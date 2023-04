A las 6 en punto de la mañana de este martes, 4 de abril, se inició oficialmente la deportación a Colombia de uno de los criminales a quienes responsabilizan de la grave situación de seguridad que se vive en Barranquilla y en sus goteras.



EL TIEMPO estableció en exclusiva que las autoridades de Venezuela, por petición expresa de Colombia, entregó a alias 'Castor' quien permanecía recluido en un calabozo en el centro de Caracas desde donde este diario lo entrevistó.

Según la Policía, ‘Castor’ maneja el 80 por ciento de la criminalidad en la capital del Atlántico con banda 'los Costeños'. Y se sabe que libran una guerra con ‘los Pepes’, ‘los Vega’ y ‘los Rastrojos Costeños’, por el control del microtráfico y las extorsiones.



Se trata de Jorge Eliécer Díaz Collazos, quien estuvo tres años en la Infantería de Marina, un par de semestres en la universidad, manejó taxi y hoy es el cabecilla de esa poderosa estructura.



Fuentes oficiales en Caracas señalaron que 'Castor' será entregado en la frontera con Cúcuta a Migración Colombia. Además, que con él viene tres colombianos más.



Este diario conoció que hay un fuerte dispositivo de seguridad para recibirlo con Policía, Interpol, Ejército. En ese punto migratorio se realizara la verificación de antecedentes y entrega a Ponal.

Momentos en que Digno Palomino es trasladado a la penitenciaria de El Bosque. Foto: Policía Metropolitana de Barranquilla

Al rival le revocaron la domiciliaria

“Se manejan armas cortas y largas (fusiles) y somos entre 500 y 600 hombres, incluyendo vigías y colaboradores. Tenemos una estructura sólida y consolidada”, le dijo a EL TIEMPO, que lo localizó en febrero en un calabozo de Caracas (Venezuela).



De manera paralela, hace 24 horas el juez primero de ejecución de penas de Barranquilla envió a la cárcel a Digno Palomino, cabecilla de ‘Los Pepes’ y rival de 'Castor'.



El jefe de esa banda criminal fue enviado a la cárcel de El Bosque por lo que se descartaría que 'Castor' sea ubicado en el mismo lugar de reclusión.

EnBarranquilla se vive un ambiente de zozobra. Foto: Agencia Kronos

A ambos se les responsabiliza de las masacres que se han registrado recientemente en Barranquilla y sus goteras. Varios cadáveres han aparecido, además, dentro de costales, baleados en camionetas de alta gama y descuartizados.



Alias Castor admitió, además, que su banda se nutre financieramente cobrándoles impuestos a los dueños de ollas del narcotráfico, a ladrones de carros y hasta a estafadores: “Todo el que haga una actividad ilícita debe pagar un impuesto. Copiamos el llamado gramaje de la guerrilla. Pero en Barranquilla no permitimos que haya extorsiones. Y no dejamos que se delinca en nuestros barrios. Nosotros no asesinamos por dinero”.



Aún así, 'Castor' le dijo a EL TIEMPO que buscaba ingresar a la 'paz total'.

Los otros deportados

Fabio Leguizamón, otro de los hombres deportados. Foto: Archivo EL TIEMPO

EL TIEMPO estableció en exclusiva que los otros deportados son Darío y Fabio Leguizamón, Óscar Alexander Portilla y John Edisson Segura.



Sobre Fabio Leguizamón, se sabe que fue capturado en Venezuela en agosto de 2015, se le conoce en el mundo del hampa con el alias de El gato, es hermano de Dairo Ederlan Leguizamón, excabecilla de autodefensas campesinas de Casanare (ACC).



Es enviado a Colombia por una circular roja de Interpol en su contra y se le acusa por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir.

Con relación a su hermano, Dairo Ederlan Leguizamón, alias ‘Coyote’, trascendió que es un exmiembro de las Autodefensas Campesinas del Casanare. Y es requerido por incurrir en los delitos de homicidio en persona protegida, tortura en persona protegida, desaparición forzada agravada, desplazamiento forzado, y concierto para delinquir agravado en calidad de autores.



Según lo establecido en la investigación, entre el segundo semestre de 2002 y el primer semestre de 2003 integrantes de ese grupo armado ilegal asesinaron a no menos de 25 personas. Las víctimas eran citadas a determinados lugares por los atacantes quienes las torturaban y posteriormente las asesinaban.



En el mismo vuelo también viene Óscar Portilla, requerido por las autoridades según notificación azul Interpol, en virtud de una orden de captura, expedida en fecha 26 de febrero de 2016, por los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de arma de fuego. Portilla es conocido con el alias de Diarrea y es considerado uno de los sicarios más peligrosos.

