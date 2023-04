Diez mil dólares mensuales. Eso es lo que está pagando el Gobierno de Estados Unidos por una bodega en el puerto de Buenaventura, Valle, donde permanece parte del material para levantar un nuevo muelle en la isla Gorgona, a 164 kilómetros mar adentro, en el Pacífico colombiano.



En planos, se trata de una estructura en forma de ‘H’, con una pasarela de 132 metros de largo, que permitirá aumentar los 2.400 zarpes y atraques que se hacen anualmente en ese santuario ecológico.

Según planos, el nuevo muelle tendría forma de ‘H’ y una pasarela de 132 metros de largo. Foto: Suministrada

Pero en el terreno lo único que hay es una serie de versiones encontradas que aseguran que el muelle es la cuota inicial de una base militar de Estados Unidos que incluye un poderoso radar y una ciudadela para tropa extranjera.



En medio de esa controversia, el proyecto completa cinco meses paralizado y aún nadie sabe qué va a pasar con los 35.000 millones de pesos que se le invirtieron a la obra.



La plata salió de cuentas federales de la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL, por su sigla en inglés) del Departamento de Estado de Estados Unidos, como parte de la cooperación con Colombia, que, según dijo el canciller Álvaro Leyva en su más reciente viaje a Washington, sigue siendo su principal aliado.

Esta es parte de la estructura del muelle flotante en isla Gorgona. Foto: Suministrada

Versiones encontradas

El origen de los fondos es uno de los factores que han desatado una tormenta en torno a este proyecto, bautizado por algunos como la ‘base militar’.



De hecho, se habla de que en el muelle atracarán bombarderos y misileros, violando la soberanía del país. Además, líderes locales dicen que habrá restricción de movilidad y una afectación medioambiental.



Y se asegura que la licencia del proyecto —que incluye un tanque para almacenamiento de 5.000 galones de combustible— se aprobó sin estudios previos y en tiempo récord.

Según un el equipo evaluador de la ANLA, se comprobó que, en el área donde se pretenden desarrollar las obras, no se presentan otros proyectos con instrumento de manejo y control ambiental. Foto: Suministrada

La isla de Gorgona. Este lugar fue declarado patrimonio de la humanidad en 1984, desde entonces se denominó Parque Nacional Natural y se ha impulsado el turismo ecológico. Foto: Juan B. Díaz / CEET

Desde finales de 2022, la vicepresidenta Francia Márquez ha recogido estas alertas en terreno. Y a esas inquietudes se unen voces desde la orilla científica, como la del exministro de Ambiente Manuel Rodríguez. Este le dijo a EL TIEMPO que se ratifica en el diagnóstico de finales de 2022 cuando pidió “salvar a la isla”.



Que Gorgona es una joya del sistema de parques nacionales y de la conservación de islas en el mundo que no debe ser tocada; que el proyecto es el primer paso para desplegar una base más amplia; y que la Academia de Ciencias y el Comité Científico del Parque Gorgona han señalado en diversos documentos los daños que este proyecto produciría a la biodiversidad terrestre y marina.



Además, Rodríguez cuestiona que si se trata de un tema crítico para la lucha contra el narcotráfico, como lo dice la Armada Nacional, ¿por qué no se levanta en Guapi, a solo 55 kilómetros de Gorgona?

Según el documento de la ANLA, este sería el área de influencia para el medio socioeconómico del proyecto. Foto: Suministrada

Los datos reservados

EL TIEMPO investigó y estableció que altos funcionarios del gobierno Petro —incluidos la vicepresidenta Francia Márquez y el ministro de Defensa, Iván Velásquez— han tenido acceso a datos y documentos reservados sobre Gorgona.

​

Parte de ese dosier se conocerá en las mesas de concertación con la comunidad a las que la Vicepresidencia convocó antes de que el Gobierno tome una decisión de fondo.



Uno de los datos clave es que, además de ballenas jorobadas, un mapa de calor sobre el tráfico marino cerca de la isla Gorgona tiene detectado un cruce de narcosumergibles.

La Armada de Colombia realiza operativos para evitar que en la zona se cometan delitos. Foto: Armada de Colombia

En 10 años se han detectado 184, cargados en altamar con cocaína y no en pueblos costeros, como en Guapi, donde piden levantar las obras.



Y aquí viene una cifra que las autoridades están dispuestas a sustentar y que tiene en alerta a los Guardacostas de Estados Unidos. Se habla de 1,6 millones de kilos de cocaína que carteles mexicanos y disidencias de las Farc han movido desde 2012 por los esteros y deltas para sacarlos por esa zona en narcosumergibles.



A eso se suman las mafias de la pesca ilegal, el tráfico de migrantes y la extracción de madera. En el mismo lapso han decomisado 49 mil kilos de peces y 11.061 metros cúbicos de madera. Además, han rescatados 241 de especies silvestres que iban a ser traficadas. Ese coctel de multicrimen transnacional opera en esa zona estratégica.

Varios semisumergibles han sido ubicados por la Armada Nacional en inmediaciones de la isla de Gorgona. Foto: Armada Nacional

Las cifras

Este diario también estableció que a la comunidad se le suministrarán números y datos para despejar algunas dudas.



Uno de los datos es que la profundidad del puerto es de dos metros y no de quince.



“Significa que no pueden atracar buques o misileros. El puerto será de uso dual. Allí llegará el turismo regulado, que está a cargo de Parques Naturales Nacionales, y patrulleras de la Armada”, señaló un funcionario que tuvo acceso al dosier. Y agregó que el muelle está proyectado en el sector El Poblado, que no toca ningún parche de coral.

A inicios de febrero pasado la vicepresidente Francia Márquez visitó isla Gorgona. Foto: Twitter @FranciaMarquezM

La Anla otorgó en marzo de del 2022 la licencia 516. Foto: Captura de documento

Sobre la ciudadela militar explican que se trata de tres casas que existen desde que las antiguas Farc atacaron Gorgona (en noviembre de 2014), asesinaron a un oficial e hirieron a varios uniformados.



Hoy albergan a 19 infantes de marina que custodian la isla. Pero no cumplen normas medioambientales (tienen asbesto, por ejemplo).



Las nuevas casas —dice el dosier— amplían en 9 los cupos y están cubiertas por una licencia ambiental: la 1730 de 2015.



“No es cierto que la licencia se gestionó en 29 días. Lleva diez años de estudio. Y hay dos estudios de impacto ambiental. Uno de ellos se contrató con terceros y la INL de Estados Unidos pagó 3.500 millones de pesos”, le explicó a EL TIEMPO una fuente enterada.

El radar y los murciélagos

La torre donde irá instalado el radar ya está construida. Foto: Armada de Colombia

Lo que sí es cierto es que la licencia fue modificada por la 516, del 3 de marzo de 2022, que “autoriza desde el punto de vista ambiental, el reemplazo de infraestructura, con las características y condiciones que se determinan”.



Los ajustes obedecieron a observaciones y requerimientos hechos por Parques Nacionales Naturales que van desde el uso de maquinaria hasta la movilización de material.



La torre del radar ya está instalada en el cerro Trinidad y tiene 55 metros de alto. Según le han explicado al ministro Velásquez, será una guía para los guardacostas con un área de cobertura que permite detectar a las mafias que mueven cocaína, madera y pesca ilegal.

El radar está concebido para la interdicción en aguas territoriales por la Armada: “Técnicamente no se les puede enviar la señal a terceros países”.



Sobre la supuesta matanza de murciélagos que quedarían desorientados por el radar, se explica que eso sucedía con los antiguos radares magnéticos.



Pero a funcionarios del Gobierno les explicaron que el que se levantaría en Gorgona y los que ya funcionan en otros puntos de la geografía nacional (como en Malpelo y en el parque Tayrona) son de amplificación de estado sólido, que no afecta a la fauna.

La vicepresidenta Márquez y la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, se reunieron con la comunidad de Guapi, Cauca. Foto: Twittwe de @MinAmbienteCo

Las mesas de concertación

Si me preguntaran a mí si hay problema con las viviendas, el combustible y el muelle, tal vez no tendría tanta resistencia. Mi mayor resistencia está en términos del radar FACEBOOK

Hace una semana, la Procuraduría conceptuó que el proyecto “goza de presunción de legalidad, contempla la evaluación de impactos ambientales y es ejecutable e indispensable”.



(Le podría interesar: La postura del Club El Nogal por muerte de huésped mexicano)



Pero sigue congelado sin que nadie defina nada. Debió arrancar en noviembre de 2022, para no afectar la temporada de ballenas. Y a la fecha no hay acto administrativo que la suspenda. Lo que sí hay es un rezago en la instalación de las mesas de concertación que pidió la vicepresidenta Márquez, quien visitó Gorgona el 7 de febrero pasado.



“Si me preguntaran a mí si hay problema con las viviendas, el combustible y el muelle, tal vez no tendría tanta resistencia. Mi mayor resistencia está en términos del radar que no se si la información va a ser propiamente nuestra o implicará parte de la seguridad compartida del interés estratégico de Estados Unidos (...). Quiero que eso se esclarezca y a partir de ahí empecemos a construir una ruta”, señaló Márquez tras la visita a la isla.

Rénder de como sería la zona donde vivirían los guardacostas. Foto: Armada de Colombia

Aunque ya se cuenta con 3 certificaciones del Ministerio del Interior sobre consultas previas, se pidió instalar estas mesas para hablar de cara a la comunidad ya que voces, como la del Comité Salvemos a Gorgona, insisten en que ese derecho no se cumplió.



Fuentes del Gobierno aseguraron que se avanza en una agenda que tendría inicio el 11 y 12 de abril, en Guapi.



Mientras tanto, Estados Unidos ha enviado un par de mensajes preguntando por la obra y por los narcosumergibles que siguen saliendo.

Cuatro voces calificadas hablan del caso

Miembros de la Armada realizan patrullajes constantes en la zona. Foto: Armada Nacional

El Comité Salvemos a Gorgona es una iniciativa ciudadana que surgió a raíz de las obras que se impulsan en ese santuario natural. Han manifestado su defensa de ese ecosistema en escenarios como el Congreso, donde hubo una audiencia pública para debatir la legalidad y conveniencia del proyecto.



Para ese comité es claro que la licencia ambiental otorgada al proyecto no se socializó con las comunidades. Y añaden que si la obra fuera legal, el Tribunal Superior de Cundinamarca no hubiera aceptado una acción popular que está en curso.



Fabio Arjona, vicepresidente de Conservación Internacional Colombia, señaló que cualquier intervención dentro de un parque como Gorgona puede resultar “intrusiva”.



Pero aseguró que el criterio que tomó la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) para emitir la licencia podría generar el menor impacto al ecosistema: “La intervención del parque es necesaria para mejorar el control y la vigilancia. Parte de la negativa de varios sectores al proyecto se debe a que en sus inicios no tenía condiciones ambientalmente adecuadas”.

Desde junio y hasta septiembre, el Pacífico colombiano recibe a más de 3.000 ejemplares de ballenas jorobadas. En el área de Gorgona, Uramba Bahía Málaga y Utría, es posible ver a estos cetáceos. Foto: Guillermo Ossa / El Tiempo

Y Plutarco Marino Grueso, alcalde de Guapi, dijo que más allá de los comentarios contra del proyecto, su administración está de acuerdo en su ejecución.



“La obra ya está avanzada, la torre está construida y hay que poner el radar. Hay que seguir avanzando en lo que se ha logrado. Estamos interesados en que este proyecto se dé por los beneficios que traería a la población de esta zona. Necesitamos esta obra, los detractores saben que es una necesidad para la protección de la región”, señaló.



Finalmente, Sandra Valenzuela, representante en Colombia del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por su sigla en inglés), en varias declaraciones a medios ha manifestado que tras los reparos al proyecto, desde los diferentes grupos ambientalistas se han logrado incluir observaciones. Por ejemplo, que las viviendas fueran construidas lejos de un humedal y que el muelle no toque los corales.

