Para este martes 31 de enero está citada ante la Procuraduría la saliente viceministra de energía, Belizza Ruiz, para que entregue información relacionada con las supuestas irregularidades en el informe presentado por la ministra Irene Vélez en Davos, Suiza.



(Le recomendamos leer: Exclusivo: Gobierno estudia legalización de minicultivos de coca campesinos)



Según Ruiz, en el informe de 'balances de contrato de hidrocarburos y recursos disponibles para la transición energética justa', presentado por la ministra Vélez, en Suiza, se entregó información errada y se utilizaron otras que pueden afectar los intereses de hidrocarburos.

Según Vélez, para la elaboración del informe se contó con el apoyo de la ex viceminstra y de varios miembros de su equipo.



Sin embargo, Ruiz negó haber sido coautora del documento y sostuvo que le advirtió a la ministra sobre una serie de irregularidades en el informe relacionadas a las cifras y proyecciones. “El informe no lo conocí ni fui consultada para su elaboración”, dijo en diálogo con EL TIEMPO.



(Le puede interesar: Las fotos que Poulos tomó del iPhone de Valentina por las que pide protección)



Además, hay chats en los que consta que un segundo funcionario advirtió que había problemas en el documento y se le pidió omitir el tema de las reservas.

Facebook Twitter Linkedin

La ministra asistió al Foro Económico organizado en Davos, Suiza. Foto: Cortesía.

Según esa cronología el hombre que conoce las supuestas inconsistencias es el ingeniero de Petróleo Camilo Andrés Rincón. Por eso, en las próximas horas, la Procuraduría lo citará a rendir testimonio. La mañana de hoy ya fueron escuchados los también asesores, Jhon Londoño y Leonardo Rojas.



(También: Testimonios y fotos revelan que Valentina ya estaba en la mira de John Poulos)



Estos dos últimos, según la ministra, le habrían ayudado a la elaboración del informe.

El testigo directo

Facebook Twitter Linkedin

Camilo Andrés Rincón estuvo durante 4 años trabajando en la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Foto: Suministrada

Rincón es el exdirector de Hidrocarburos, quien el pasado 11 de enero salió del cargo.



El exfuncionario, llevaba cuatro años trabajando en el área de hidrocaburos del Ministerio y aseguró que su salida de la cartera se dio por una solicitud que le hizo la ministra Vélez.



(Le recomendamos: Paz total: los cinco ‘Pablo Escobar’ que tienen en alerta a la DEA y la Fiscalía)



Hasta ahora, lo único que se conocía era una carta fechada el 26 de enero, Rincón Ramírez puntualizó: "Se me solicitó desde mi rol y funciones, revisar y hacer comentarios del mismo, lo cual realicé e informé a mis jefes directos, la ministra Irene Vélez y la viceministra de energía Belizza Ruiz. Los comentarios que realicé junto con mi equipo de la Dirección de Hidrocarburos, no fueron atendidos en su totalidad y el documento fue publicado".

Facebook Twitter Linkedin

Camilo Andrés Rincón fue director de hidrocarburos en el Ministerio de Minas y Energía. Foto: Portafolio

EL TIEMPO estableció que el exfuncionario tiene evidencias de que no fue coautor del informe y está dispuesto a acudir a las instancias en donde sea requerido. De hecho, se habla de que aportará chats que le envió a la Vélez advirtiendo irregularidades en las cifras y proyecciones.



"El hecho de que el documento esté tan desfasado muestra que no tuve nada que ver", le ha dicho Rincón Ramírez a allegados.



(Además: Los socios ocultos detrás del escándalo de los cementerios de Bogotá)



Además, este diario conoció que el funcionario no interpondrá acciones o recursos jurídicos por el uso ilegal de su nombre en el informe que se presentó en Davos. Sin embargo, está listo a declarar.

Las dos empresas

EL TIEMPO también conoció que las dos empresas de las que reveló información sobre sus reservas gasíferas son la compañía británica Shell y la brasilera Petrobras, operadores actuales de los pozos en la costa Caribe, Gorgo 2 y Uchuva 1, respectivamente.



(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)



Además, que mañana saldrá el informe de la Procuraduría en donde se citan las declaraciones del ingeniero Camilo Andrés Rincón Ramírez y posteriormente, el de dos de sus asesores.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UnvestigativaET

Síganos ahora en Facebook

https://www.facebook.com/profile.php?id=100082851567044