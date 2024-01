La fortuna del exministro ecuatoriano al que agentes de Interpol buscan en Colombia

El narcotraficante José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, el sanguinario capo que desató una ola de terror e inestabilidad hace dos semanas en Ecuador, no es el único ciudadano de ese país buscado por la justicia que se estaría escondiendo en Colombia.



El miércoles 10 de enero, en una audiencia en la Corte de Justicia de Ecuador, la Fiscalía de ese país pidió que se notificara a la Interpol la orden de captura de un alto exfuncionario del Gobierno del expresidente Rafael Correa.

Diana Salazar, fiscal general de Ecuador. Foto: Archivo particular

En efecto, la fiscal general ecuatoriana, Diana Salazar, aseguró que tenían 65 indicios para demostrar que el exfuncionario recibió –entre 2012 y 2018– jugosos giros y consignaciones en sus cuentas, sin que pueda explicar su origen.



Salazar se refiere a Javier Córdova Unda, ministro de Minas del gobierno de Correa. Según la fiscal, mientras Córdova ostentó ese cargo incrementó su patrimonio en más de 1,2 millones de dólares.



Autoridades judiciales le dijeron a EL TIEMPO que se cree que parte de esos fondos terminaron invertidos en Colombia y, con base en las evidencias, se le pidió al juez Javier Rodríguez, de la Sala Penal de la Corte de Justicia, que sea capturado mientras avanza el caso.

Oro y Colombia

Mina de oro en El Bagre, Antioquia. Foto: Soma Gold

Movimientos migratorios del exministro lo muestran desplazándose entre Estados Unidos, Canadá y Colombia.



Un vocero de una agremiación de mineros de El Bagre (Antioquia) le dijo a este diario que han sostenido recientes reuniones con él en el pueblo y en una lujosa oficina de El Poblado. De hecho, se verifica a quién pertenecen esa propiedad y las camionetas de alta gama en las que se mueve cuando está en Medellín.



“También lo hemos visto en estaderos en Zaragoza y en cumbres mineras del Bajo Cauca. Nos dice que representa un paquete accionario de familiares”, agregó el vocero.

A la Fiscalía ecuatoriana le interesa esa información porque cree que la plata que el exministro no ha podido justificar se movió a través de pagos a terceros en efectivo, cheques y transferencias por supuestas relaciones comerciales y societarias.



Los señalamientos tienen desconcertado a un sector de la sociedad ecuatoriana que asegura que Córdova es miembro de una destacada familia y un político prometedor. Pero la decisión judicial también terminó impactando a un reconocido grupo empresarial, con matriz en Canadá, que explota oro en el Bajo Cauca.

Una de las minas de oro de Soma Gold. Foto: Soma Gold

Las tres empresas



Documento de la junta directiva de Operadora Minera SAS en la que decidieron remover a Córdova de su cargo. Foto: Archivo particular

EL TIEMPO investigó el caso y estableció que después de salir del gobierno de Correa (en 2018), Córdova empezó a incursionar en las grandes ligas del sector aurífero. En 2020 se convirtió en el director general de la empresa canadiense Soma Gold.



La compañía tiene actividades en Colombia con el nombre de Operadora Minera SAS, con propiedades en Nechí y El Bagre, de la que el exministro era representante legal. Pero todo cambió el miércoles 10 de enero, el mismo día en el que se pidió su captura.



Una asamblea extraordinaria de la empresa lo removió del cargo mientras avanza la investigación, y se puso en su remplazo a Carolina Flórez, quien le dijo a este diario que no tiene nexo familiar con el ecuatoriano.



Córdova también fue retirado de Zara Holding, dedicada a la extracción de oro y otros metales preciosos en la misma zona, ligada a la misma multinacional canadiense.

Participación accionaria



C. Geoffrey Hampson. Foto: Archivo particular

Lo que hasta ahora se sabía es que la multinacional –que cotiza en la Bolsa de Canadá– emitió un comunicado en el que asegura que el ecuatoriano había renunciado de manera voluntaria y temporal mientras aclaraba su situación judicial.



EL TIEMPO se comunicó con C. Geoffrey Hampson, nueva cabeza de la compañía, quien manifestó que Soma apoya plenamente al ecuatoriano.



“Ha hecho un muy buen trabajo con nuestra operación en Colombia, y esperamos que se complete la investigación y que sea exonerado. Entendemos que necesitará dedicar tiempo a abordar estos problemas y lo ayudaremos”, dijo.



Y agregó: “Javier ha explicado la situación y ha sido transparente. Le ha dicho a la empresa que las acusaciones no tienen fundamento”.

A la pregunta de EL TIEMPO de que si el exministro tenía participación en alguna de estas empresas, Hampson respondió: “Creo que posee una pequeña cantidad de acciones y tiene opciones de compra de acciones como parte de su paquete de compensación”.



En todo caso, fue enfático en que la empresa hizo una investigación interna y si bien no hubo una conclusión, le parece que no ha habido respeto al debido proceso, ya que se ordenó su captura cuando el caso apenas comienza.



Hasta el momento, el expresidente Rafael Correa no ha salido a hablar sobre el proceso en contra de su exministro. Pero en Ecuador se habla de que además de propiedades en Colombia, es posible que Córdova esté escondido en alguno de los predios que frecuentaba en Medellín.

UNIDAD INVESTIGATIVA

