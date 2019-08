‘Solo cumplí una orden de trabajo’: denunciado por chuzar a Uribe

A 40 días de que el expresidente Álvaro Uribe rinda indagatoria –dentro del proceso que se sigue en su contra por presunta manipulación de testigos–, su defensa está conminando a la Fiscalía a que se pronuncie sobre un tema que califican de fondo.

“Queremos que se sepa si la Fiscalía está o no protegiendo al investigador del CTI denunciado por la chuzada ilegal del celular del expresidente”, dice el penalista Jaime Granados, uno de los abogados del senador.



Y recordó que desde hace casi un año denunciaron al presunto responsable –el investigador Óscar Álvarez Muñoz–, sin que la Fiscalía se pronuncie de fondo sobre el asunto.



“Algo extraño está pasando en ese caso. Van a paso de tortuga, a pesar de que son hechos objetivos y hemos aportado pruebas: está claro que se escuchó ilegalmente al presidente dentro de un proceso contra el representante Nilton Córdoba Manyoma y que quien lo hizo sería la misma persona de los errores que se han conocido en las transcripciones de las otras interceptaciones”, agregó Granados.

‘El caso sí avanza’

EL TIEMPO no solo estableció que Álvarez ya rindió una declaración sobre el tema. También logró una breve comunicación tras llamar al celular que el investigador registró ante la Corte Suprema en una diligencia sobre el ‘cartel de la toga’ en donde actuó como miembro de la Sección Control Telemático del CTI de la Fiscalía y es hoy testigo.



Aunque Álvarez no quiso responder si ya había rendido declaración formal, sí soltó frases relevantes.



“No voy a referirme al tema. No quiero saber nada de eso. No fue error mío. Yo solo cumplí una orden de trabajo, y punto”, le dijo Álvarez a este diario.



Y antes de colgar el teléfono de manera abrupta, y notablemente alterado, dijo: “No me torturen más. Temo por mi vida y por mi estabilidad laboral”.



Fuentes oficiales de la Fiscalía también manifestaron que estaban listas a hablar sobre los avances dentro de este asunto.



Al respecto, reporteros de este diario establecieron que en la denuncia presentada por Granados y por el también penalista Jaime Lombana se señala que era imposible que el analista no se percatara de que se trataba del celular de Uribe.



“La primera llamada fue una entrevista del expresidente con una emisora local en donde lo saludan con su nombre y cargos. Y hay otra conversación personal con su esposa, Lina Moreno”, le dijo a este diario una fuente cercana a la defensa de Álvaro Uribe.

‘Evidencia es legal’

En cualquier caso, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia señaló, el pasado 8 de agosto, que las interceptaciones a Uribe fueron legales.



De hecho, negó la nulidad del proceso, solicitada por Lombana y Granados, y citó a indagatoria a Uribe.



En un acto similar, el entonces magistrado del caso, José Luis Barceló, explicó que la orden de intervenir el teléfono del representante Nilton Córdoba Manyoma –por un caso de corrupción– se dispuso el 7 de marzo de 2018. Y que el 22 de marzo de ese mismo año, los técnicos investigadores de la Fiscalía informaron que el número telefónico interceptado no representaba ninguna importancia porque nada tenía que ver con los hechos que eran motivo de investigación.



Ante la alerta presentada, se canceló de inmediato la intervención de la línea y las llamadas fueron trasladadas al expediente contra el expresidente.



“No hubo nada ilegal ni fue un error”, le dijo en su momento a la prensa el magistrado Barceló.



Y fuentes cercanas al caso recordaron que –sin contar las del caso Córdoba– son cerca de 22.000 las llamadas que figuran en el expediente y hacen parte de la evidencia que hay en el proceso contra Uribe.



UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo

Twitter: @Uinvestigativa