El viaje secreto a Turquía de un eslabón del caso ‘Santrich’

En el vuelo del martes 13 de marzo de 2018, que conectó a Bogotá con Estambul, se subió un pasajero que estaba bajo la lupa de la DEA.



El hombre, con equipaje ligero y acento costeño, venía siendo escuchado en conversaciones con Marlon Marín, sobrino del guerrillero ‘Iván Márquez’, en las que hablaba tanto del caso del envío de un cargamento de coca, que terminó con la captura de alias Jesús Santrich (en abril de 2018), como de movimientos de dólares al exterior.



Por eso fue monitoreado desde su salida por El Dorado, su paso por Panamá y su llegada a Estambul, donde estuvo tres días.



Pero su nombre no ha concentrado la atención, a pesar de que aparece como indiciado dentro del expediente por el que ‘Santrich’ se voló; Marín fue capturado y Armando Gómez España y Fabio Younes, extraditados.

Marlon Marín, sobrino de alias 'Iván Márquez', es testigo de la justicia de Estados Unidos. Foto: Marlon Marín Marín

Certificado de la Fiscalía en donde consta que Iván Libreros estaba indiciado en el caso Santrich. Foto: EL TIEMPO

Este diario investigó y estableció que se trata de Iván Enrique Libreros Díaz. En un audio publicado por El Espectador se le oye dar detalles del trasporte de los 5 millones de dólares por el pago de la coca.



Libreros cuenta cómo fue detenido Vincent Schifano, dentro del operativo encubierto de la DEA que ahora es calificado como un entrampamiento por los senadores Roy Barreras, Iván Cepeda, Antonio Sanguino y Gustavo Petro.



De hecho, los cuatro le pidieron a la Corte Penal Internacional (CPI) que incluya dentro del examen preliminar a Colombia este capítulo que ellos califican como un ataque a la JEP por parte del exfiscal Néstor Humberto Martínez.

Alias Jesús Santrich, ahora en las disidencias 'Nueva Marquetalia' agradeció a quienes cuestionaron el operativo de la DEA que desencadenó su captura por narcotráfico. Foto: Archivo Particular

¿Quién es el pasajero?

Pero aún no se divulgan todos los audios en los que Libreros habla del supuesto traslado de dólares hacia Turquía. Estos encajan con la revelación de EL TIEMPO de que la DEA indagaba el movimiento de 5 millones de dólares, encaletados en la selva, y que iban a ser consignados en cuentas abiertas en Turquía y Grecia.



¿Existió la plata? ¿Para qué viajó Libreros a Estambul? ¿Fue realmente un entrampamiento para afectar la paz?

​

El primer dato que hay de Libreros es que es desmovilizado del Ejército Popular de Liberación (Epl). En marzo de 1992, se salvó de un atentado, en el que fue herido un miembro del M-19, movimiento con el que lo relacionaban.

Fabio Simón Younes Arboleda dijo que fue contactado por Armando Gómez España para que este invirtiera en un programa de estabilización agrícola. Ambos fueron extraditados. Foto: Archivo particular

“Luego asesoró el programa de Reinserción, en Bolívar y, en la época de Jorge Noguera, estuvo en el DAS en Norte de Santander”, dijo un senador.



Su nombre también salió a relucir en las chuzadas del DAS, pero como víctima.



EL TIEMPO lo buscó para que explicara su nexo con esta trama. Y un allegado dijo que, el 30 de julio de 2019, a las 2:34 p.m., fue hallado muerto en el baño de su casa. Y su nombre aparece en un su acta de defunción en manos de este diario.

Gustavo Petro y los otros senadores enviaron el supuesto caso de entrampamiento a la Corte Penal Internacional. Foto: EFE

¿Golpe a Erdogan?

“Si (a Libreros) lo mencionan en audio, no conozco esa información. El senador Petro se encargó de la investigación del expediente”, señaló el senador Cepeda. Y en ello coincidieron Barreras y Sanguino.



Pero Cepeda agregó que se debe indagar si Mauricio Nieto, pariente del general (r.) de la Policía Jorge Nieto, hizo las interceptaciones que se mantenían bajo reserva.

Este diario estableció que Mauricio Nieto (hermano del oficial) trabaja en el SIU del CTI, unidad que lleva casos con la DEA. Además, una fuente de la Fiscalía aseguró que las interceptaciones se hicieron con orden judicial, desde la plataforma Esperanza.



Sobre Libreros, asesores de Petro dicen que, en efecto, figura en audios. Pero insisten en que el foco de la trama está en el entrampamiento. Al respecto, dijeron que Marín (que debía hasta el arriendo) se mostraba como intermediario de una megaoperación de lavado de 6.000 millones de dólares en Turquía, para financiar un golpe de Estado contra el presidente Recep Tayyip Erdogan: “Es un caso parecido a Irán-contras”.

Roy Barreras, sin embargo, dice que el verdadero trasfondo de la trama eran las motivaciones jurídicas, empresariales y personales del hoy exfiscal Martínez para golpear la paz y sacar de la JEP a terceros civiles. Por eso, acaba de presentar un proyecto para que los admitan de nuevo.



(Sobre el tema: Uribismo dice que las Farc no les cumplieron a sus víctimas ni al país) La DEA, por su parte, respondió que su labor en Colombia se desarrolla bajo supervisión de fiscales de ambos países, cumpliendo estrictamente leyes locales. Y que su país ha contribuido a la paz con más de mil millones de dólares.

Néstor Humberto Martíne, Fiscal. Foto: Milton Díaz / EL TIEMPO

“Quienes se entramparon, entre ellos, fueron ‘Santrich’ y Marlon Marín”. Además, dijo que los audios no se revelaron en su totalidad porque eran parte de otro caso por lavado en donde no estaba ‘Santrich’.



Mientras avanzan las pesquisas, Marín, Gómez y Younes están presos en Miami; Libreros, muerto (según el acta de defunción) y ‘Jesús Santrich’, rearmándose en la selva.

UNIDAD INVESTIGATIVA

