¿Gobierno Santos supo de Neptuno, misión secreta que investiga la Fiscalía?

La Fiscalía deberá definir en los próximos días el futuro judicial de un espinoso expediente que implica a uno de los más destacados oficiales de inteligencia del Ejército: el coronel Mario Sarmiento Reyes, a cargo de recientes operativos sensibles.



(Lo invitamos a leer: El Coronel de inteligencia en la mira de la Fiscalía por gastos reservados)



Tal como lo reveló EL TIEMPO el pasado domingo, Sarmiento está siendo procesado por presunto peculado por apropiación, fraude procesal, falsedad ideológica en documento público y lavado de activos por el supuesto uso irregular de gastos reservados.

Facebook Twitter Linkedin

Alias John 40 está ahora bajo las órdenes de 'Iván Márquez', en las disidencias de la 'Segunda Marquetalia'. Foto: Archivo particular

El operativo secreto se ejecutó en 2012, en una minúscula zona ubicada muy cerca de los límites entre Venezuela y Colombia; la idea era extraer a '40', trasladarlo a EE. UU. y cobrar la recompensa FACEBOOK

TWITTER

La investigación está relacionada con dos operativos de Inteligencia: Neptuno y 010 Magistral.



La primera de ellas es una misión calificada como de seguridad nacional, que tenía como propósito capturar a Géner García Molina, alias Francisco Javier Builes o 'John 40', entonces guerrillero de las Farc y actual miembro de las disidencias ‘Segunda Marquetalia’.



(Le puede interesar: La millonaria fuga de dinero en el Ejército por planta de combustible )



El operativo secreto se ejecutó en 2012, en una minúscula zona ubicada muy cerca de los límites entre Venezuela y Colombia; y la idea era extraer a '40', trasladarlo a Estados Unidos y cobrar la jugosa recompensa.

Facebook Twitter Linkedin

Expresidente Juan Manuel Santos y Juan Carlos Pinzón, actual embajador de Colombia en Estados Unidos. Foto: EL TIEMPO

Fachadas y grupo mixto

Los propios uniformados revelaron que “se acordó con la fuente que el costo de Neptuno se iba a deducir del pago de la recompensa, una vez se consolidara el resultado del operativo ‘ultrasecreto’ de inteligencia y contrainteligencia”.



En las indagatorias rendidas ante los fiscales, en poder de este diario, y en un informe contable pericial hecho por la Fiscalía quedó en evidencia cómo, para cubrir la supuesta deuda que les dejó la fracasada Neptuno, ejecutaron un segundo operativo que buscaba dividir la recompensa y tapar los faltantes.



(Le puede interesar: ¿Qué hay detrás del retiro del Ejército de un héroe de operación ‘Jaque’?)



Pero también se revela cómo acudieron a mecanismos atípicos para ejecutar Neptuno, que incluyeron supuestos préstamos de familiares, pagos de 'fachadas', entrenamiento de un grupo armado mixto, compra de droga y hasta el cobro de una recompensa por parte de un pariente de uno de los uniformados.

Facebook Twitter Linkedin

En el documento se asegura que el desarrollo de la operación Neptuno fue puesto en conocimiento del alto mando. Foto: EL TIEMPO

¿Quién autorizó?

En su defensa, los investigados, incluido el coronel Sarmiento, dicen que a pesar de esas conductas encontradas y confesadas, no se configura ningún delito: “Por el contrario, se evidencia un estricto cumplimiento de la protección de la seguridad (…) del Estado colombiano (…). Se buscó la forma de subsanar un procedimiento para el cual no existe un presupuesto del Ejército Nacional –partida como gasto reservado–, por cuanto se trató de una operación encubierta”.



Y agregan que Neptuno contó con la bendición del alto mando de ese momento (algunos de los cuales siguen en la cúpula) y hasta de instancias del alto Gobierno.



(En contexto: El dedo que le cortaron a ‘Santrich’ desata controversia en EE. UU.)



"El desarrollo de esta operación de inteligencia y militar Neptuno fue iniciada y desarrollada previamente autorizada, obedeciendo a las órdenes emanadas por el Comando de la Brigada Especial contra el Narcotráfico, CR. Jorge Eduardo Mora López; y este a su vez fue previamente autorizado siguiendo la relación de mando militar y de Gobierno que correspondió al Comando de la División de Aviación de Asalto Aéreo del Ejército (Daava), BG. Alberto Mejía Ferrero; Dirección de Inteligencia del Ejército (Dinte), Ricardo Zúñiga Campo; Comandante del Ejército Nacional, Sergio Mantilla Sanmiguel; Comandante de las Fuerzas Militares de Colombia (FF. MM.) Alejandro Navas; y por ende, que el nivel de la operación exigía fuese de conocimiento y autorizada por el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, y por el presidente de la República, Juan Manuel Santos", aseguró en uno de los interrogatorios el analista de inteligencia Fredy Márquez Godoy, otro de los procesados.



Y lo reiteró el coronel Sarmiento quien , según reveló el Reporte de Daniel Coronell, en La W Radio, sería llamado en los próximos días a curso de brigadier general.

La respuesta del gobierno Santos

Dentro de la investigación de EL TIEMPO se indagó si era cierto que el alto gobierno del presidente Juan Manuel Santos fue enterado de Neptuno, y un alto funcionario de esa administración accedió a responder.



"Nunca se conoció ni autorizó esa operación. Para ese momento, abril de 2012, estaban comenzando los diálogos de paz en La Habana, y el presidente Santos acababa de reiniciar relaciones con Hugo Chávez y no iba a poner en riesgo el proceso", explicó el vocero autorizado.



Y agregó que si bien, como ministro de Defensa, Santos autorizó varios operativos contra 'John 40', considerado un objetivo de alto valor, no fue el caso de Neptuno.



EL TIEMPO también intentó conocer la versión del exministro Pinzón, actual embajador de Colombia en Washington, pero no fue posible.

Facebook Twitter Linkedin

Estas son algunas de las actuaciones del proceso en contra del coronel Mario Sarmiento Reyes Foto: EL TIEMPO

¿Qué sigue?

Facebook Twitter Linkedin

El despacho del fiscal general Francisco Barbosa negó el recurso. Foto: EL TIEMPO

Por ahora, a Sarmiento y a los otros procesados, incluido un civil, se les negaron dos principios de oportunidad. El más reciente fue rechazado en agosto pasado por el propio Fiscal General, Francisco Barbosa.



Así las cosas, el proceso sigue su curso y el ente acusador deberá establecer quiénes autorizaron a Neptuno y qué implicaciones conlleva.



(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)



“Respecto al oficial que se encuentra en actividad, la institución es respetuosa de las decisiones y procedimientos que se surtan en las actuaciones judiciales y, una vez las autoridades adopten las decisiones de fondo, la Fuerza las acatará de conformidad con el ordenamiento jurídico”, le señalaron a EL TIEMPO en el Ejército.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET