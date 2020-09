Colombia pidió deportación de 'Jorge 40'; libre mañana en EE. UU.

Este domingo, 6 de septiembre, quedará en libertad el exnarcoparamilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40. Y EL TIEMPO estableció en exclusiva que el Gobierno de Colombia pidió hace 5 días que sea deportado al país.



'Jorge 40' purgó 12 años de cárcel y fue expulsado de Justicia y Paz, por lo que a su regreso lo esperan varias condenas, como la del crimen del profesor Jorge Correa de Andréis.



La respuesta de EE. UU. sobre deportación de Jorge 40. Foto: EL TIEMPO

EL TIEMPO revela el cruce de cartas que se inició desde el primero de septiembre entre autoridades colombianas, dirigidas al gobierno de Donald Trump.



"Considerando los cargos criminales pendientes que hay en Colombia contra el señor Tovar Pupo, la república de Colombia considera de suma importancia su retorno al país en orden a proteger los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición", dice el requerimiento de Colombia.



Y agrega: "En esta consideración, el Ministerio de Justicia ha requerido información a Estados Unidos del señor Tovar Pupo, quien fue excluido del programa de Justicia y Paz y debe retornar a Colombia en orden a cumplir con los requerimientos de las autoridades judiciales y a responder en el proceso judicial iniciado contra él por varios cargos criminales".

Francisco Santos, embajador de Colombia en Estados Unidos, tramita la deportación de 'Jorge 40'. Foto: EFE

EL TIEMPO también estableció que el exparamilitar alista un pronunciamiento en el que dirá que está a dispuesto a regresar, bajo garantías de seguridad.



Según allegados al exparamilitar, insistirá en ser acogido en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), tras su expulsión de Justicia y Paz.



Dicha jurisdicción ya le advirtió que lo aceptarían como tercero civil por sus actividades entre 1996 y 1998, época de su transición de ganadero a jefe paramilitar. Pero el resto de actividades delictivas quedarían bajo la órbita de la justicia ordinaria.

Carta de trámite de deportación de Jorge 40 a Estados Unidos. Foto: EL TIEMPO

Sin embargo, para Tovar es claro que esa es la única jurisdicción que le garantiza a las víctimas verdad, justicia y reparación. Además, le permitiría quedar en libertad.



En todo caso, Colombia ya está preparando todos los procedimientos para que garantizar que, de obtener el aval de Estados Unidos para el regreso de 'Jorge 40' al país, no se presenten trabas que obstaculicen su retorno.



"Una vez que, se encuentre bajo la custodia de ICE, la oficial local de la oficina le corresponderá solicitar el documento de viaje. Sobre el particular, es importante resaltar que, en virtud del procedimiento establecido por las autoridades americanas, el Consulado elaborará el pasaporte cuando reciba directamente el requerimiento oficial de ICE. El pasaporte se expedirá inmediatamente y estará en dicha oficina en el transcurso de un día", se indica en la carta firmada por el embajador Santos.



Y, a renglón seguido, advierte que "los vuelos de deportados procedentes de los Estados Unidos regularmente tienen lugar cada mes y el último de ellos partió hoy miércoles 2 de septiembre", lo que indica que esperarían el retorno de 'Jorge 40' para la primera semana de octubre.

Se trata de un caso distinto al de Salvatore Mancuso, en términos legales, porque este último sigue en Justicia y Paz, lo que le garantiza una pena de 8 años por los cientos de crímenes que cometió.



Mientras Colombia avanza en un polémico y accidentado proceso de extradición, la defensa de Mancuso busca que se quede en Estados Unidos bajo la sombrilla judicial de la Convención contra la Tortura.



