JEP le cierra puerta a Jorge 40 y su defensa apelará

La Justicia Especial para la Paz (JEP) le acaba de notificar al exjefe paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, que no lo admite en esa jurisdicción por no ser reconocido como un tercero civil dentro del conflicto y lo invita a comparecer ante otras intancias judiciales.



La decisión se conoce en momentos en que Colombia tramita la deportación del exlíder de las Autodefensas, cuya defensa apelará la negativa de la JEP.



Jorge Tovar Vélez

De manera papalela, EL TIEMPO estableció que Jorge Rodrigo Tovar Vélez, hijo del exparamilitar, le pedirá a la ministra de Interior, Alicia Arango, lo releve del cargo de Coordinador del Grupo de Víctimas en esa cartera.



La decisión, que se oficializó este miércoles, alude razones personales.



Además, el senador Roy Barreras anunció el trámite de un proyecto de ley para que ex paramilitares pueda acudir a la JEP.



Lo que busca la propuesta del senador de 'la U' es que se pueda entrar a establecer quiénes fueron los actores y determinadores de crímenes de la maquinaria de guerra del paramilitarismo.

El expresidente Juan Manuel Santos

El expresidente Juan Manuel Santos también ha dejado la puerta abierta para hacer ajustes a esa jurisdicción.



“Siento, y es un error que cometimos, que los procedimientos quedaron muy engorrosos, somos un país muy santanderista, y se lo aplicamos a una justicia que es especial, le aplicamos leguleyadas al proceso y eso ha demorado muchísimo”, le dijo a Blu Radio.



Y añadió: “Este acuerdo de paz no es perfecto, es el producto de una negociación entre seres humanos que se estaban matando, si encontramos un consenso para mejorar la implementación, bienvenido sea. Siempre y cuando sea de consenso".

Roy barreras

La decisión de la JEP

Según la resolución en la que se le niega el recurso de reposición a 'Jorge 40', "los crímenes perpetrados por el señor Tovar Pupo, conocido con el alias de “Jorge 40”, mientras fue comandante del grupo paramilitar de las AUC y miembro orgánico de esa estructura armada desde el año 1998 hasta el 11 de marzo de 2006, cuando se desmovilizó de manera colectiva y se acogió a los beneficios de la pena alternativa consagrados en la Ley 975 de 2005, están excluidos del ámbito de competencia personal de la JEP y no pueden ser conocidos por esta Jurisdicción, en acatamiento a los “principios de legalidad de la competencia y separación de poderes”.



Por lo anterior la Sala no repondrá el aparte impugnado de la decisión.

La notificación de la JEP a Jorge 40 le llegó el 3 de septiembre.

Y lo invitan a acudir a otras instancias;



"No obstante si el señor Tovar Pupo tiene el sincero propósito de reparar a las víctimas, ofrecer verdad, reparación y garantías de no repetición por las conductas que realizó mientras formó parte de las AUC, como lo afirma en su recurso, podrá acudir a otros órganos del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición -SVJRNR- como la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, a la Unidad para la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado, además de participar en las medidas de reparación integral para la construcción de paz y las garantías de no repetición. La JEP es el componente judicial del SIVJRNR que tienen unas condiciones de acceso, si no se cumplen los perpetradores podrán en todo caso enmendar el daño que ocasionaron y realizar acciones para que esos crímenes no se repitan", dice la resolución.

La apelación

EL TIEMPO estableció que la defensa de 'Jorge 40' inistirá en que sea admitido.



"A diferencia de Salvatore Mancuso, que ha sido ampliamente escuchado en Justicia y Paz, el señor Rodrigo Tovar fu expulsado de esa jurisdicción luego de que se negara a comparecer, tras el crimen de su hermano. Esto significa que ho ha aporado la verdad sobre los actos criminales del bloque Norte, a su cargo", explicaron allegados a 'Jorge 40'.



Además, argumentarán que la JEP es el núcleo del sistema integral de verdad, justicia y reparación, y la única vía para garantizarle a las víctimas esos derechos.

"En el modelo de justicia acordado entre el Gobierno nacional y las FARC-EP, se encuentran cobijadas todas las partes que directa o indirectamente hubiesen participado del conflicto armado colombiano por igual. Así, la amplia cobertura competencial de este Acuerdo y su componente de justicia también se refleja en la inclusión, tanto de las conductas de individuos pertenecientes a la sociedad civil que hayan prestado financiación o colaboración con grupos de autodefensas que no sean resultado de presiones o mecanismos de coerción por parte de estas organizaciones, así como de los delitos relacionados con el conflicto armado realizados por agentes del Estado", dijo la defensa de Tovar Pupo dentro del recurso de reposición.



Y agregan que ir a la Comisión de la Verdad, como lo sugiere la JEP y lo plantea Álvaro Leyva, no tiene ningún efecto judicial.



Por ahora, a '40' solo le queda la vía de la justicia ordinaria en donde tiene 35 órdenes de captura, 38 medidas de aseguramiento y 1456 investigaciones abiertas.







