El otro contrato que busca ganar empresario que prestó avión a presidente Petro en campaña

De nuevo la avioneta de matrícula HK-4784G, ligada al empresario Pedro Contecha Carrillo, cobra protagonismo por sus vuelos vinculados con actuales funcionarios del Gobierno y ahora con el presidente Gustavo Petro, en calidad de precandidato.

En abril del año pasado, la Procuraduría anunció una investigación por el uso de ese bimotor, con capacidad para transportar seis pasajeros, por parte del entonces ministro de Transporte, Guillermo Reyes, quien solía utilizarla para algunos de sus desplazamientos.

Los pasajeros de la bimotor

El ministro de transporte, Guillermo Reyes, tras su llegada al aeropuerto de Popayán a bordo de la avioneta de Contecha. Foto:Twitter: @MinistroReyes

En su momento, Contecha le aseguró a EL TIEMPO que en el caso específico de los vuelos del ministro Reyes, estos estaban ligados a la emergencia en Rosas (Cauca), donde el Invías le entregó un contrato a su empresa Ingeniería de vías SAS, para la construcción de la vía alterna y definitiva.

El contrato adjudicado directamente, ascendió a 60 mil millones de pesos y fue adicionado en 28 mil millones de pesos dos meses después.

"Muchas veces él (Reyes) no tenía cómo irse y yo le decía 'yo voy para Popayán a ver la obra'. Y algunas veces se montó, pero eso se hizo sin ninguna mala fe ni ninguna contraprestación, nada. Yo lo hice porque él iba a ir, a mí me consta que él se la pasaba en esa obra porque hubo un problema muy grande y eso se hizo sin ninguna mala fe", le dijo en su momento Contecha a EL TIEMPO.

La avioneta de matrícula HK-4784G está a nombre de la empresa Ingeniería de Vías del contratista Pedro Contecha. Foto:Foto: Suministrada

Y sugirió que se le preguntara al capitán Roberto Cárdenas, si el ministro ayudó en algún momento con la gasolina.

Ahora, el tema está relacionado con un vuelo ejecutado el 8 de marzo de 2022, en plena consulta del Pacto Histórico, de nuevo por la misma avioneta, pero esta vez con otros pasajeros.

El silencio de la campaña

La bitácora del vuelo en el que viajó Gustavo Petro y compañía en el avión de Pedro Contecha. Foto:La Silla Vacía

El medio digital La Silla Vacía reveló el desplazamiento y la bitácora de vuelo en donde aparecen como piloto Ricardo Santos y Luis Benavides.

Según el documento, además del entonces candidato a la consulta del Pacto Histórico, Gustavo Petro, viajaron Roy Barreras, Luis Fernando Velasco, Armando Benedetti, Daniel Rojas y Roosvelt Rodríguez, todos vinculados actualmente al Gobierno.

Ricardo Roa Barragán, entonces gerente de la campaña Petro Presidente y hoy cabeza de Ecopetrol, no respondió los interrogantes que le enviaron sobre ese desplazamiento. Y pasajeros como Roy Barreras y Daniel Rojas coincidieron en que tenían que tratar temas con el candidato y por eso viajaron en la aeronave.

"Son los gerentes de campaña y no los pasajeros quienes nos enteramos de qué empresa de transporte o que donante presta el vehículo", aseguró Barreras.

¿Un nuevo contrato?

La evaluación realizada por Findeter al consorcio Vías y Equipos Cartago 2024 como oferente del contrato PAF-INVIAS-O-082-2023. Foto:Archivo particular

Estos vuelos han despertado suspicacia en torno a los contratos que han obtenido empresas ligadas a Contecha.

Además del contrato en Rosas Cauca, EL TIEMPO estableció que un consorcio en el que aparece la firma Ingeniería de Vías SAS y Equipos y Triturados SAS, en donde figuran sus hermanos, Juan Carlos Contecha y Jesús Contecha, aspiran a quedarse con otro jugoso contrato que se está cocinando en el Invías.

El objeto de este último es la construcción, gestión predial, social y ambiental sostenible de la variante Sur Occidental de Cartago, en el departamento del Valle del Cauca, mediante el programa de financiamiento de infraestructura regional las vías de Samán.

Este proyecto, en el que participa el empresario, Contecha con el consorcio Vías y Equipos Cartago 2024, asciende a 94.860 millones de pesos y está en etapa de presentación de ofertas.

Contecha le dijo a EL TIEMPO que después de una hospitalización por tema de Covid, sus hermanos estaban heredando el negocio. Sin embargo, aparece como representante legal suplente del negocio.

Contecha también le dijo a EL TIEMPO que se ha ganado en franca lid todos los contratos participando en licitaciones.

¿Qué paso con el caso Reyes?

Guillermo Reyes, exministro. Foto:Twitter @MinistroReyes

Sin embargo, en este contrato en ciernes, EL TIEMPO supo que hay objeciones de un par de participantes en donde aseguran que se les tiene que bajar puntaje al consorcio por una sanción ambiental en un contrato para el mejoramiento de carreteras en 2023 en Tolima.

Ese contrato, que ascendió a 55.570 millones de pesos, fue entregado por la Gobernación del Tolima y se ejecutó en la vía Ataco-Planadas de ese departamento.

EL TIEMPO se comunicó al celular de Contecha para preguntarle sobre el préstamo de su avioneta privada para movilizar al precandidato Petro a Neiva, pero no respondió. Tampoco respondió el represente legal del Consorcio y jefe técnico de Ingeniería de Vías S.A.S. Carlos Fernando Méndez Lezama.

En la Procuraduría le informaron a EL TIEMPO que la indagación al ministro Reyes sigue su curso y se está recogiendo evidencia par tomar una decisión de fondo.

La respuesta del presidente Petro sobre el vuelo en la avioneta de Pedro Contecha. Foto:Redes/ Gustavo Petro

La respuesta del Presidente

Por ahora, es imposible que consigne un gasto que no hice y peor, que lo haga cuando aun no estaba en campaña": presiente Petro.

Este martes, 16 de abril, en la madrugada, el presidente Petro se refirió al vuelo a Neiva en sus redes.

En respuesta a un mensaje en el que se destacaba la publicación de La Silla Vacía, escribió: "Ya se avecina lo que ciertas vacas pagan, no te preocupes @Espinosa, por ejemplo podrás comparar como se defiende los aporte de Colsanitas o sus propietarios a partidos políticos pero como se criminaliza el aporte de un sindicato de trabajadores al Partido Colombia Humana solo para intentar tumbar un presidente. Se llama la ley del embudo. Por ahora, es imposible que consigne un gasto que no hice y peor, que lo haga cuando aun no estaba en campaña".

UNIDAD INVESTIGATIVA

@UinvestigativaET

u.investigativa@eltiempo.com

