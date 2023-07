En las próximas horas se sabrá si la Procuraduría asume el poder preferente de la investigación reservada que adelanta Migración Colombia por la salida ilegal de un menor de edad del país.



(Le invitamos a leer: Indagan a agente de Migración por salida irregular de hijo de ministra Irene Vélez)



Tal como lo reveló EL TIEMPO en exclusiva, se trata del hijo de la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, que no presentó el permiso exigido por la ley para moverse a Europa en enero pasado, cuando la funcionaria se desplazó a Suiza, con el presidente Gustavo Petro para asistir al Foro Económico en Davos, donde tuvo una polémica intervención.

EL TIEMPO conoció en exclusiva aparte de la declaración que dio el funcionario William López en la que se confirma que, como lo dijo este diario, la propia ministra lo llamó para que dejara salir al menor sin cumplir el requisito legal certificado por notaría.



Juan Felipe García, presidente de Organización Sindical de Migración Colombia (Osemco), le dijo a este diario que sostuvo una conversación con el funcionario que estuvo de turno y atendió el caso en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, que sirve a Cali, el día en que ocurrieron los hechos.

"El compañero me comentó que el papá del menor no llevaba el respectivo permiso y por esa razón no lo iban a dejar salir de país. Fue entonces cuando él comenzó a recibir llamadas de la propia ministra y de la Cancillería para que, por favor, le colaboraran", manifestó García.



El vuelo estaba próximo a salir, y las personas que hicieron las llamadas se comprometieron a hacer llegar el documento una vez regresaran al país para que quedara en los registros pertinentes. Se trata de un procedimiento atípico y ahora se establece, si, además, era ilegal.



"El compañero se dirigió a sus superiores en el puesto de Migración y eleva la consulta de lo que estaba ocurriendo, y finalmente autorizan la salida del menor con el compromiso que se adquirió con los padres del menor, además que uno de ellos es un alto funcionario del Gobierno", dijo el presidente de Osemco.

EL TIEMPO estableció que se habría dado una segunda llamada a Cancillería tratando de intervenir en favor del funcionario para que no sea sancionado.



Además, se busca establecer si allegó o no el documento y si tiene la fecha en la que fue elaborado.



"Abogamos para que la ministra de claridad este tema, para que el compañero no vaya a ser vulnerado

Otra polémica

Vélez está en medio de una polémica por un contrato estatal, por 128 millones de pesos, que su esposo —el ciudadano neerlandés Sjoerd Van Grootheest—, firmó para ejecutar la estrategia de comunicación sobre la sustitución de cultivos ilícitos en Colombia en el Fondo Paz, adscrito a la Presidencia.



A eso se une que EL TIEMPO reveló que ella misma era la supervisora y quien daba el visto bueno para los pagos de los contratos que la recién creada firma de su esposo -Mississippi Dragonfly- suscribió con la Universidad del Valle, en 2018, un alma máter de carácter público.



Desde la cartera de Minas le señalaron a EL TIEMPO que la ministra Vélez no se iba a pronunciar sobre el tema de los contratos de su esposo en la Universidad del Valle y su rol de supervisora. Y tampoco se han pronunciado sobre el caso de la salida irregular del menor.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

Síganos ahora en Facebook