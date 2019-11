Informe de Cruz Roja no habla de menores en el bombardeo

Denuncias de pobladores del San Vicente del Caguán llevaron a que el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) se desplazara a la zona del bombardeo en el que murieron ocho menores, que hoy tiene dando explicaciones al Ejército.

EL TIEMPO conoció un documento fechado el pasado 19 de septiembre, 21 días después del operativo, en el que la coordinadora de protección del CICR, Alexia Van Der Gracht se refiere al tema.



"El CICR se dirige a usted a fin de transmitirle las siguientes preocupaciones recogidas por delegado del CICR en la zona del San Vicente del Caguán. Se trata de situaciones relacionadas al manejo de resto humanos y residuo explosivo después de una operación, en las que habrían (sic.) participado un contingente de las Fuerzas Especiales".



(Le puede interesar: Secretos del bombardeo que mató a 8 niños y cobró la cabeza de Botero)



En el mismo documento insta a recolectar toda la información en detalle sobre el bombardeo para, de ser necesario, tomar medidas correctivas.



EL TIEMPO se comunicó con el CICR el pasado viernes y aseguró que no se iba a pronunciar por tratarse de un organismo neutral. Sin embargo, este diario tuvo acceso a los detalles recogidos por sus delegados en donde aseguran que el bombardeo se produjo el 28 de agosto de 2019, alrededor de las 23:25 p. m.



Según narran, se produjeron varias explosiones y tiros hacia un campamento de las antiguas estructuras de las Farc que no se acogieron al acuerdo de paz. También dice que en estos habrían varias personas fallecidas, pero no mencionan a menores de edad.



Lo que sí agregan es que después del ataque aéreo, la Unidad de Fuerzas Especiales número 1 controló la zona del campamento y que parte de los cuerpos de los fallecidos y residuos humanos fueron entregados a medicina legal en Villavicencio.



No obstante, tal como lo reveló EL TIEMPO este domingo, señalan que el CICR, acompañado por miembros de la comunidad fueron al sitio y encontraron partes de cuerpo sin recoger: se recogieron 16 restos humanos (una mano, una pierna, lo que parecía una pieza de calavera, piezas de columna, un fémur y otras partes no identificadas).

El pasado 5 de noviembre se llevó a cabo el segundo debate de moción de censura contra Guillermo Botero. Foto: Mauricio Dueñas / EFE

Reporteros de este diario establecieron que la visita al lugar del bombardeo se hizo el 5 de septiembre y que al otro día el CICR los entregó a Medicina Legal en presencia de un oficial de la Fuerza de Tarea Omega. Sobre la presencia de residuos explosivos dicen que observaron a diez metros del cráter principal una munición aparentemente sin explotar cubierta por el agua.



Finalmente, el CICR recuerda la obligación a la luz del Derecho Internacional Humanitario de recoger a los muertos y posibles residuos de explosivos de guerra. Por eso se recomienda investigar y tomar medidas.



(Lea también: El objetivo no eran los menores, era 'Gildardo Cucho': Mindefensa (e))



El documento ya está en manos de autoridades que investigan el episodio que desencadenó la renuncia esta semana del ministro de Defensa, Guillermo Botero.



Tanto Gobierno como Fuerzas Militares insisten en que solo se enteraron esta semana en el debate en el Congreso de la presencia de menores en el campamento.



Además, que desconocían el informe de Medicina Legal donde se habla de la muerte de los menores por tratarse de una investigación bajo reserva.



UNIDAD INVESTIGATIVA

Twitter: @Uinvestigativa