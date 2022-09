Casi nadie quiere hablar de él, y pocos conocen su nombre. Pero desde el 14 de agosto, cuando EL TIEMPO reveló en exclusiva que fuentes federales andaban preguntando por un poderoso capo ‘invisible’ colombiano, su alias empezó a rodar por entidades judiciales y, dos semanas más tarde, por otros medios de comunicación.



Fuentes judiciales coinciden en que se lo conoce con el alias de J la Firma.

EL TIEMPO aseguró que se sabe que 'J la Firma' ya pagó condena en Estados Unidos por narcotráfico. Además, que juega golf en un condominio en Melgar (Tolima), con un expolicía que también estuvo preso.

Y en algunos sectores de la mafia lo catalogan como el actual capo de capos en Colombia, e incluso el supuesto patrón de Dairo Antonio Úsuga, el extraditado y sanguinario ‘Otoniel’, jefe del ‘clan del Golfo’.



Además, en declaraciones dadas a fiscales, lo implican en la vendetta narcoesmeraldera que ha dejado tirados en las calles de Bogotá y Villavicencio los cuerpos de comerciantes de gemas, excapos y hasta amigos de los bandos que están enfrentados por narcorrutas, una mina y la recuperación de narcobienes.



Así mismo, que a varios extraditados, como ‘Otoniel’ y Juan José Valencia, alias Falcon, agentes federales les están preguntando por él en Estados Unidos.

Juan José Valencia Zuluaga, alias Falcon.

‘Me atribuyen muertos’



En el barrio El Amparo aparecieron tres cuerpos sin vida en una carreta, estaban envueltos en bolsas.

Aunque EL TIEMPO no suministró ningún nombre de alias J La Firma (por solicitud expresa de autoridades y porque en Colombia apenas se está perfilando), a través de un conocido abogado –experto en temas de extradición– se logró un contacto.



Se empezó por preguntarle su identidad: Jorge Iván González.



Y cuando se le indagó por qué creía que se estaban refiriendo a él como el capo de capos, señaló que por datos específicos como su extradición a Estados Unidos y su afición por el golf.



“No soy ningún capo de capos. Le aseguro que no tengo vínculos con estructuras mafiosas ni paramilitares y que agentes federales lo saben muy bien. Me están tratando de subir el perfil”, señaló.



Daniel el 'Loco' Barrera, fue capturado en Venezuela en el 2012 tras 45 días de persecución.

Y agregó: “Voluntariamente me entregué al Gobierno de Estados Unidos y pagué siete años de cárcel por narcotráfico dentro de un proceso en el distrito sur de Florida. Salí en 2016 y me encuentro fuera de Colombia desde hace años”.



También indicó –con el abogado escuchando– que decidió arreglar sus cuentas pendientes con la justicia de Estados Unidos e iniciar una nueva vida en el extranjero, después de sufrir varios atentados en su contra.



Uno de ellos, dijo, fue el 3 de noviembre de 2008, a manos de hombres que pertenecen a la estructura del extraditado narcotraficante Daniel el ‘Loco’ Barrera: “En ese episodio murió un ingeniero de sistemas cercano a él y su novia”.



Y asegura que también intentaron matarlo en Argentina, en 2009.

Nexo con ‘Otoniel’



Alias Otoniel fue extraditado a Estados Unidos el miércoles 4 de mayo.

González admitió que, tal como lo reveló EL TIEMPO, sabe quién es ‘Otoniel’: “Lo conocí en los Llanos hace 25 años. Yo tenía una finca en Barranca de Upía (Meta), y él pertenecía a los paramilitares de esa zona”.



Y señaló que, en 2018, contactó a ‘Otoniel’ –a través de una carta– para ayudar a un empresario paisa a quien un miembro del ‘clan del Golfo’ le había quitado bienes por más de 25.000 millones de pesos.



“Regresé al país, en 2018, después de estar 12 años fuera, para asistir a una reunión en Montería (Córdoba) y pedir que devolvieran esos bienes. Pero no soy ningún paramilitar”, señaló González.

Y también se desligó de la ola de muertos que están apareciendo en Bogotá, vinculados a capos y narcoesmeralderos.



Pero dice que uno de ellos era cercano a él –Rafael Fernando Moreno Clavijo–, asesinado en diciembre de 2020 cerca de Bulevar Niza, norte de Bogotá.

La indagación



Luis Caicedo fue asesinato en el barrio Pablo VI, en Bogotá.

EL TIEMPO estableció que la Policía y un grupo especial de la Fiscalía están investigando la estela de muerte entre narcoesmeralderos que incluyen nombres como Luis Caicedo, Jorge Enrique Gómez y el atentado al señalado exlavador Claudio Silva Otálora, en julio pasado.



Fuentes judiciales aseguran que se va a individualizar a alias J la Firma (hay tres homónimos). Y ahora deberán establecer si de quien capos han hablado es o no Jorge Iván González, como él mismo lo asegura.



Lo que sí está claro es que es distinto a alias Jota el Indio. Este último habría hecho parte de la estructura mafiosa de alias Falcon, y sería el dueño de los cargamentos de cocaína que están llegando a Italia desde Colombia y Venezuela.



Según fuentes judiciales, ‘Jota el Indio’ sería cabeza de las disidencias del ‘clan’ que no se acogería a la paz total.



UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

