‘No es posible saber total de casos infectados en virus respiratorio'

El Intituto Nacional de Salud (INS) decidió usar sus canales virtuales para salir a explicar varias dudas en torno a las pruebas y diagnóstico que está haciendo el país de coronavirus y los rezagos en cifras.



Empezó por señalar que “es imposible” determinar con exactitud cuántos son los casos positivos de covid-19, pero aclaró que esta situación se presenta con todos los virus respiratorios y todos los países.



De hecho, advirtió que el modelo de muestras no se implementa con ese objetivo.

“Es importante aclarar que el modelado de cifras permite estimar el número de infectados en el país. El sistema de vigilancia por laboratorio y seguimiento de casos y contactos no tiene como objetivo contar número total de casos infectados. Imposible en virus respiratorio”, precisó el INS en uno de sus mensajes.



Además, según los mensajes aclaratorios hechos públicos en las últimas horas, diariamente se están recogiendo más muestras a nivel nacional, lo que supera la capacidad actual de lectura que está operando a nivel institucional en el INS y en los laboratorios de Bogotá, Atlántico, Antioquia y Valle.



Eso hace que haya nuevos tiempos de entrega de resultados y es la razón por la cual se está trabajando en ampliar la red de diagnósticos a por lo menos 60 laboratorios públicos y privados, que puedan atender la demanda de lectura de muestras.

La capacidad diaria de nuestras entidades está siendo superada. Estamos trabajando en desarrollar capacidad diagnóstica en nuestras regiones FACEBOOK

“La capacidad diaria de nuestras entidades está siendo superada. Estamos trabajando en desarrollar capacidad diagnóstica en nuestras regiones. La estrategia central es mantener aislados los casos probables y haber hecho un adecuado estudio de contactos”, enfatizó el INS.



EL TIEMPO consultó con voceros autorizados del INS las implicaciones de fondo de estos mensajes, y lo primero que aclararon es que si bien ya hay varios laboratorios capacitados para realizar la lectura de muestras –y con la estructura de biocontención nivel 2 certificada–, se está presentando un desabastecimiento de radiactivos.



Esto se debe, según las fuentes, a que hay poca disponibilidad de insumos en el mercado y eso hace que se demoren en llegar. Eso sí, advirtieron que se está trabajando en que lleguen, pero los procesos pueden demorarse algunos días.



Al respecto, también aseguraron que en todo caso es a cada entidad territorial la que le corresponde suministrar los insumos a los laboratorios habilitados para que puedan operar, ya que el INS debe ahora focalizar sus esfuerzos en las regiones –como Amazonas– que no tienen capacidad propia de diagnóstico.

“Es importante tener presente que la capacidad institucional no está determinada ni siquiera por personal y equipos, está dada en este momento por la restricción de reactivos en el mercado mundial (…) Es muy importante informar a la comunidad que el diagnóstico no modifica la conducta clínica; no hay tratamiento o cura para covid-19”, enfatizaron.



Esas precisiones se dan luego de que el ministro de Salud, Fernando Ruíz, reconoció que los casos que se están reportando corresponden a muestras tomadas, incluso, 15 días atrás, pero que en todo caso la fotografía que arrojan le permite al Gobierno tomar todas las medidas que se requieren pare enfrentar la pandemia.



