Indagan extraña muerte de un infante de marina en Santa Marta

Hacia las 3 de la mañana de este martes, un infante de marina que prestaba guardia en las intalaciones de la Armada en Santa Marta, en la zona de mar, desapareció.



Y fuentes locales aseguran que, horas después, fue encontrado ahogado con un objeto atado a su cuerpo.



"En el relevo de las 3 de la mañana no se encontró al infante y empezó la búsqueda. Estaba custodiando dos lanchas de vigilancia marítima y al parecer, se cayó al agua con una de las anclas", dijo una fuente enterada del caso.



EL TIEMPO se comunicó con la Armada Nacional, que confirmó la muerte de uno de sus infantes en la zona de marina de Santa Marta y agregó que se está indagando las causas. Y acaban de emitir un comunicado: en el que identifican a la víctima como el bachiller Nelson Montoya Páez, orgánico de la Estación de Guardacostas de Santa Marta.



"Montoya Páez se encontraba prestando servicio de guardia de centinela en la Marina Internacional de Santa Marta, proporcionando seguridad a las unidades operativas de Guardacostas, y al no atender las comunicaciones de verificación de su servicio de guardia, de manera inmediata se iniciaron labores de búsqueda in situ por parte del personal de la Estación de Guardacostas", dice la Armada.



Y agrega: "De manera paralela la búsqueda subacuática con buzos de la unidad, labores que permitieron hallar el cuerpo sin vida del Infante de Marina Bachiller, aproximadamente a 2 metros del extremo norte del muelle. La Institución Naval realizó el llamado al Cuerpo Técnico de Investigación –CTI- de la Fiscalía General de la Nación para el levantamiento del cuerpo sin vida y posterior entrega de este al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses en Santa Marta".



Se sabe que el infante se repotó por última vez, a las 10:30 de la noche. El siguien reporte debía ser a las 11:30, pero no se produjo.



El supervisor de turno lo llamó por radio. Al no obtener respuesta,a las 12:15 de la noche el suboficial entró al muelle a buscarlo. Al no encontralo, pidió apoyo y el comandante de guardia, con varios infantes iniciaron la búsqueda.



"Encontraron la gorra en el piso y luego el cuerpo. Lo que llama la atención es que el cuerpo estaba a dos metros, en el agua, en donde la profundidad es mínima. Tenía chaleco con munición, proveedores, fusil, celular en mano (lo que estáprohibido para centinelas) y no tenía chaleco salvavidas", dice un allegado al caso.



Y agrega que se indaga por qué el infante presenta un golpe en la frente.

Sin videos

El comunicado oficial también señala: "El Infante de Marina Bachiller de 18 años, oriundo de Facatativá, Cundinamarca, ingresó a prestar su servicio militar en la Institución Naval el primer semestre del 2020. La Armada de Colombia lamenta profundamente su fallecimiento y extiende sus más sentidas condolencias a familiares y amigos del Infante de Marina Bachiller Nelson Montoya Páez (Q.E.P.D) y pondrá a disposición de las autoridades competentes toda la información requerida que permita esclarecer los hechos ocurridos".



Aunque se revisan videos, no hay cámaras que tomen el punto donde sucedieron los hechos.



Además, que personal de investigación forense ya fue enviado a la zona y que no pueden ni confirmar ni desmentir que fue por ahogamiento y que tenía un objeto en su cuerpo.



El infante custodiaba dos lanchas similares a las que terminaron, hace unas semanas, a la deriva, en Venezuela.



