De manera discreta, avanza en la oficina de control interno de Migración Colombia una indagación en contra de uno de los funcionarios apostados en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, que sirve a Cali, por la aparente salida irregular de un menor colombiano al exterior, incumpliendo la legislación colombiana.



El caso ha tomado trascendencia porque allegados al afectado aseguran que la instrucción de dejar salir al menor llegó de un superior y que involucra al hijo de una alta funcionaria del Gobierno: Irene Vélez, ministra de Minas.

Vélez está en medio de una polémica por un contrato estatal, por 128 millones de pesos, que su esposo -el ciudadano neerlandés Sjoerd Van Grootheest-, firmó para ejecutar la estrategia de comunicación sobre la sustitución de cultivos ilícitos en Colombia en el Fondo Paz, adscrito a la Presidencia.



Además, EL TIEMPO reveló que ella misma era la supervisora y quien daba el visto bueno para los pagos de los contratos que la recién creada firma de su esposo -Mississippi Dragonfly- suscribió con la Universidad del Valle, en 2018, un alma máter de carácter público.

El hijo de la ministra Vélez aparece saliendo por el aeropuerto internacional Alfonso Bonilla Aragón, ubicado en Palmira y que presta servicios a Cali. Foto: Aerocali, concesionario del aeropuerto internacional Alfonso Bonilla Aragón

El correo y ¿llamada de Vélez?

La ministra anunció que no se concederán nuevos contratos. Foto: Cortesía.

Sobre el caso de Migración, los hechos que se indagan datan de enero de 2023, cuando la ministra Vélez se desplazó a Suiza, con el presidente Gustavo Petro para asistir al Foro Económico en Davos.



"Al parecer, su esposo e hijo se iban as reunir con ella y al momento de la salida, en un vuelo con rumbo a España, el menor no contaba con el permiso. Pero el tema se destrabó con un correo de la Ministra y una llamada al funcionario de turno. Sin embargo, ese no es el procedimiento legal y se investiga al funcionario", informó una fuente del aeropuerto.



Según el Instituto Colombiano de Bienestar Familias (ICBF) "todo niño, niña o adolescente requiere del permiso escrito de los padres para salir del país cuando no viaja con ellos. Dicho permiso deberá autenticarse ante el Notario o la Autoridad Consular, siempre y cuando se otorgue voluntariamente por el padre o madre con el que no viaja el niño, niña o adolescente".

El visto bueno de Vélez era necesario para desembolsar el pago a su esposo en la Universidad del Valle. Foto: Captura de documento.

Desde el Ministerio de Minas le señalaron a EL TIEMPO que la ministra Vélez no se iba a pronunciar sobre el tema de los contratos de su esposo en la Universidad del Valle y su rol de supervisora.



Además, que se le consultaría el tema de la salida del hijo que, al parecer, también incluyó una llamada a la Cancillería.



Óscar Guateque, cabeza de uno de los sindicatos de Migración y funcionario de la oficina jurídica de la entidad le manifestó a EL TIEMPO que, en efecto, tiene conocimiento del caso, pero desconoce en qué etapa se encuentra.



En Migración Colombia aseguraron que consultarán el tema.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

