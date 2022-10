Casa de Nariño empezó la semana dando explicaciones por unas supuestas compras suntuarias para las casas privadas que ocupa el señor presidente Gustavo Petro y otros funcionarios.



Entre los enseres que fueron adquiridos figuran un televisor de 85 pulgadas con un costo de 27 millones 500 mil pesos, además de juegos de cama y electrodomésticos.

En este lugar, en la localidad de Suba en Bogotá, está la sede de Polyflex Inc. Foto: Google Maps

EL TIEMPO ubicó al dueño de la empresa proveedora, Polyflex Inc., quien empezó por señalar que él no llegó a Casa de Nariño a ofrecer sus productos sino que ellos llegaron a él a través del catálogo que ofrece en Colombia Compra Eficiente.



Según dijo, aunque la oficina de su empresa en Bogotá fue abierta hace apenas unos meses, la sede principal de su empresa queda en Dosquebradas (Risaralda) desde 1995. Pero, desde 2012, es proveedor de empresas del Estado.



En efecto, aparece en Cámara de Comercio ofreciendo desde lencería hasta taladros, artículos eléctricos y de aseo.

¿Cuál fue el margen de ganancia?

Estos son algunos de los productos que ofrece en Jaime Beltrán en redes. Foto: Facebook

"Para algunos artículos soy intermediario y otra productor. Por ejemplo, de colchones, lencería en hilos menores, ensamblaje de productos de aseo. También se venden taladros; tenemos un catálogo de herramientas que requieren las instituciones, es un catálogo bastante amplio, estamos en 400 productos publicados”, le explicó a EL TIEMPO.



Y señaló que en Colombia no se produce ni un metro de telas del tipo que se le vendió al Departamento Administrativo de la Presidencia. Por eso todo es importado.



Y admitió que él compra en otras plataformas esos productor y, por ende, es intermediario.



Cuando se le preguntó cuánto es el margen de ganancia, respondió: “Yo tengo el margen de ganancia que tiene cualquier empresario en Colombia que paga impuestos, nunca ha sido sancionado”.

El televisor de 27 millones

La lista de enseres, electrodomésticos y juegos de cama que se compraron para casa presidencial y de la vicepresidenta. Foto: Colombia Compra Eficiente

Sobre un presunto sobrecosto en el televisor de 85 pulgadas, respondió: “Publican una información que no es cierta, ¿ya miraron la ficha técnica? Es un televisor de 85 pulgadas 8k de última generación Samsung”.



“Nosotros venimos trabajando desde 1995, ahí creamos nuestra empresa, arrancamos en 2012 en licitaciones, no llevamos ni uno, ni dos años, y hemos venido escalando poquito a poquito, en Colombia Compra Eficiente. Cuando hubo el acuerdo marco de Covid suministramos cositas para varias instituciones y en agosto nos clasificaron porque presentamos la documentación, pasamos todos los filtros y logré categoría de gran vendedor”, explicó.



“Aquí no estamos hablando de cifras como en Emcali. Somos muy juiciosos, nunca hemos tenido incumplimientos, ni sanción, puede consultar ni Procuraduría, Contraloría, tratamos de proveer al estado los mejores productos y mejor servicio”.



En todo caso, en grandes cadenas de supermercados, el mismo televisor vale 22 millones de pesos.

Los otros contratos del proveedor

En almacenes de cadena, el mismo televisor cuesta 22 millones de pesos. Foto: Alkosto

Según el Secop, Jaime Beltrán Uribe aparece en 139 contratos, de los cuales 47 están activos, 19 en ejecución y 8 terminados.

El supervisor

Amoblar las casas privadas es un deber del DAPRE luego de previas solicitudes de los jefes administrativos de cada casa y todas las compras como en este caso,se hacen a través de la tienda virtual de Colombia Compra Eficiente, un mecanismo transparente. https://t.co/jDG3nG1qiL — Mauricio Lizcano (@MauricioLizcano) October 3, 2022

EL TIEMPO estableció que el supervisor del contrato lleva 18 años en la Presidencia y se trata de Jhon Erick Valencia Páez. Su cargo es de asesor de la Presidencia al que ingresó en 2008.



EL TIEMPO lo contactó pero al cierre de esta edición no ha obtenido respuesta.



Por su parte, Mauricio Lizcano, director del Departamento Administrativo de la Presidencia De La República, aseguró que "amoblar las casas es un deber del Dapre y que todas las compras, como en este caso, se hacen a través de la tienda virtual de Colombia Compra Eficiente".

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

