Exclusivo: estos son los preseleccionados para asumir la presidencia de la poderosa Isa

Con la salida de Juan Emilio Posada, el pasado 2 de enero, arrancó formalmente el proceso para encontrar al nuevo presidente de Interconexión Eléctrica S.A. (ISA), el grupo empresarial más importante del país en transmisión de energía, que registra ingresos anuales superiores a los 13 billones de pesos.



Para liderar la compañía, controlada por el Grupo Ecopetrol, empezaron a sonar en medios especilizados los nombres del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, y hasta el presidente de la junta directiva de Ecopetrol, Saúl Kattan Cohen. Este último es, además, consejero presidencial para la transformación digital.

Los datos de la junta del miércoles

Sin embargo, EL TIEMPO estableció en primicia que el pasado miércoles, 24 de enero, se le dio a conocer a la junta directiva de ISA los avances en el proceso de selección y la lista de preseleccionados para reemplazar a Posada.



Aunque en algunos sectores hay prevención por esos procesos de meritocracia —argumentando que en Ecopetrol y en la SIC ganaron los que había puesto a sonar el gobierno— la junta fue enterada de que se había contactado a grandes y respetados jugadores del sector y que algunos de ellos habían aceptado presentar las pruebas.



El dato que más ha llamado la atención es que, a pesar de que miembros del Pacto Histórico han difundido la versión de que Saúl Kattan saltaba a ISA para sacarlo de Ecopetrol, este ni siquiera se presentó al proceso. Y en el listado tampoco está Daniel Quintero, a quien medios especializados pusieron a sonar la primera semana de enero.

¿Los mayores puntajes?

"Entre los nombres que se ventilaron en la reunión del miércoles están Germán Corredor, quien sonó para ministro de Minas; y Jorge Andrés Carrillo Cardoso, gerente de EPM en la administración de Quintero. Además, Sandra Fonseca, expresidenta del Grupo de Energía de Bogotá (GEB)", le dijo a EL TIEMPO una fuente enterada.



Y aseguró que se supo que en el grupo de preseleccionados aparecen con los mayores puntajes Juan Ricardo Ortega, actual presidente del GEB y el exvicecontralor Ricardo Rodríguez Yee, quien estuvo a cargo de procesos clave y sensibles de sector eléctrico del país.



También se mencionaron a dos altos funcionarios de Ecopetrol, cercanos a Ricardo Roa, quien tendrá la última palabra por tener las mayorías en la junta, tras el ajuste que se producirá la próxima semana.

¿Qué pasaría con la 'joya de la corona' de Bogotá?

Aunque fuentes en ISA le dijeron a EL TIEMPO que, independiente de los puntajes, Corredor y Carrillo suenan con fuerza, la aparición de Juan Ricardo Ortega entre los elegibles ha puesto sobre el tapete si el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, va a hacer ajustes en el GEB, la llamada 'Joya de la corona' del Distrito.



En cabeza de Ortega, los dividendos girados a Bogotá pasaros de 3 billones de pesos a más de 6 billones.



EL TIEMPO le consultó al Alcalde Mayor quien empezó por señalar que tiene el primer trimestre del año para definir si se hace o no cambios en el GEB.



"No he tomado esa decisión. Espero tener una reunión adicional a la del empalme para saber cómo está la empresa. Esa decisión la tengo que tomar dentro del primer trimestre del año, respetando el proceso del gobierno corporativo", le explicó el Alcalde a EL TIEMPO.



Se espera que mucho antes se conozca a la nueva cabeza de ISA.

