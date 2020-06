Casa por cárcel a reputado empresario por estafa con ‘Casa Gacha’

Un viejo pleito entre el conocido empresario alemán Isaac Mildenberg, miembro de la alta sociedad bogotana y cartagenera, con un grupo de inversionistas, acaba de registrar una decisión judicial de fondo.



El juez 55 penal municipal con función de control de garantías le impuso medida de aseguramiento, consistente en prisión domiciliaria, dentro de un caso denunciado que EL TIEMPO había revelado.



Inversionistas cercanos a Mildenberg aseguran que este se hizo pasar como dueño de la llamada ‘Casa Gacha’, el bien que perteneció a alias ‘el Mexicano, y de dos megalotes en Cartagena para promocionar proyectos e inversiones.



Esta es la boleta de detención expedida a Isaac Mildenberg. Foto: EL TIEMPO

En el caso de la mansión del capo –ubicada en El Chico y hoy en manos de la embajada China- se hablaba de levantar un complejo hotelero de dos torres y un centro comercial.



EL TIEMPO reveló que antes de que el predio fuera vendido a China –por 49.000 millones de pesos–, Mildenberg intentó adquirirlo y alegaba haber pisado el negocio con 13.800 millones de pesos que nunca le devolvieron. Pero luego apareció la constancia del reembolso y el caso parecía ya enterrado.



Sin embargo, el empresario Marco Bibas –tío de la esposa de Mildenberg– lo denunció ante la Fiscalía por estafa agravada y falsedad en documento privado, alegando que le entregó 5,2 millones de dólares para levantar el complejo hotelero, bajo el supuesto de que el lote del sanguinario capo era del alemán.

A Gonzalo Rodríguez Gacha, alias el Mexicano, se le incautaron varios bienes en Bogotá y en el sur del país. Foto: Archivo Particular

La defensa

Pero ese no es el único negocio turbio que le endilgan al empresario. El denunciante asegura que le hizo un préstamo por 4 millones de dólares y que le entregó 2 millones adicionales, en 2012, para desarrollar el llamado Bridge Point-Puerto Seco, en la ciudad de Cartagena.



Ese proyecto, tasado en cerca de 100 millones de dólares, garantizaba un rendimiento del 10 por ciento anual, a partir del mes 25, así no estuviera en funcionamiento. Pero tampoco se concretó y la suma que Bibas tiene embolatada con el alemán Mildenberg ya asciende a los 11,2 millones de dólares.



En su momento, a defensa de Mildenberg aseguró que no se trataba de una estafa sino de un problema familiar y que iba a ser subsanado. Además, que es una denuncia temeraria. Por eso, apelaron la medida de aseguramiento y aseguran que hasta tanto se resuelva la segunda instancia, no está en firme.

Reporteros de este diario tuvieron acceso a la apelación y en ella se establece que para la defensa es claro que esos proyectos si existían y que se alcanzaron a desarrollar en gran parte, "más exactamente el de Cartagena, en el que se llegaron a invertir casi 43 mil millones de pesos".



Además, aseguran que el inmueble de ese proyecto estaba en ese entonces tanto en dominio como en posesión de la firma People First National Canchares INC.

También se señala que nunca se han desconocido los dineros ni la obligación de pagarlos. De hecho, dicen, Mildenberg firmó promesa incondicional de pago y no había sido denunciado.



“Ningún estafador reconoce su responsabilidad frente a sus obligaciones”, dice la apelación. Y la defensa del empresario le aseguró a EL TIEMPO que dentro del proceso de revelarán otras piezas procesales clave. Además, señaló que la Fiscalía nunca demostró la supuesta falsedad documental o maniobra fraudulenta.



EL TIEMPO tuvo acceso a la boleta de detención, fechada en 2 de junio pasado y enviada al director de la cárcel la Modelo, en el que se le informa que la medida de aseguramiento iba a ser domiciliaria. Además, se le hizo firmar a Mildenberg para que no se le aplique la medida intramural.



