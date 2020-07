Audios y chats salpican al contralor de Barranquilla

Jesús María Acevedo Magaldi lleva siete meses en el cargo de contralor de Barranquilla y ya es motivo de controversias de fondo.



A mitad de semana, la Procuraduría reveló que les abrió indagación preliminar a 19 concejales por su presunta elección sin el lleno de requisitos. De hecho, el funcionario también es indagado por los mismos hechos.



Pero hay otro episodio que involucra a Acevedo, que lo pondrá a dar explicaciones ante la justicia penal.



EL TIEMPO estableció que la junta directiva de la empresa de servicios públicos de Barranquilla Triple A decidió poner en conocimiento de la Fiscalía lo sucedido en una reunión, del 1.º de julio, entre su gerente, Guillermo Peña, y el contralor Acevedo.

Para su junta es claro que el contralor Acevedo le hizo ofrecimientos y solicitudes al gerente, que entrarían en terrenos del código penal.



Peña dice que Acevedo le ofreció los servicios de una oficina de abogados para que lo defiendan en los procesos que la Contraloría le sigue.



Para Henry Montes, apoderado de la Triple A, el contralor “no solo hizo una exigencia dineraria a favor de un tercero, sino que, además, insistió en la misma”. Y así se lo dijo a la Fiscalía en la denuncia instaurada hace 72 horas.

Guillermo Peña, gerente general de la empresa Acueducto Alcantarillado y Aseo (Triple A). Foto: Cortesía Triple A

'La propuesta'

El tema, según el gerente de la Triple A, empezó cuando le comenzaron a llegar requerimientos de la Contraloría Distrital, uno tras otro.



“Entré a trabajar el 21 de enero de 2019, y me llegó el primer requerimiento el mismo día en el que se posesionó el Contralor, por supuesta obstaculización a la labor de la Contraloría, algo que no es cierto”, explica.



Y a principios de mayo, cuando Aseo Técnico S. A. pidió acceder a una información reservada, dentro de la licitación para el barrido y limpieza de las zonas de servicio exclusivo de Barranquilla pasó algo similar.



A las 2:48 p. m. del 8 de mayo, Aseo Técnico S. A. radicó una queja ante los organismos de control y a las 5:40 p. m. ya tenía requerimiento. Y 12 días después, se le abrió un proceso por el caso, a pesar de que la Triple A les respondió tanto a la Contraloría como a Aseo Técnico.

Este es el chat que recibió el gerente de la Triple A con la oferta de la oficina de abogados. Foto: EL TIEMPO

“Como no han podido contra la compañía, ahora me quieren arrodillar a mí y no lo voy a permitir”, aseguró Peña. Y agregó que buscó hablar con el Contralor para saber qué pasaba y este llegó a su oficina el 1.º de julio: todo quedó grabado.



“Qué es lo que veo, para ser honesto, con el equipo de trabajo tuyo, con el debido respeto (…). En las contestaciones que hicieron donde el proceso que tú conoces, muy malas, muy malas”, se oye decir a alguien que identifican como el Contralor.



Y agrega: “No joda…yo conozco una firma buena, eh, que fue secretario jurídico en gobernación, que es amigo, que lo conozco, que sé que te puede apoyar en el tema. Pero vuelvo y te digo, si quieres, yo le digo que te mande un portafolio, que te mande una propuesta. Es Rachid Nader, él estuvo en la secretaría jurídica de la gobernación. Ese man es muy bueno. Que te digo, él podría mirar (…), yo le voy a decir a ese man que te mande la propuesta”.



Y le admitió que era amigo del abogado de Aseo Técnico y por eso reaccionó rápido.

Audio 1 Conversación entre Guillermo Peña y Jesús María Acevedo. El audio embebido no es soportado

Este es otro pantallazo del chat que recibió el gerente de la Triple A con la oferta de la oficina de abogados. Foto: EL TIEMPO

¿Mal entendido?

El gerente de la Triple A dice que, luego de la reunión, el Contralor le remitió, vía WhatsApp, un documento que decía: “Presentación de Portafolio de Servicios American Lawyer Corporation SAS”. Y contenía la propuesta económica de esta firma por valor de 18 millones de pesos mensuales.



La firma que presentó la propuesta fue creada en octubre de 2019 y tiene en mismo domicilio de la oficina de abogados del hoy Contralor.



A pesar de que la “propuesta” llegó, la Triple A le otorgó poder a otro abogado. Y llegó un nuevo mensaje que decía que estaba atento a lo que le había enviado y que cualquier cosa, le avisaba.



Cuando el tema se ventiló en la junta se filtró. Poco después, la representante de American Lawyer Corporation SAS hizo saber que retiraba la propuesta ante la expectativa de un nombramiento.

Audio 2 Extracto de la conversación en la que se escucha el número celular. El audio embebido no es soportado

EL TIEMPO llamó al contralor al celular que suministra en los audios y que coincide con el que aparece en los mensajes. Sin embargo, hasta el momento no ha respondido los mensajes que se le dejaron.



Un allegado al Contralor dijo que no se sabe si la voz de los audios es de él o que seguramente hubo un mal entendido que él aclarará.



Y probablemente será llamado en los próximos días, pues Virginia Torres, cabeza de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), que administra el 82 por ciento de las acciones de la Triple A (embargadas a Inassa dentro del proceso por corrupción), ya lo puso en conocimiento de la Procuraduría, la Contraloría y Presidencia.



Y Montes, apoderado de la Triple A, pidió que se hiciera búsqueda selectiva de chats enviados por el Contralor.

