores niveles de inseguridad. Esa estrategia se está usando en Ecuador y ha salido muy mal”, dijo el senador.



Destacó que este tipo de propuestas “son peligrosas”. “Este país ya vivió eso, y es eso no es legal”, dijo.



Córdoba fue uno de los departamentos que se constituyó como epicentro del paramilitarismo en Colombia.



EL TIEMPO también buscó al gobernador de Córdoba, Orlando Benítez Mora, para conocer su opinión sobre la situación de su departamento. Pero miembros de su equipo aseguraron que estaba en una reunión.



¿En qué va el proceso de Pretelt?

Pretelt se convirtió en el primer exmagistrado de una alta corte en ser separado de su cargo por hechos de corrupción.



Su condena, en primera instancia, se dio por el delito de concusión, al ser considerando como responsable de haber exigido 500 millones de pesos a la empresa Fidupetrol, a cambio de favorecerla en el 2013 en el trámite de una tutela en la Corte Constitucional, cuando él era magistrado de ese tribunal.



La condena se encuentra en apelación de segunda instancia.

