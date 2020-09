'Estoy tranquilo': patrullero involucrado en muerte de Javier Ordóñez

"Estoy tranquilo y hasta que no hable con mi abogada, no tengo autorización para hablar".



Así le respondió este jueves a EL TIEMPO el patrullero Juan Camilo Lloreda Cubillos, uno de los patrulleros de la Policía implicados en la muerte de Javier Ordóñez, cuya necropsia muestra fuertes golpes en su rostro y cuerpo, adicionales a las 8 descargas de la pistola táser.



La versión que dieron

Sus nombres aparecen en dos resoluciones de la Policía en la que los apartan de la institución y en el expediente de la Fiscalía que se alista a ordenar las primeras capturas.



EL TIEMPO también tuvo acceso a la versión que entregaron a la inpección de la Policía y que va en contravía con la versión de los amigos de Ordóñez.



“Nos informaron de un hecho (...) motivo por el cual procedemos a trasladarnos a dicha dirección": "(...) al llegar observamos una aglomeración de personas las cuales estaban discutiendo y un sujeto vestido todo de negro estaba agrediendo a una femenina”, dijo Lloreda Cubillos.

"Este ciudadano nos responde con palabras soeces, y sigue su camino junto con otros dos sujetos que lo acompañaban, uno de ellos vestido de chaqueta verde, jean azul y botas beige y el otro vestía un jean azul, chaqueta color café”, asegura.



"Una vez que estos sujetos ingresan al conjunto nos disponemos a arrancar en la motocicleta y es en ese momento que el sujeto vestido de negro se sale del conjunto y se nos traviesa desafiándonos a pelear, por este motivo yo saco el dispositivo táser, para reducirlo desplegando un cartucho, el cual no le afectó”, se leer en el informe.

El sujeto vestido de negro me propina un puño en el pómulo izquierdo y un puño en la espalda haciendo que mi taser se caiga al piso FACEBOOK

El informe, que pasará a manos de la Procuraduría, por poder preferente, también señala que uno de los patrulleros aseguró que fueron agredidos: "El sujeto vestido de negro me propina un puño en el pómulo izquierdo y un puño en la espalda haciendo que mi taser se caiga al piso, entonces yo me agacho a recogerlo y el ciudadano emprende la huida. Reacciono y lo retengo con el taser desplegándole el segundo cartucho, que hace que este sujeto se caiga al piso”.



"Cuando mi compañero pudo apoyarme, procedemos a intentar reducirlo haciendo uso moderado de la fuerza para esposarlo, lo que es difícil ya que este sujeto tiene demasiada fuerza y no logramos esposarlo por lo cual utilizo nuevamente el taser a contacto con el cuerpo para que este sujeto pierda fuerza y se deje esposar”, continúa el relato.

El traslado a la clínica

"En el momento que estamos diligenciando la documentación siendo 01:00 Am el señor Javier Humberto Ordoñez manifiesta sentirse mal, por tal motivo se solicita un vehículo policial para trasladarlo a la Clínica Partenón, el vehículo llegó siendo las 01:05 Am horas y de inmediato lo trasladamos a esa clínica”, le dijeron a los investigadores.



"Con el fin de no perder tiempo nos trasladamos a la clínica, llegando a las 01:08 Am horas y allí lo ingresamos de urgencias donde es atendido de manera inmediata, en ese momento y como a los 15 minutos sale el médico que lo está atendiendo y nos informa que el señor Javier Humberto Ordoñez Bermúdez había fallecido". aseguran.



La Fiscalía ya tiene en sus manos evidencia clave que le permitirá tomar medidas en las próximas horas.



