Los cafeteros, ganaderos y lecheros de Támesis, Antioquia, están evaluando si se suman a la estrategia de seguridad que alistan autoridades tras el asesinato de Jorge Andrés Hernández de la Cuesta, ocurrido el martes pasado, a las 7:20 p. m, en su finca El Rincón de Mis Lágrimas, en la vereda La Oculta.



(Le puede interesar: Esta es la primera pista sobre el crimen de ganadero paisa)



Tras un consejo de seguridad se ordenaron patrullajes conjuntos entre la Policía y el Ejército, que la Dijín apoye la investigación del crimen, en manos de la Fiscalía, y la implementación de la estrategia ‘Fincas seguras’.

Facebook Twitter Linkedin

Alfredo Ramos Maya, concejal de Medellín por el Centro Democrático. Foto: Cortesía

“Hay estupor en la región. Jorge tenía tierras en el Urabá, su familia es apreciada por tareas sociales y una de sus hijas está casada con el concejal de Medellín Alfredo Ramos, hijo de Luis Alfredo Ramos”, dijo un lugareño.



(Lo invitamos a leer: Odebrecht: ¿qué están buscando agentes del FBI en Colombia?)



Y si bien las autoridades apenas están recogiendo evidencia, EL TIEMPO tuvo acceso a datos inéditos del crimen que tiene conmovido a Antioquia.

‘Usó nombre de trabajador’

Un testigo del crimen señaló que un sujeto que dio el nombre de un trabajador de una de las fincas de los Hernández llegó a la propiedad diciendo que llevaba una encomienda para el doctor.



Luego desenfundó un arma de fuego y le disparó en cinco oportunidades.



(Además: El megacontratista Torrosa, otro pendiente de Odebrecht que indaga el FBI)



“El asesino conocía muy bien los movimientos del ganadero y la zona. La finca no es de fácil acceso y es de gran extensión. Para ingresar se debe transitar por una vía terciaria y luego unos metros más por un camino. Fue una acción planeada. Allá no llega cualquiera. Es alguien que tenía mucha información”, dijo un miembro de la familia.



Aunque visitaba con frecuencia la finca ganadera y lechera, Hernández no vivía allí. Se movía entre propiedades.

Toda muerte violenta es una pérdida dolorosa para nuestra sociedad. Nuestro abrazo solidario para familiares del ganadero Jorge Andrés Hernández De la Cuesta, quien fue vilmente asesinado en Támesis. Trabajaremos con Policía y Fiscalía para que este hecho no quede en la impunidad — Aníbal Gaviria Correa (@anibalgaviria) April 6, 2022

“Iba de finca en finca revisando negocios y por lo general se quedaba de dos a tres días”, dijo la fuente. Incluso, la familia no conocía su paradero exacto.



Allegados aclararon que Hernández no tenía amenazas ni estaba siendo extorsionado.



(Lea también: El viaje y el testimonio que enredan a hermanos y chofer de Carlos Mattos)

​

Y comerciantes locales aseguran que es una zona tranquila y que en la actualidad no hay presencia de grupos armados.

🔴 El general de la Policía Jorge Luis Vargas, en compañía del alcalde de Támesis Juan Martín Vásquez, anuncia que habrá un grupo de investigación especializado para esclarecer el crimen del ganadero Jorge Hernández



Acá más información ► https://t.co/1qN33NBeZE pic.twitter.com/TioZ3JafaH — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) April 6, 2022

Facebook Twitter Linkedin

Juan Martín Vásquez Hincapié, alcalde de Támesis (Antioquia) Foto: Alcaldía Támesis

Juan Martín Vásquez, alcalde de Támesis, afirmó que “se trata de un hecho aislado, no es algo que tenga que ver con la seguridad general de la región”.



(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)



La Gobernación de Antioquia ofrece hasta 50 millones de pesos para dar con el paradero del autor del crimen, que se escabulló por entre la finca, que no tenía cámaras de seguridad.











UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET