¿Qué hay detrás de citación a versión libre a magistrada de la JEP?

Antes de Navidad, la magistrada de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) Caterina Heyck Puyana recibió una notificación oficial. La Comisión de Acusación de la Cámara citó a versión a la magistrada por una denuncia de una exfuncionaria de esa misma jurisdicción, en la que se mencionan a otros empleados.



El caso llama la atención porque Heyck es una reputada exfiscal que enfrentó al crimen organizado. De hecho, tiene una demanda contra el ente acusador por haberla declarado insubsistente, durante la administración Montealegre.



EL TIEMPO indagó qué hay detrás de la citación y estableció que Carolina Suárez Baquero, experta en justicia restaurativa y hasta hace algunos meses parte del llamado Grupo de Análisis y Contexto (Grai) de la JEP, es el origen del caso.



Suárez señala que, desde 2019, denunció ante la jefatura del Grai indebido manejo de información e incompetencia de varios funcionarios.



Esta es la citación a versión libre a Caterina Heyck Puyana. Foto: EL TIEMPO

Y asegura que, como consecuencia de esas denuncias, comenzó a ser víctima de acoso laboral: solicitud de entrega de extensos trabajos en tiempos cortos, la sustracción y ocultamiento de las llaves de la oficina que le habían asignado, correcciones impertinentes de los documentos, etc.



Jaime Granados, abogado penalista, representa a Carolina Suárez. Foto: Claudia Rubio / EL TIEMPO

Suárez dice que, por ser su nominadora, le reportó a Heyck lo ocurrido y procedió a hacer lo mismo ante el Comité Disciplinario. Y narra que, el 2 de agosto de 2019, la magistrada la citó en su despacho en donde le exigió firmar la renuncia so pena –dice– de “salir por la puerta de atrás”.



Señalando que la denuncia por acoso laboral le otorgaba un fuero especial, Suárez dice que la magistrada le advirtió que llevaría el caso ante tribunales y la despojó de su celular ante la posibilidad de que grabara. Y agrega que, junto con un magistrado auxiliar,

‘Quieren afectar a la JEP’

El expediente está en manos del representante investigador Mauricio Toro, del partido Alianza Verde, quien citó a versión libre a Heyck el 2 de febrero de 2021, a las 9 a. m. La decisión de escuchar a la magistrada de la JEP se tomó luego de evaluar actuaciones ante esa instancia, que para la defensa de Suárez, –en cabeza del penalista Jaime Granados– se enmarcan en abuso de función pública e incluso en fraude procesal. De hecho, interpusieron una nueva denuncia y una queja disciplinaria.



Heyck le dijo a EL TIEMPO que es ella quien denunciará a Granados por falsa denuncia: “Este es el típico caso de una funcionaria que cometía errores e inconsistencias –que están probadas– y que cuando se le pide la renuncia, toma estas acciones”. Y explicó que la denuncia por acoso laboral es “inviable”, toda vez que ella no fue jefe directa de Suárez.



Tras enviar documentación sobre el caso, agregó que el jefe (Fernando Vargas) le hacía constantes llamados de atención a Suárez.



“Mandé a mi magistrado auxiliar a que llevara el poder que le di a un abogado, ella declaró, y sorpresivamente me entero de que no era un tema disciplinario, sino penal (...). Por pedir el aplazamiento de la diligencia, me denunciaron por fraude procesal. Y por mandar a mi magistrado auxiliar a que llevara el poder –dado que yo estaba en sala plena– me denunciaron por extralimitación de funciones”, dijo. Y agregó: “Es un tema para afectarme a mí y a la JEP. No hay nada irregular”.





