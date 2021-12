Organismos de inteligencia de al menos tres países verifican si es cierta la versión según la cual el cabecilla de las diezmadas disidencias de las ex-Farc 'Segunda Marquetalia', permanece en Cuba tras la seguidilla de muertes de sus lugartenientes: 'Jesús Santrich', alias Romaña y 'el Paisa'.



Sin embargo, Eugenio Martínez, director general de América Latina y el Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, aseguró que se trataba de una noticia falsa que se originó en una declaración del exembajador de Colombia en Washington, Francisco Santos. Y fuentes del gobierno Duque señalaron que, de confirmarse, los obligaría a llamar a consulta a su embajador en la isla: Juan Manuel Corzo Román.

Ex alto funcionario colombiano Francisco Santos, que no sale de un escándalo para entrar en otro, difunde la mentira políticamente motivada de que Iván Márquez está en Cuba. En el ambiente de desinformación de Miami estas falsedades hallan eco cómplice. — Eugenio Martínez Enríquez (@EugenioMtnez) December 11, 2021

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. Foto: Jorge Torres / EFE

"Cualquier país que reciba a 'Iván Márquez' en su territorio y que le brinde protección, estaría violando la resolución 1373 de Consejo de Seguridad de la ONU que le prohíbe a los países, proteger, auspiciar y dar escondite a quien es solicitado por otro país por ese cruento delito", aseguró el presidente Iván Duque.



Fuentes de inteligencia le dijeron a EL TIEMPO que la jugosa recompensa que el Departamento de Estado de Estados Unidos ofrece por Márquez -10 millones de dólares- impediría que Cuba le abra las puertas.



Sin embargo, no descartan que Márquez acuda al desacreditado y recién reelecto gobierno de Nicaragua para que lo acoja. Cabe recordar que el gobierno Duque fue uno de los que no reconoció las elecciones en ese país, en las que Daniel Ortega, fue reelegido de nuevo como mandatario.



Hasta ahora Nicaragua no se ha pronunciado sobre esa posibilidad. Sin embargo, hay que recordar que durante los diálogos de paz entre el Gobierno y las Farc en la Habana, corrió el rumor de que este país le habría otorgado nacionalidad a varios jefes guerrilleros que estaban como negociadores, incluido 'Iván Márquez'.



No obstante, en ese entonces, 2015, fuentes oficiales le confirmaron a EL TIEMPO que el Gobierno de Daniel Ortega no había otorgado ese estatus a los guerrilleros.

Alias Iván Márquez perdió en menos de siete meses a alias el Paisa (izq.)., a alias Jesús Santrich (der.) y a 'Romaña'. Foto: Policía Nacional

¿Qué pasa en Venezuela?

El cuerpo de Henry Castellanos, alias Romaña, abatido en Venezuela. Foto: Archivo particular

Pero es un hecho que Márquez se está moviendo.



Con su tropa ilegal herida de muerte, fue notificado de que Venezuela ya no es un territorio seguro.



De hecho, lo que sí está confirmado es que abandonó su zona campamentaria, el martes en la noche, tras confirmar la muerte de ‘Romaña’.



Fuentes de inteligencia le señalaron a EL TIEMPO que ‘Márquez’ se alejó de su campamento, en área rural de Elorza, y se habría trasladado al estado de Amazonas, donde está ‘Jhon 40’.

Visita de Carstens a Caracas

En el vecino país ha llamado la atención la visita secreta a Caracas de Roger Carstens, el enviado especial presidencial para asuntos de rehenes del gobierno Biden, en la misma semana en la que fueron ultimados Henry Castellanos, alias Romaña, y Hernán Darío Velásquez, alias el Paisa.



Según un reporte de The Associated Press, Carstens llegó en un chárter el martes en la noche, a llevarles fotos y cartas a presos políticos estadounidenses que permanecen en manos del régimen.



Su visita se produjo entre el 4 y el 7 de diciembre.

