Jorge Oñate dice estar listo para responder ante Fiscalía

Mientras que un equipo médico atendía al popular cantante vallenato Jorge Oñate, quien sufrió una baja de presión en pleno concierto en Bogotá, en el concierto de Los Reyes Vallenatos, sus abogados le remitían el domingo a la Fiscalía un escrito en el que se ponían a su disposición para que sea citado a ampliar interrogatorio en un caso de homicidio en el que aparece mencionado.



En efecto, su abogado, Julián Quintana, le envió un oficio a la Fiscalía 133 Especializada contra el Crimen Organizado –que lleva el expediente por el asesinato del dirigente político del Cesar Efraín Ovalle–, no solo para poner a Oñate a disposición de las autoridades cuando sea citado, sino para pedir claridad sobre algunos aspectos clave del proceso.

Tal y como lo reveló EL TIEMPO este domingo, la Fiscalía ha citado en distintas oportunidades a Oñate a interrogatorio, pero dicha diligencia se ha frustrado y, hasta ahora, no se ha fijado una nueva fecha.



De hecho, según fuentes del ente acusador, se analiza si se dicta o no orden de captura para garantizar que acuda a la ampliación de interrogatorio.



Pero el penalista Quintana advirtió en su escrito –conocido por EL TIEMPO– que son solo dos las veces que la Fiscalía ha citado a su cliente para esa diligencia.

Asegura que la primera no se llevó a cabo, aunque Oñate se presentó al despacho judicial, por petición de la defensa de las víctimas.



Y la segunda –de acuerdo con el abogado– fue por petición suya, ya que se encontraba a la espera del resultado de una acción de tutela.



El recurso se presentó para exigir que la Fiscalía respondiera un derecho de petición que remitió en el 2017 y en el que pedía claridad sobre la vinculación al caso de Jorge Oñate y de Jorge Luis Oñate Zuleta, su hijo.

‘Compra de falsos testigos’

El Tribunal Superior de Bogotá negó la tutela por improcedente y por no configurarse la inmediatez. Además, le advirtió a la defensa de Oñate que “el amparo constitucional no puede convertirse en una herramienta que subsane la falta de diligencia”.



Al respecto, Quintana aseguró que tras esa decisión no se ha emitido una nueva citación para la ampliación de interrogatorio.



Y advirtió que, en todo caso, esta fase en un proceso penal no es obligatoria y no tendría por qué derivar en una orden de captura.

“Estamos a la entera disposición de su despacho y somos los más interesados en que los hechos se aclaren. (...) A pesar de que esta no es una causal para solicitar una orden de captura, ya que el interrogatorio no es obligatorio, tenemos la plena confianza de que no es una presión mediática de la Fiscalía”, manifestó la defensa de Oñate en su escrito dirigido al fiscal del caso.

Jorge Oñate, ‘El Jilguero de América’, sufrió este fin de semana una descompensación durante una presentación que realizaba en Bogotá. Foto: Archivo/ EL TIEMPO

Y, consultado por EL TIEMPO, Quintana agregó que su cliente está siendo víctima de falsos testigos que, según él, lo quieren involucrar sin pruebas en la investigación que se sigue por el asesinato del político Ovalle.



Además, dijo que las pruebas que tienen para sustentar esa afirmación ya se las hicieron llegar al ente acusador y reposan en el expediente. Y recordó que en un primer encuentro con la Fiscalía, en septiembre de 2014, Oñate ya negó cualquier nexo con el homicidio de Ovalle, que era su primo y a quien asesinaron el 25 de febrero de 2012.

“Solicitamos que con fundamento en los argumentos expuestos, se reprograme la diligencia de interrogatorio, recalcando que jamás hemos buscado dilatar la diligencia. Insistimos, con el respeto acostumbrado, en que estamos a su disposición. Y, por último, le solicitamos nos informe si el despacho está evaluando los elementos probatorios, puestos a su disposición, donde se evidencia la compra de falsos testigos en esta actuación”, enfatizó la defensa de Oñate.



Por ahora, el cantante vallenato espera un parte definitivo acerca de su estado de salud por concepto de la descompensación del fin de semana y de cara a los compromisos artísticos que tiene, y su equipo jurídico aguarda a que la Fiscalía defina una nueva fecha para la ampliación de ese interrogatorio.



