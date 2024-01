Iván Zuleta: el video del acordeonero con los 2 hombres acribillados en Hilux blindada

La Fiscalía y la Policía investigan qué hay detrás del violento ataque con fusiles de largo alcance y munición 5.56 mm a una camioneta de alto blindaje que rodaba la noche del 25 por una zona céntrica de Valledupar (Cesar).



Según el comandante de la Policía del departamento, coronel Leonardo Chamorro, el modus operandi criminal no es normal en la región. Por eso, además de tomarle declaración a los dos únicos sobrevivientes del ataque, en donde murieron dos personas, se están revisando antecedentes y movimientos de las víctimas.

Dos de las cuatro personas que iban en el vehículo fueron asesinados. Foto: Suministrado por autoridades

Se trata de Janer Pinto, alias el Viejo, y Lirkhay González Freyle conocido como 'el Indio'.



González Freyle alcanzó a llegar con vida a un centro médico, pero parte de su cara estaba prácticamente destrozada por las balas de fusil. Al parecer, murió a los 20 minutos producto de los otros impactos de bala.



Lo que hasta ahora han podido documentar las autoridades es que Janer Pinto era escolta y hombre de confianza de un sujeto de apellido Iguarán. De hecho, tal como lo reveló este diario, las autoridades buscan al dueño de la Hilux blindada identificado como Johan Johel Iguarán Fernández.



"Al parecer, los sicarios trabajaban al servicio de un sujeto que conocen como Gaspar y a uno de sus familiares que viven entre Italia y Valledupar" le señaló a EL TIEMPO una fuente enterada.

El video con Iván Zuleta

Momento en la parranda vallenata en la que Iván Zuleta realizó versos con los Rolex. Foto: Archivo particular

"Pinto no aparece con bienes a su nombre, pero pagaba millonarias parrandas vallenatas. Andaba con relojes Rolex y cadenas de oro y en camionetas blindadas" le dijo a EL TIEMPO un investigador.



Y agregó que revisan varios videos en donde aparecen en una hacienda con varias personas en una de esas parrandas vallenatas, a la que asistió el conocido acordeonero Iván Zuleta.



En las imágenes se ve a Zuleta armando versos con los Rolex de Pinto y también con las cadenas de oro que portaban él y otros asistentes.



Aunque el acordeonero no contestó su celular, su mánager, Joaco Guillén, accedió a explicar el episodio.

Atención: Mánager del acordeonero Iván Zuleta explica video en parranda vallenata con los dos hombres que, luego, fueron acribillados en Valledupar. @ELTIEMPO @Uinvestigativa https://t.co/O9UDSz78Hc pic.twitter.com/AYPL0wV8nz — UinvestigativaET (@Uinvestigativa) January 29, 2024

Esta era la camioneta en la que iban los dos hombres cuando fueron acribillados. Foto: Archivo particular

'No era la primera vez'

Tras explicar que se trató de una relación netamente empresarial, dijo que no era la primera vez que los contrataban.



"No son amigos. Iván Zuleta es músico y nos contratan para hacer las parrandas sin importar quiénes sean las personas", explicó Guillén.



También dijo que el episodio data de hace más de dos meses y que la Fiscalía no les ha preguntado aún sobre el tema: "No ha sido solo con Iván las reuniones con los dos muertos. También con el 'Mono Zabaleta. En la camioneta donde iban los dos ahora muertos llevaban publicidad del 'Mono'".

