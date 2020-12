Magistrado de JEP niega que renuncia por haber defendido a Kiko Gómez

Después de haber coordinado la sesión en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en la que el senador de las ex Farc Julián Gallo ('Carlos Lozada') dio su versión sobre el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, el magistrado de esa jurisdicción Iván González Amado renunció a su cargo, el cual ocupará hasta el 12 de enero próximo.



Además de atender esa sensible audiencia, el reputado abogado también ha estado encargado del llamado caso 07, sobre reclutamiento de niños y niñas en la guerra. Y, desde la Sala de Reconocimiento, participó en la decisión de expulsar a alias Iván Márquez, 'El Paisa', 'Romaña', 'Jesús Santrich', 'Zarco Aldinever' y 'Walter Mendoza', cabezas de las disidencias 'Nueva Marquetalia'.



Iván González Amado, magistrado de la JEP, estará en su cargo hasta el 12 de enero. Foto: JEP

De hecho, González -cuyo cuñado sufrió un atentado en la época del proceso 8.000- fue recusado por abogados de exguerrilleros que señalaban que estaba supuestamente impedido por haber sido asesor del Gobierno en las negociaciones de paz. Además, le endilgaban que venía dando declaraciones sobre el tema del reclutamiento de menores, que las Farc negaron inicialmente. Pero ninguna recusación prosperó.



Pero, tras su salida, también empezaron a circular imágenes y fotos suyas como apoderado del condenado exgobernador de La Guajira Francisco 'Kiko' Gómez, atribuyendo a ese nexo el trasfondo de la renuncia del abogado, quien también se ha desempeñado como magistrado auxiliar de la Sala Penal de la Corte Suprema, procurador Delegado Penal, consultor del Ministerio de Justicia y profesor de universidades como el Externado, Los Andes, La Gran Colombia y la Santo Tomás..

Tras la negativa de la JEP a recibirlo, Salvatore Mancuso también dijo que uno de los magisyrados debió declararse impedido por defender a 'Kiko' Gómez, de quién él habló. Foto: Archivo/EL TIEMPO

'Esa condición de apoderado ya se conocía'

Sin embargo, en un corto diálogo con EL TIEMPO, el penalista negó de tajo que su renuncia tenga relación con ese caso.



De hecho, aclaró que la defensa que hizo del polémico político fue en el campo disciplinario: "No fue en el tema penal. Si mal no recuerdo lo investigaban por seis contratos y en cinco de esos casos no prosperaron los cargos".



Además, dijo que esa condición de apoderado ya se conocía desde antes de asumir el cargo en la JEP y reiteró que su renuncia se debió a "razones personales", que prefirió no comentar.Sin embargo, admitió que ya pidió por escrito a un medio de comunicación que dejara de usar esas imágenes de él con 'Kiko' Gómez en noticias relacionadas con asuntos penales, como ha venido ocurriendo.

El magistrado González aseguró que ya le pidió a un medio de comunicación dejar de usar las imágenes del juicio disciplinario a 'Kiko' Gómez, para referirte a hechos penales. Foto: EL TIEMPO

Sin dar nombres, el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso también había dicho, en septiembre pasado, que uno de los magistrados que rechazó su ingreso a la JEP debe declararse impedido por haber apoderado a un político del que él ha hablado: 'Kiko' Gómez.



Al respecto, la JEP ya había determinado (en diciembre de 2019) que la banda criminal, presuntamente liderada alias 'Marquitos' Figueroa, en probable alianza con Juan Francisco Gómez Cerchar ’Kiko Gómez’, no tiene la calidad de actor del conflicto armado. Pr tanto, había negado su ingreso a esa jurisdicción.



Por ahora, el abogado permanecerá en la JEP hasta mediados de enero. Aún no se sabe quién los va a reemplazar en un cargo clave, en momentos cuando avanzan las investigaciones sobre lo ocurrido en más de 60 años de guerra.

