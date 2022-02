Como un jugada maestra y calculada. Así han calificado allegados a la familia Leal Hernández, el anuncio de que Jhonier Leal, el confeso asesino del peluquero de los famosos, Mauricio Leal y de su mamá, busca someterse a un examen psiquiátrico.



Veintitrés días después de confesar ser el asesino de su hermano, Mauricio Leal, y su madre, Marleny Hernández, Jhonier Leal y su nueva defensa acudieron a una movida judicial que podría darle un giro al caso y echar para atrás el preacuerdo al que llegó con la Fiscalía.



La historia desconocida de los dos hermanos asesinados de Mauricio Leal

Solicitud de examen psiquiátrico a jhonier Leal. Foto: Archivo particular.

Tras la renuncia de Érika Sanguinneti -quien fue abogada de Mauricio Leal- a la defensa de Jhonier, el Estado le concedió un abogado de oficio. Y con apenas cinco días en el caso, ya radicó su primera actuación ante Medicina Legal y la Defensoría del Pueblo.



EL TIEMPO obtuvo en exclusiva el documento que el abogado Daniel Peña, defensor de Jhonier, radicó para buscar la inimputabilidad de su cliente. En él solicita un dictamen psicológico y psiquiátrico para el también estilista que permanece en una celda del búnker de la Fiscalía.



"Se pretende establecer la inimputabilidad del usuario al momento de ejecutar la conducta típica y antijurídica no tuviere la capacidad de comprender su ilicitud o de determinarse de acuerdo con esa comprensión, por inmadurez psicológica, trastorno mental, diversidad sociocultural o estados similares", se lee en el documento.



El audio amenazante desde la cárcel del hermano de Mauricio Leal



Y en conversación con este diario, el abogado Peña dijo que espera que tanto Medicina Legal como la Defensoría del Pueblo definan entre 15 días y un mes, si aceptan que se realice el procedimiento.



"Es para poder determinar si profesionales, expertos, podrían decir si al parecer, o si es posible o probable que al momento de presuntamente ejecutar un acto de tal naturaleza lo hizo bajo un transtorno mental", explicó el abogado.

'Jhonier está desesperado'

El confeso asesino fue enviado a la cárcel. Foto: EL TIEMPO

Una vez conoció sobre esta solicitud, Élmer Montaña, apoderado de las tías de Mauricio Leal, declaradas víctimas en el proceso, manifestó que Jhonier está lanzando un anzuelo con el que busca echar para atrás el preacuerdo al que llegó con la Fiscalía el viernes pasado y que está a la espera de la aprobación de un juez.



"Si algún psiquiatra forense le da un diagnóstico con el que pueda alegar una inimputabilidad, si eso ocurre, lo que harían es echarse para atrás con el preacuerdo e irse a juicio para alegar que no era consciente de lo que estaba haciendo, y en ese sentido lograr que en lugar de una condena de cárcel le de una medida de seguridad", explicó Montaña.



Esta medida de seguridad podría ser la casa por cárcel o ser recluido en una clínica psiquiátrica.



En video: joyas, carros y lo que quedó en la casa de Leal tras el crimen



Y aunque Jhonier aún conserva su vocación hereditaria, la defensa de las tías cree que esta jugada es para no perder derechos sobre la fortuna del estilista de los famosos, tasada en más de 5.500 millones de pesos. Una vez sea condenado, será desheredado.



"Esto está movido por el desespero de saber que no va a heredar nada de su hermano ni de su madre", precisó el abogado.

La herencia

Carlos Andrés García, medio hermano de Mauricio Leal. Foto: EL TIEMPO

Mientras se define la viabilidad de practicarle la prueba psiquiátrica a Jhonier, la disputa por la herencia sigue en firme. Y aunque la abogada Érika Sanguinneti renunció a la defensa del confeso asesino, sigue siendo la representante de su hermano, Carlos García, quien permanece en la cárcel de máxima seguridad de Jamundí (Valle).



Lea acá todas las historias de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO



Tal y como lo reveló EL TIEMPO el pasado 4 de febrero, el medio hermano de Mauricio, que es víctima dentro del proceso por el doble homicidio, estaría presionando para que las hermanas de su madre no reciban parte de la herencia.



“Que ustedes están pidiendo una reparación de víctimas y que Jhonier va a dar una fuerte suma de dinero que es de 200 millones de pesos (…) eso lo está haciendo ese hp abogado que ustedes tienen, entonces ya yo voy a tomar correctivos, mi abogado se va a poner la frente de esas cosas, porque esas marica*** no me gustaron a mí”, les dijo en una nota de voz Carlos a sus tías.



Y aunque su nombre ha trascendido como medio hermano del estilista de los famosos, algunos de los allegados a Carlos manifiestan que a él se le ha relegado de la investigación por el doble asesinato y del proceso para reclamar los bienes de Mauricio.

