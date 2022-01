Entre la evidencia que la Fiscalía recaudó en tiempo récord sobre el crimen de Mauricio Leal y de su madre, Marleny Hernández, hay una serie de testimonios que confirmaron que Jhonier Leal era el presunto asesino.



Si bien Jhonier terminó aceptando cargos este martes, las declaraciones hacen concluir que Mauricio Leal tenía muchas dudas sobre su comportamiento y así se lo expresó a varios familiares, vía chat.

Imagen de Mauricio Leal con su madre y su hermano Jhonier Leal, quien confesó haberlos asesinado. Foto: Archivo particular

"Una vez hablando con mi primo Mauricio, él me mostraba mensajes de Jhonier donde le decía a Mauricio que era mal hermano ya que no lo apoyaba, que él prefería

ayudar a los demás (...) Y no ayudaba a sacarlo de las deudas. Esto me mostró del celular (...) Mauricio me dijo que Jhonier era muy envidioso y él tenía una mala cabeza, ya que nunca aprovechaba las cosas que le brindaba Mauricio".



El testimonio es de Linderman Muñoz Hernández, primo de los Leal.

La supuesta relación con la empleada

La Fiscalía dice que Jhonier limpió la sangre con un trapero y con líquidos. Un sifón con rastro de sangre y el trapero en su balcón son parte de la evidencia. Foto: Fiscalía

Y hubo otro testimonio que denotaba el distanciamiento entre Jhonier y su hermano Mauricio y cuyo contenido verifican las autoridades.



“(...) Mi primo Mauricio recientemente había despedido a la empleada del servicio. Al respecto de esta persona escuché (...) que jhonier y esta empleada tuvieron una relación sentimental (...) Entre nuestra familia se escuchaban los comentarios, de que Jhonier vivía resentido con Mauricio por que teniendo tanto dinero o la capacidad de ayudarle económicamente no lo hacia, también se escuchaba que Jhonier permanecía estresado por las deudas que tenia...”, declaró Andrés David Sánchez Hernández.



Para la Fiscalía, ese dato es clave porque aseguran que Jhonier le pidió hospedaje a Mauricio y a su madre hace 4 meses, para empezar a planear el crimen. Además, que se acercó a los empleados de confianza, incluido el conductor que ahora es testigo de la Fiscalía.



Incluso, Mauircio Leal había acudido a las empleadas de la peluquería para que le hicieran el aseo en a la casa de La Calera. Una de ellas declaró que el trapero con el que Jhonier limpió la sangre estaba en la zona de limpieza y no en la terraza de la habitación del ahora confeso asesino,

Lo que dijo el mánager de Fanny Lu

La artista publicó un video que, según dijo, esperaba estrenar en compañía de Mauricio. Foto: Instagram: @fannylu

Por su parte, Álvaro Javier Portela, identificado como el mánager de la cantante Fanny Lu, declaró que un amigo suyo tuvo contacto con Mauricio la noche antes para cancelar un evento.



Sobre el estilista expresó que “jamás, nunca le escuché decir algo de quitarse la vida, tenía muchas metas y se nota mucha felicidad el expandiendo su empresa, tampoco supe de antecedentes”.

