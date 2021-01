La historia secreta de ‘Messi’, el capo de los $ 4 billones

John Freddy Zapata Garzón era, hasta 2012, un conductor intermunicipal de pasajeros en la calurosa región de Urabá, donde se rebuscaba trasladando remesas a zona rural de Carepa y Chigorodó (Antioquia).



No reportaba bienes a su nombre y andaba solo por una peligrosa área bajo el dominio del ‘clan del Golfo’, al que, según información en manos de las autoridades, empezó a transportarles, de manera discreta, víveres y luego armas.

En Chigorodó, donde nació, lo conocían como ‘Messi’, por su afición al fútbol. Pero en la mafia era ‘Candado’, el hombre que se ganó la confianza de cabecillas del clan, al que le habría ayudado a mover hasta dos toneladas de coca al mes, a España, Bélgica, Ámsterdam, Alemania e Irán, desde puertos en Urabá y la costa norte.



El fiscal General, Francisco Barbosa, aseguró que la fortuna de alias 'Messi' está avaluada en 4 billones de pesos. Incluye este complejo hotelero con estación de gasolina incluida. Foto: Fiscalía

Un informante le contó parte de esta historia a la Fiscalía, que, luego de 3 años de investigación, acusó a Zapata de ser la cabeza de un conglomerado empresarial que, en un solo año, irrigó en el sistema financiero colombiano cerca de un cuarto de billón de pesos producto del lavado de activos del narcotráfico.



Entre los bienes incautados están lujosas haciendas y casas en Quindio y Antioquia. Además, sociedades, reses y carros de alta gama. Foto: Fiscalía

Cuando el fiscal general, Francisco Barbosa, anunció la captura de ‘Messi’, trascendieron sus patrocinios a cantantes de reguetón y de música de despecho, así como la compra de derechos deportivos de jugadores de fútbol.



Además, EL TIEMPO reveló que en la audiencia de legalización de capturas, la Fiscalía y la juez se opusieron a que Claudia Carrasquilla, la llamada ‘exfiscal de hierro’, hiciera parte de la defensa de los capturados, un caso que llegó hasta la Corte Suprema de Justicia (ver nota abajo).

El día de la captura de alias Messi la Dijín le incautó armamento y municiones. Foto: Policía Nacional

Pero EL TIEMPO tuvo acceso a información confidencial que señala que su detención podría ser uno de los más grandes golpes al ‘clan del Golfo’ y a la política corrupta regional.



Aunque allegados a ‘Messi’ le dijeron a este diario que le están subiendo el perfil delincuencial, hay evidencia de que su fortuna e inversiones –estimadas por la Fiscalía en 4 billones de pesos– incluyen desde hoteles, IPS y estaciones de gasolina hasta lujosos chalets y haciendas.



Jhon Fredy Zapata Garzón, alias 'Messi' o 'Candado', permanece recluido en la Estación Mártires de Bogotá. Foto: Archivo Particular

Además, a través de Las Ingenieras, su constructora, y Distriecor, estaba listo a levantar un hospital y vías, en un municipio de Risaralda. Las firmas también aparecen como contratistas en Antioquia y Quindío, zona a la que ‘Messi’ se trasladó cuando detectó que estaba en la mira de la Fiscalía y de un comando de la Dijin, hoy en cabeza del general Fernando Murillo.

Además de predios, a Messi y su entorno le fueron incautadas 1.219 semovientes, avaluados en 4 mil millones de pesos. Foto: Policía Nacional

La cacería

“No me vaya a escribir ni hacer llamadas (…). Nada de comunicación, yo la llamo a usted de minutero en adelante”, se oye en una de las interceptaciones hechas a ‘Messi’ y a su entorno, incluidas sus parejas, sus guardaespaldas, la contadora y sus testaferros.



Cuando sintió que la Fiscalía le respiraban en la nuca, el paisa, de 42 años, se trasladó a una lujosa propiedad en Finlandia, Quindío, y la Fiscalía detectó que empezó a comunicarse a través de teléfonos con aplicaciones de mensajería cifrada. Eso hizo más compleja la investigación y que se optara por seguimientos por parte de oficiales de inteligencia de la Dijín , que incluso obtuvieron fotos de ‘Messi’ en una fiesta con sus testaferros: alias Misael y alias Zorro.​

"No me vaya a escribir ni hacer llamadas (…). Nada de comunicación, yo la llamo a usted de minutero en adelante", se oye en una de las interceptaciones hechas al entorno de 'Messi'

Miembros de la Dijín les hicieron seguimientos a todos los sindicados. Messi fue seguido hasta el aeropuerto El Dorado. Registra 19 movimientos migratorios. Foto: Policía Nacional

También documentaron cómo, en septiembre de 2020, envió su cuerpo de escoltas a entrenamiento a una academia privada que les dio salvoconductos, pistolas semiautomáticas Córdova y Jericho, munición y chalecos antibalas.



Esos mismos hombres enfrentaron a la policía el día de la captura de ‘Messi’, aunque allegados dicen que él no opuso resistencia y que todas las armas que le hallaron (excepto una) estaban amparadas.

En cualquier caso, el entorno del señalado lavador comenzó a hablar de más a través de las 10 líneas que la Fiscalía ordenó interceptar. Los investigadores se enteraron de los dolores de pecho y exámenes que ‘Messi’ se pracrticó desde octubre pasado e incluso de los pagos a cirujanos para que les retiraran biopolímeros a amigas.



Pero también hablaban de las transacciones ficticias y legales para justificar ante la Dian los ingresos de sus empresas, una de las cuales se dedicaba a la siembra de aguacate Hass en Quimbaya, Quindío: “Estuve reunido con funcionarios de la embajada. Esta gente están acá con el propósito de exportar aguacate Hass hacia Japón (…) son empresarios importantes, específicamente de Tokio”, le reportó uno de sus testaferros en 2019.

Estuve reunido con funcionarios de la embajada. Esta gente están acá con el propósito de exportar aguacate Hass hacia Japón (…) son empresarios importantes, específicamente de Tokio

Los políticos

Y en otro audio revela acercamientos con la hermana de un gobernador en ejercicio para hacer negocios a nivel nacional: “Tiene una firma de licitación y contratos con el Gobierno. Ella se gana muchas licitaciones, pero anda ilíquida y dijo que si tenía un amigo para que se asocien. Es algo fijo porque es con el Gobierno”.



Los investigadores verifican si se sellaron esos negocios y si es cierto que ‘Messi’ le patrocinó una campaña a la Asamblea de Antioquia a un actual jefe de planeación de una alcaldía, y del mandatario de ese mismo municipio. EL TIEMPO se comunicó con un asesor de esa alcaldía, pero al cierre de esta edición no habían respondido.​

Tiene una firma de licitación y contratos con el Gobierno. Ella se gana muchas licitaciones, pero anda ilíquida y dijo que si tenía un amigo para que se asocien. Es algo fijo porque es con el Gobierno

También se verifica si se ejecutó una operación de lavado paralela para una colombiana que necesitaba blanquear un millón de dólares y si otro de los testaferros de ‘Messi’ selló un negocio en bitcoin, como lo anunció en uno de los audios.



El fiscal Barbosa aseguró que la Dirección contra las Finanzas Criminales ejecutó la extinción de dominio de bienes ligados a ‘Messi’, que ahora pasan a manos de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).



A su turno, la Dijín y la Fiscalía comenzarán la fase dos de esta investigación, que irá por políticos, socios y empresarios conectados con ‘Messi’.

La defensa de alias Messi

Hasta hace un par de días, John Freddy Zapata seguía recluido en la Estación de Los Mártires de Bogotá y su defensa entuteló para que les dieran acceso directo. EL TIEMPO estableció que la Corte Suprema también intervino en este caso luego de que la defensa de ‘Messi’ alegó que la juez de Medellín que legalizó su captura y las de Johana Olarte, Natalí Zapata, Tatiana Zapata, Luis Zapata Parra, Euclides Correa, Einer Murillo y Luis Quintana no era competente.



La Corte negó la solicitud de la defensa y dejó en firme las medidas de aseguramiento por enriquecimiento ilícito, lavado y concierto para delinquir. Allegados al señalado lavador le dijeron a este diario que controvertirán las evidencias en juicio e insistieron en que no hubo enfrentamiento con la policía y que los bienes no valen 4 billones.



UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

En Twitter: @UinvestigativaET​