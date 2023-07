Ya completa una semana la polémica en la que está inmersa la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez. Tres han sido los casos en los que su nombre ha salido a relucir y por uno de estos –revelado por EL TIEMPO– la Procuraduría ya anunció la apertura de indagación previa.



La nueva Sala Disciplinaria de Instrucción es la competente para indagar a la ministra por haber pedido a un funcionario de Migración Colombia que dejara salir irregularmente a su hijo menor, en enero pasado, desde Cali hacia Europa.

En el auto que abre paso a la indagación se menciona la investigación de EL TIEMPO y se señala que “presuntamente la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez Torres, se habría valido de su cargo para influir ante un agente de Migración Colombia, con el fin de que facilitara la salida del país de su hijo, pese a no contar con el permiso exigido por la ley”, señala el auto que además ordena varias pruebas.



Entre otras, escuchar en declaración al funcionario de Migración e inspeccionar el proceso que se adelanta en esa entidad desde hace seis meses sin resultados conocidos.

Las dos denuncias

Paralelo a la indagación de la Procuraduría, EL TIEMPO conoció que en Cali (Valle) y en Bogotá se interpusieron denuncias ante la Fiscalía por el presunto tráfico de influencias que habría ejercido Vélez para lograr la salida de su hijo.



Independiente de esas dos denuncias —que piden indagar tráfico de influencias, entre otras conductas—, fuentes del ente acusador le confirmaron a este diario que también indagará el caso, a partir de las denuncias de EL TIEMPO.



En Migración Colombia también avanza una investigación reservada —por parte de Control Disciplinario—, pero contra el funcionario William López, por haber dejado que el menor saliera del país.



Lo que llama la atención es que los hechos datan de enero sin que hasta ahora se haya tomado una decisión de fondo o compulsado copias a organismos de control por la presunta participación de funcionarios externos a Migración.

De hecho, cuando EL TIEMPO consultó oficialmente el caso, en Migración se limitaron a emitir un escueto comunicado sin dar nombres y tan solo mencionando que la investigación es reservada.



Juan Felipe García, presidente de Organización Sindical de Migración Colombia (Osemco), aseguró que hay elementos materiales probatorios que serían usados como salvavidas del funcionario: “Ya si en su momento a los compañeros les toca defenderse, los aportarán. Se está a la espera de que la entidad (Migración) valide si el permiso (que la ministra dijo que aportaría después de su viaje) fue entregado a la Cancillería”.

¿Participó la Cancillería?

EL TIEMPO consultó con el Ministerio de Relaciones Exteriores y manifestaron que esa cartera no hizo ningún tipo de gestión para permitir la salida del menor.



“La Cancillería no recibió ninguna llamada de la ministra (Vélez)”, señalaron.



Este diario ha buscado una reacción de la ministra Vélez, pero desde la oficina de prensa han señalado que, por ahora, no habrá pronunciamiento.



Los otros casos que tienen a Vélez bajo el foco se relacionan con contratos que ha suscrito su esposo, el neerlandés Sjoerd van Grootheest.

Uno de ellos por 128 millones con el Fondo Colombia Paz, adscrito a la Presidencia.



Los otros, que fueron revelados por EL TIEMPO, dan cuenta de que la funcionaria figuraba como la supervisora y daba el visto bueno para los pagos de los contratos que la firma de su esposo –Mississippi Dragonfly– suscribió con la Universidad del Valle, en 2018.



Un vocero de la universidad dijo que “nadie está autorizado para hablar oficialmente” del tema. Y, contrario a lo ocurrido en la fallida moción de censura contra la ministra Vélez, en esta ocasión ninguno de sus compañeros de Gobierno ha salido a respaldarla en los tres frentes abiertos.

