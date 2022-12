Las autoridades mexicanas completan dos semanas investigando el asesinato de un colombiano que quedó grabado en video. Cámaras de seguridad registraron en momento exacto en el que un hombre que manejaban una camioneta Tucson- Hyundai por la colonia (barrio) Panamericana, en Ciudad de México, fue baleado por su acompañante.



Aunque podría tratarse de uno de los más de los 569 crímenes que se han registrado este año en la capital Mexicana, el caso ha llamado la atención porque el muerto es un colombiano, ex militante de la guerrilla de las Farc y mano derecha de dos de sus líderes: Víctor Julio Suárez, alias Mono Jojoy', y de su hermano Germán Briceño Suárez, alias Grannobles.

‘Mono Jojoy’ murió en el operativo 'Sodoma'. Foto: Rodrigo Arangua / AFP

'Jojoy' murió tras un bombardeo de las Fuerzas Armadas, en 2010, y de 'Grannobles' se sabe que vive a cuerpo de rey en Venezuela, vinculado a las disidencias 'Segunda Marquetalia'.



Pero de su lugarteniente, John Jairo Quintero Hernández, alias Mono Quintero, no se había vuelto a saber nada, hasta que las autoridades de México confirmaron que él es el muerto de la camioneta, de placas RBL702B.



Los hechos en los que perdió la vida se registraron el 17 de noviembre pasado, pero solo hasta hace unos días autoridades locales revelaron su identidad.



De hecho, se le ha pedido a autoridades colombianas datos sobre Quintero Hernández.

En esta camioneta fue encontrado el cuerpo sin vida de John Jairo Quintero Hernández, alias Mono Quintero. Foto: Archivo particular

Residencia permanente

En México, el exguerrillero se presentaba como experto en bienes raíces y en comerciante de ropa. Y poco hablaba de su pasado subversivo.



Ahora se indaga cómo obtuvo el permiso de residencia permanente, el 11 de febrero de 2020. En Colombia su prontuario incluía una primera captura, en 2001, por el delito de terrorismo y por posesión de 60 kilos de explosivos. Por ese caso purgó una pena de tres años de prisión.



En 2004, con 31 años recién cumplidos, tenía orden de captura por extorsión y rebelión. Y si bien fue capturado en 2006, quedó en libertad un año más tarde.

¿Qué información tenía?

Sandra Ramírez, senadora el partido Farc. Foto: Senado

EL TIEMPO se contactó con exmiembros de las Farc quienes manifestaron desconocer el caso.



"No lo conocía. Tampoco puedo asegurar si efectivamente fue o no de las Farc. Pastor Alape, encargado de temas de reincorporación podría ayudar", señaló el senador Julián Gallo.



La senadora Sandra Ramírez aseguró que tampoco conoce al muerto, aunque supo de la noticia: "Conocía a 'Grannobles', pero él se movía por varios frentes y nunca compartí con él".



Por su parte Pastor Alape, delegado de Comunes en el Consejo Nacional de Reincorporación, le aseguró a este diario que está tratando de establecer si Quintero Hernández salió del país como firmante o bajo qué circunstancias lo hizo.



Por ahora, una de las líneas de investigación señala una posible venganza, ya que es evidente que el asesino era conocido del exguerrillero. Pero aún no se conocen los móviles.



Lo único que hay es la imagen del sicario, que vestía una sudadera, bajándose de la camioneta y huyendo del lugar.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

