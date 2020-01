El Inpec deja en manos de la Corte Suprema la suerte de Monsalve

El próximo lunes, a primera hora, el Inpec radicará ante la Corte Suprema de Justicia un oficio para preguntar qué decisión se tomará sobre las medidas de seguridad especiales que tiene Juan Guillermo Monsalve, testigo en uno de los procesos penales que se le siguen al expresidente y senador Álvaro Uribe.



La consulta se hace ese día porque es cuando termina la vacancia judicial y tiene como objeto determinar si esas medidas se mantienen, disminuyen o se retiran luego de los lujos y excesos que fueron encontrados en la casa fiscal en la que el exparamilitar está recluido.

EL TIEMPO estableció que el director del Inpec, general Norberto Mujica, espera la respuesta para tomar medidas disciplinarias con Monsalve, luego de que se hallaran en dicha casa fiscal seis celulares, dos computadores, una impresora, tres televisores, una consola de video, dos botellas de whisky, 10 cervezas y dos iPad, entre otros objetos prohibidos.



Este diario supo que la vigilancia de ese lugar –donde también están José Elías Melo, Leonardo Pinilla y John Alexander Colmenares– estaba a cargo de un guardián del Inpec que ya fue trasladado y a quien se le abrió un proceso para determinar por qué dejó entrar esos elementos y para cuál de los cuatro presos iban dirigidos.



De hecho, EL TIEMPO reveló en exclusiva que las alertas que motivaron las pesquisas las prendieron excompañeros de celda de Monsalve, y que, incluso, hay información de que aparentemente estaría moviendo fuertes sumas de dinero y teniendo contactos con personas en San Roque y Providencia, Antioquia, que están siendo chequeadas.



También se analizan perfiles suplantados de redes sociales que serían manejados por Monsalve y en los que se ven fotos suyas departiendo con conocidos y bebiendo alcohol en su lugar de reclusión.

Las posibles sanciones

"Monsalve es un privado de la libertad más que incumplió. En todo caso, desde el ministerio no dimos la orden de que se hiciera el operativo porque eso es potestad del Inpec. Ese mismo día se inspeccionaron otras tres casas fiscales de La Picota", aclaró la ministra de Justicia, Margarita Cabello.



Si bien sobre Monsalve se espera la respuesta de la Corte, el Inpec ya analiza sanciones que pueden ir desde suspenderle temporalmente las visitas, el confinamiento o la pérdida de beneficios como redimir condena por trabajo o estudio. Esto también se podría aplicar a los otros tres presos.



"Toda vez se realicen las investigaciones, y de acuerdo a los resultados de las mismas, se da la sanción disciplinaria de acuerdo al reglamento de régimen interno de La Picota", precisó una fuente del Inpec.

Estos son los elementos decomisados en la casa fiscal en la que está recluido Juan Guillermo Monsalve Foto: Cortesía Inpec

Entre tanto, Carlos Arturo Toro, abogado de Monsalve ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), calificó de "ilegal y arbitraria" la posibilidad de que le quiten las medidas de protección especial.



"Estamos seguros de que hay una persecución deliberada contra el señor Monsalve Pineda, pero eso no puede ser óbice para que se le reduzcan o quiten las medidas de protección especial que tiene", les dijo Toro a reporteros de este diario.



EL TIEMPO también ubicó al senador del Polo Iván Cepeda, quien –como se sabe– ha recibido información directa de Monsalve que posteriormente ha sido incluida en los procesos judiciales que enfrenta el expresidente Uribe, incluyendo el que lo llevó a indagatoria por supuesta manipulación de testigos.



“Por ahora, de acuerdo con una decisión que tomamos con mis abogados, es que no se hará ningún pronunciamiento sobre la situación actual del señor Monsalve”, aseguró Cepeda.

Exigen más explicaciones

Sin embargo, la defensa de Uribe, en cabeza del penalista Jaime Granados, insiste en que se deben dar las explicaciones necesarias sobre por qué una persona como Monsalve terminó con toda clase de lujos y excesos en su lugar de reclusión, el pabellón Ere Sur de La Picota.



“Lo único que queremos es que se investigue y se llegue hasta el final, porque se le debe decir a la opinión pública por qué esta persona está recluida en una casa fiscal y tiene privilegios carcelarios”, precisó Granados.



Pero ¿quién es Juan Guillermo Monsalve y por qué los hallazgos en su celda, que incluyen perfiles suplantados en redes sociales para ufanarse de sus excesos, han generado tanto revuelo?

Esta imagen, en la que Juan Guillermo Monsalve aparece bebiendo alcohol en su lugar de reclusión, también es analizada por las autoridades. Foto: Archivo particular

Por un lado, Monsalve es uno de los que han señalado que Diego Cadena, otro abogado del expresidente Uribe, supuestamente le ofreció prebendas para que cambiara su testimonio en contra del exmandatario.



Y en ese caso, en el de Uribe, Monsalve ha dicho ante la Corte que lo estaban presionando, incluyendo a Cadena, para que declarara que el senador Iván Cepeda le habría ofrecido prebendas para acusar al exmandatario de tener vínculos con grupos ilegales.



Por ahora, mientras se esperan las decisiones que tome el Inpec, la defensa de Monsalve prepara un escrito para insistir ante la JEP que este exparamilitar sea cobijado por los beneficios de la justicia transicional, ya que a finales de diciembre pasado esa jurisdicción le negó su entrada.

