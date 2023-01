Para este martes, 31 de enero, está programada la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento en contra de John Nelson Poulos, el estadounidense de 35 años, novio y principal sospechoso del feminicidio de la DJ Valentina Trespalacios.



La Fiscalía empezará a descubrir parte de la evidencia que con la que busca probar que Poulos estranguló a la joven después de tener sexo con ella y de golpearla de manera violenta. Por eso, será procesado por feminicidio agravado y ocultamiento de evidencias.

Estas son las imágenes que investigan las autoridades para pedir la condena de Poulos. Foto: Archivo particular y Revista Semana

El perfil psicológico de Poulos, así como varios testimonios revelados por EL TIEMPO este fin de semana, serán fundamentales. Entre otros, el empleado que le alquiló el vehículo en el que se movió el cadáver de Trespalacios, asegura que a su llegada a Bogotá Poulos le dijo: "Creo que me está usando".



Así mismo, amigas de la DJ manifiestan que Poulos estaba molesto por un viaje que ella hizo a Aruba con su amigo Santiago Luna, a sus espaldas y mientras le pedía que le consignara dinero.



Pero hay un nuevo filón dentro de la investigación que EL TIEMPO encontró. El hecho de que el estadounidense borró sus perfiles e información en redes va más allá de ocultar su autoría en el crimen.

John Poulos asegura que había un plan en su contra. Foto: Interpol

¿De la iglesia a las webcam?

La iglesia cristiana a la que el señalado asesino asiste en Wisconsin envió una carta sobre su conducta en los últimos años.



Pero hay una versión diferente de la que habla su pastor. En esta se asegura que Poulos era un asiduo cliente de trabajadoras sexuales en Colombia y modelos de plataformas webcam que ya han filtrado datos sobre sus encuentros.



Incluso, se estaría buscando que al menos dos de ellas entreguen información de manera confidencial.

Estos son algunos de los objetos que llevaba John Poulos en la maleta. Entre ellos, se encontraba la cinta negra con la que habría sido embalada la maleta azul. Foto: Suministrada por autoridades

‘El señor de la magia’

Este sería el momento en el que Poulos sacó el cadáver de Valentina. Foto: Archivo particular y Revista Semana

"El tipo era muy consumidor de páginas de contenido para adulto, el man entraba y pagaba minuto a minuto por casi 5 o 6 horas, él es muy fantasioso, siempre estaba contando historias, pero el tipo de verdad se porta como un caballero a ratos, es muy extraño", y aseguró una de las modelos webcam.



Según el testimonio de la joven, conocido en exclusiva por EL TIEMPO, Poulos le aseguró que se estaba enamorando de ella y que eso podía salir mal, por esa razón, asegura que el hombre sin más explicación, le dejó de hablar.



"Me hizo el ejemplo de que si yo estuviera en un bar y él llegara, que si yo le hablaría. Yo le dije que no y él me respondió: razón suficiente para que alguno de los dos muera, yo de celos quizá, Lol", le narró la joven a un allegado de la DJ.

Autoridades verificaron la información de algunos de los celulares de Poulos. Foto: Suministrada por autoridades

Y esta agregó que recibió ese mensaje en un chat de la plataforma webcam que usa y que pensó que era un comentario suelto.



También comentó que Poulos en varias ocasiones le giró dinero desde Estados Unidos a través de diferentes cuentas bancarias y que el nombre que usaba en la página de contenido para adultos era ‘el señor de la magia’.



Y asegura que el estadounidense era el 'tipper' (cliente fiel) de una de sus compañeras, modelo webcam, pero que con ella nunca tuvo encuentros en videollamadas privadas.

Ahora las autoridades verifican si las cuentas a las que se refiere la joven son las mismas que Poulos utilizaba para enviarle dinero a Valentina desde Estados Unidos.



Además, el dato revelado por EL TIEMPO según el cual una mujer ingresó al apartamento que Poulos alquiló por tres días, haciéndole creer a Valentina que era el lugar en donde iban a vivir.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

