Atención: la Policía seguirá investigando al exjefe de seguridad de la Vicepresidenta

Alegando que se le está violando el buen nombre y los derechos al debido proceso y a la defensa, el abogado del ex jefe de seguridad de la vicepresidenta Francia Márquez le había pedido a la Procuraduría que le quitara el caso a la Inspección de la Policía.



Esta última le abrió un expediente el 8 de junio pasado luego de que llegara un anónimo en el que señalaran que el patrimonio del entonces oficial se había incrementado de manera inusitada tras su paso por el zona portuaria de Santa Marta y el programa de erradicación de cultivos.

Teniente coronel Jorge Enrique Hurtado Bermúdez Foto: Archivo particular

En el anónimo, revelado en su integridad por EL TIEMPO, se señala que Bermúdez habría recibido prebendas por dejar pasar cargamentos de contrabando y droga y por no erradicar coca en zonas de la mafia.



EL TIEMPO conoció en primicia un oficio en el que la Procuraduría decidió que el caso se debe quedar en la Inspección de la Policía.



Para el ente de control, "no existe vulneración del debido proceso ni de otros derechos fundamentales con el decreto de pruebas, las cuales en principio no desbordan la competencia del operador disciplinario, teniendo en cuenta que para el apoyo técnico para la práctica de las mismas se requirió a la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General".

Los argumentos

Este es el documento en el que la Procuraduría niega el poder preferente. Foto: EL TIEMPO

Por otra parte, el ente de control le señala a la defensa del ahora exoficial que se evidencia que tanto la solicitud de nulidad como el recurso que presentó, fueron resueltos por la autoridad competente en el curso procesal ordinario.



"En este orden de ideas, se debe destacar que el trámite previsto para el ejercicio del poder disciplinario preferente no es el escenario procesal para alegar las irregularidades que pudieron o puedan ser invocadas y subsanadas dentro de la actuación correspondiente, ni mucho menos pretende ser otra instancia frente a las decisiones adoptadas por el funcionario disciplinario competente, puesto que, de lo que se trata, se reitera una vez más, es de proteger el orden legal justo ante posibles vulneraciones irreparables o trascendentes, sin desconocer las facultades de los servidores encargados de ejercer la potestad sancionadora del Estado", se lee en el documento.



Y concluye señalando que el proceso disciplinario cuenta con los mecanismos procesales de defensa establecidos en la Ley para alegar acerca de las irregularidades sustanciales que considere configuradas, demandar su saneamiento, o lo que es lo mismo, la defensa cuenta con mecanismos o actos procesales ordinarios como lo son la solicitud de nulidad, la revocatoria (en lo procedente) y los recursos establecidos en las normas de procedimiento.

En manos de sus excompañeros

El ministro de Defensa, Iván Velásquez. Foto: @Franciamarquezm / EL TIEMPO

Así las cosas, el expediente seguirá en manos de la Inspección quien deberá decidir si hay fundamento para archivar o incluso para compulsar copias a la justicia ordinaria.



La vicepresidenta le envió una dura carta al ministro de Defensa, Iván Velásquez, en la que reclamaba por no haberle manifestado que su jefe de seguridad iba a ser llamado a calificar servicios y pedía su reintegro hasta encontrar a alguien de confianza.



De hecho, responsabilizó a Velásquez por su tema de seguridad.

El anónimo

Francia Márquez y su jefe de seguridad Jorge Hurtado. Foto: Archivo particular

En el anónimo se habla de manera detallada de los bienes del oficial y se asegura que el incremento de su fortuna se registró entre 2021 y 2022, cuando ocupó cargos clave y se empezó a mover entre influyentes políticos.



“Este oficial aprovechando de sus influencias políticas ha logrado escalar hasta los más altos cargos en la Policía, estando pendiente de ascender al grado de coronel, lo que es una vergüenza institucional teniendo en cuenta que es un oficial que va en contravía de las políticas y valores, ya que en su trayectoria ha presentado diferentes investigaciones disciplinarias y para colmo tiene un incremento en patrimonio exagerado, que ha ocultado y no ha sido posible que lo investiguen”, señala el autor o autores del anónimo.



Y agrega que tienen conocimiento que ha incrementado su patrimonio económico, que no encaja con el sueldo de oficial de la Policía: “jamás podría acumular el monto de propiedades que actualmente posee, que se estima aproximadamente en más de nueve mil millones de pesos. Este funcionario incumpliendo con la ley y evitando la vigilancia de las autoridades tributarias ha dejado de declarar su renta, por más de 6 años, con el fin de ocultar dinero que ilegalmente ha obtenido en provecho de los cargos que ocupo en la Policía”.

En este edificio el exoficial negoció uno de los bienes. Foto: Google Maps

Además, asegura: "Este señor oficial tiene bienes inmuebles entre casas y apartamentos que ascienden a más de cinco mil millones de pesos, valor que ha ocultado, ya que su valor comercial debe ser mayor. De igual manera, posee una camioneta haylux (sic) de más de 300 millones de pesos, y vehículo AUDI de más de 200 millones de pesos, también tiene un tractocamión de más de 300 millones de pesos".



"En el año 2021 y 2022, sería bueno que revisaran los ingresos recibidos por el señor coronel, quien laboraba en el puerto de Santa Marta y adquirió bienes por valor de 2.000 millones, producto de pagos de favorecer el paso de droga y contrabando (...) gran parte del dinero que posee lo consiguió cuando se desempeñaba también en el área de erradicación de cultivos ilícitos, quien daba órdenes para que no se realizaran los operativos de erradicación manual y aspersión, recibiendo pagos mensuales por parte de grupo narcotraficantes”, se lee en el documento.

