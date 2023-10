'No he sido abogado de Euclides Torres ni tengo el poder que me atribuyen en la SIC'

Desde hace al menos 4 meses el nombre del exsuperintendente Jairo Rubio Escobar viene siendo vinculado a dos episodios clave en la agenda judicial y de poder.



(Lo invitamos a leer: Exclusivo: carta de Dimayor a SIC diciendo que el fútbol no está pidiendo su cabeza)



En medios lo señalan como el supuesto abogado y socio de oficina del poderoso empresario Euclides Torres, mencionado en los supuestos aportes opacos a la campaña Petro Presidente.

Facebook Twitter Linkedin

Varias de las reuniones se hicieron en el Club El Nogal. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

Además, se le atribuye ser el poder en la sombra en la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y manejar cuotas que van desde la cabeza de esa entidad, hasta delegaturas clave que tienen en sus manos expediente sensibles como el de las investigaciones al fútbol colombiano.



Por eso, llamó la atención que se filtraran fotos —reveladas por La W Radio— en donde se ve a Rubio reunido en el exclusivo Club El Nogal con Fernando Jaramillo, presidente de La División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor).



(Le puede interesar: El poderoso empresario al que le congelaron su fortuna por supuesta trampa a Dian)EL TIEMPO buscó al exsuperintendente quien accedió a responder varios interrogantes.

¿Es cierto que se reunió con Fernando Jaramillo, cabeza de la Dimayor, el pasado lunes 9 de octubre? ¿Para qué?

Facebook Twitter Linkedin

Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor. Foto: Édgar Cusgüen Olarte

Facebook Twitter Linkedin

Carlos González Puche, director ejecutivo de Acolfutpro. Foto: Archivo particular

No fue una reunión a escondidas, fue pública y no es la primera vez que me reúno con el presidente de la Dimayor. En el pasado, cuando se estaba hablando de las garantías que se le iban a presentar a la SIC dentro del expediente en torno al futbol masculino, nos reunimos incluso en la oficina del entonces superintendente Andrés Barreto con los abogados de la Dimayor. En ese caso soy apoderado de la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro).



(Además: Exclusivo: dan ubicación de caleta con plata vinculada a estafa de criptomoneda Daily)



En el caso del futbol femenino no soy denunciante ni apoderado. Las normas de competencia buscan proteger el interés colectivo y bajo ese esquema me reuní con Jaramillo para buscar salidas a ese caso de manera conjunta con jugadoras, equipos, la asociación y la Dimayor. El doctor Carlos González Puche, director de Acolfutpro, ha estado enterado de las reuniones, de la de este lunes y otra de la semana pasada.

¿Para qué se reúne la Dimayor con usted, si ellos (y la Federación Colombiana de Fútbol) tienen para ese tema a abogados como el exmagistrado Julio César Ortiz, Pablo Márquez y Julio César Castañeda?

Facebook Twitter Linkedin

Exmagistrado Julio César Ortiz. Foto: Archivo particular

Esa pregunta se la tiene que hacer al doctor Jaramillo. Desconozco que Julio César Ortiz, sea abogado de la Dimayor, hasta donde sé no aparece en ninguno de los documentos. Desde el punto de vista técnico yo conozco el tema de las garantías y lo que se está buscando es que se construya de manera consensuada. Yo dije que colaboraba sin cobrar un peso.



(También: Los empresarios detrás de la caleta con $6.350 millones que cayó en Bogotá)

A usted se le atribuye un gran poder en la SIC, tener allí cuotas en puestos clave y hasta ser el abogado del polémico empresario Euclides Torres...

Eso es una calumnia. De Gloria Montero jamás he sido jefe y jamás fue socia de mi oficina ni la nombré en la entidad. Con mi administración nunca trabajó, la nombró el doctor Valbuena y trabajó con Pablo Felipe Robledo. Y dicen que soy yo el que tengo el poder.



(Además: Estos son los 6 reputados cirujanos contra quienes pidieron órdenes de captura)

¿Y Ligia Atehortúa, delegada de propiedad industrial?

Jamás fue mi secretaria privada. A ella la nombraron en la administración de Marco Antonio Zuluaga. Cuando yo llegué a la SIC ya estaba y duré más de una década sin verla.

Y sobre Cielo Ángela Peña, jefe de la oficina jurídica cuando usted fue superintendente, y ahora delegada de protección de datos personales...

En el caso de Cielo Ángela Peña yo no la nombré la primera vez que ella trabajó en la SIC, pero sí la nombré como jefe de la oficina jurídica. Ella fue nombrada por primera vez por el superintendente José Orlando Montealegre. También duré más de una década sin verla.

Háblenos de Natalia Alvis. Se dice que fue clave en el proceso en contra de empresas vinculadas a Euclides Torres por la presunta cartelización de los Centros de Reconocimiento de Conductores (CRC), que terminó cerrándose con la presentación de unas garantías. ¿Ella es ficha suya?

Ella fue nombrada en la administración de Emilio Archila. Yo sí fui su jefe, pero no la nombré auditora dentro de ese proceso. Fue nombrada por las empresas que estaban siendo investigadas, después de revisar hojas de vida.



(Le puede interesar: Crimen de Villavicencio: Correísmo rechaza supuesto testigo que los implica con el caso)

¿Pero usted la recomendó?

Sí. Yo sugerí su nombre, pero no la elegí y tampoco ha sido socia mía.

¿Cuál es su nexo con Euclides Torres?

Facebook Twitter Linkedin

El empresario Euclides Torres. Foto: Archivo particular

Cómo ya le había respondido una vez, en el único proceso en el que fui apoderado de unas empresas que tienen que ver con Euclides Torres, fue en el de los Centros de Reconocimiento de Conductores (CRC). Yo fui abogado al igual que David Toro, de la oficina de Emilio Archila; el exmagistrado Santofimio, Guillermo Sossa y los doctores Rengifo y Tovar. No fui apoderado de Euclides Torres, sino de empresas con las que tiene relación.



(Además: Así opera la red que envía cocaína desde El Dorado hasta Tel Aviv)

¿Y tampoco es cierto que compartan una oficina en Barranquilla?

Eso es falso.

¿La superintendente Pimienta es cuota suya?

Facebook Twitter Linkedin

María del Socorro Pimienta Corbacho, superintendente de Industria y Comercio. Foto: SIC

Cuando yo llegué a la SIC ella ya estaba en la entidad. Fue colaboradora mía, tuve una buena relación con ella, pero nunca la ascendí. Me encantaría tener el poder que dicen que tengo.



(Le puede interesar: Atención: tras votar por Claros, piden a Nutresa aclarar si Meals sale de junta de CCB)



Al presidente Petro lo he visto una sola vez en la vida cuando era Alcalde de Bogotá. Si dicen que soy uribista, como pueden atribuirme ese poder en la SIC. Esto es de alguien que quiere hacer mal.

Pero, históricamente, usted ha ganado varios procesos clave en donde ha funcionado el tema de la presentación de garantías, como el de Avianca y el de Euclides Torres...

Creo que ser buen abogado es dar la mejor salida al cliente, así sea admitir que es responsable. En varios gobiernos me han aprobado las garantías, como en el de Santos con Pablo Felipe Robledo y en el de Duque, con el doctor Barreto. Aplico mecanismos legales, soy trabajador y no miento.



(También: Atención: tras votar por Claros, piden a Nutresa aclarar si Meals sale de junta de CCB)

¿En el caso del fútbol, si no está cobrando honorarios qué gana?

Creo que ser buen abogado es dar la mejor salida al cliente, así sea admitir que es responsable. En varios gobiernos me han aprobado las garantías.

-Jairo Rubio FACEBOOK

TWITTER

Nada en términos de plata: Pero si le va bien al futbol femenino, a los equipos, a la asociación y a la Dimayor, la gente sabe que ayudé, es un salario reputacional

¿Y cómo explica la llegada de uno de sus sobrinos a la Superintendencia?

Él se presentó, no lo presenté y no me gustó, está en uno de los grados más bajos de la entidad.



(Atención: asesinan en Pereira saliendo de misa a exjefe de la banda La Cordillera)

¿No está usted inmerso en un conflicto de intereses por haber sido Superintendente y ahora litigar en esa entidad?

Si eso fuera así tampoco podrían llevar casos el doctor Robledo, Valbuena ni Archla. La inhabilidad es por un año, según la ley. Yo salí hace 15 años.



(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

Síganos también en Facebook