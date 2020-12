Cepeda dice que un uribista no puede indagar a exmagistrado Barceló

El senador Iván Cepeda acaba de anunciar que presentará acciones de pérdida de investidura y denuncia penal contra el representante a la Cámara Edward Rodríguez, del Centro Democrático.



El caso está relacionado con la indagación en la Comisión de Acusación de la Cámara sobre presuntas interceptaciones ilegales al teléfono de Álvaro Uribe Vélez, dentro de la investigación que la Corte Suprema de Justicia inició por presunta compra a testigos y fraude procesal.



Para Cepeda es claro que el representante del Centro Democrático debió declararse impedido para actuar contra el exmagistrado de la Corte José Luis Barceló, a quien otro uribista pidió investigar por estos hechos.



"Edward Rodríguez del Centro Democrático, actúa como representante instructor en el proceso que se sigue contra el exmagistrado José Luis Barceló en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes", recuerda Cepeda.

Edward Rodríguez, representante investigador del caso de las presuntas interceptaciones ilegales contra Uribe. Foto: Centro Democrático

Tras calificar de ilegales parte de los audios, primero, denunciaron el caso ante la Fiscalía (a través del penalista jaime Granados) y pidieron investigar al analista del CTI encargado de las escuchas.



Luego, uno de los alfiles de Uribe, el representante Ricardo Ferro, denunció ante la Comisión de Acusación a José Luis Barceló, el magistrado encargado de la génesis de la investigación y quien citó a indagatoria al expresidente.

José Luis Barceló, siendo magistrado, echó a andar la investigación en contra de y Álvaro Uribe. Foto: Claudia Rubio / EFE

Las ampliaciones de Uribe

El propio Álvaro Uribe pidió que Barceló sea procesado por prevaricato por acción y que se le llamara a indagatorio, como Barceló hizo con ém dentro del caso de soborno a testigos, hoy en manos de la Fiscalía.



Uribe –a través de su abogado David Espinosa– se constituyó en víctima y ya amplió en dos ocasiones la denuncia contra el hoy exmagistrado, quien acaba de ser citado a versión por los representantes investigadores: el uribista Edward Rodríguez, y Mauricio Toro (Partido Verde). La primera precisión que hacen allegados al caso es que no todos los audios están cuestionados y tampoco es la única prueba recaudada contra Uribe.El representante Rodríguez, quien citó a versión libre a Barceló, se presenta como un uribista purasangre, cofundador del Centro Democrático.

"Lo que también realizó Barceló antes de entregar el caso (que constitucionalmente nunca debió tener) fue permitir que ingresaran al expediente múltiples interceptaciones a mi teléfono, pero no porque legalmente se hubiera ordenado mi interceptación, sino porque en otro proceso (adelantado en contra del representante Nilton Córdoba), supuestamente escuchando al representante, me había interceptado por “error””, dice Uribe.



Uribe asegura que a pesar del error, los audios no se excluyeron y se intentó justificar el yerro señalando que, cuando se le pidió el teléfono a Córdoba él dio su número. “Eso fue desmentido por Córdoba”, dice Uribe.

Mientras estuvo en prisión somiciliaria, Uribe amplió en dos ocasiones la denuncia contra Barceló y pidió que lo llamaran a indagatoria. Foto: EL TIEMPO

Y tras citar otros episodios (como el supuesto ocultamiento del expediente y la negativa de práctica de pruebas) concluye: “Con esta breve contextualización, demostraré cómo Barceló vulneró de manera consciente y voluntaria varias disposiciones legales, lo que se puede adecuar al delito de prevaricato por acción, con el único propósito de encarcelarme injustamente”.

¿Qué dice Barceló?

Barceló no se ha pronunciado sobre la citación a versión. Pero cuando se conoció la denuncia, señaló: “La Corte no interviene de manera ilegal; si lo hace, lo hace de manera legal, como lo dice la ley. Ahora se dice que hay una denuncia en contra nuestra; expondremos nuestros argumentos y la Comisión hará la respectiva investigación”.



Y ya había dicho: “Se trató de un hallazgo inevitable, se entendía que ese número era el contacto para notificarle a Córdoba sobre los asuntos que cursan en contra de él y por eso se tuvo en cuenta para el monitoreo. Eso no es un error judicial”.



El testimonio del analista del CTI, Óscar Álvarez, será clave, pues, según dijo, advirtió del error oportunamente.

Al respecto,

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET