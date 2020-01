Bochornoso incidente en Miami entre abogado Lombana y Jorge Mattos

Los coletazos de uno de los procesos penales más sonados en Colombia, se trasladaron la noche de este viernes a Miami.



El escenario fue el exclusivo restaurante Cipriani Downtown, ubicado en el 465 Brickell Ave, y visitado por artistas, políticos y hasta expresidentes como Enrique Peñanieto.



Según le dijeron a EL TIEMPO fuentes locales, el abogado penalista Jaime Lombana y el empresario Jorge Mattos, protagonizaron un bochornoso incidente, que terminó con presencia de un agente de la Policía.



Además, que el cantante Fonseca fue testigo de parte de lo sucedido hacia las 10:30 de la noche.

Lombana es el apoderado del grupo Eljuri dentro de millonario pleito con Carlos Mattos por el llamado caso Hyundai.



Según el penalista, cuando ya estaba a punto de retirarse del restaurante, llegó Jorge Mattos (hermano de Carlos) y lo increpó.



"Me empezó a gritar: 'Lombana, Lombana, de manera agresiva. Yo le dije que no iba a hablar con él y me alcanzó a la salida. Ante su insistencia le dije: 'Usted es un mafioso y no le voy a hablar'. En ese momento, llegó una mujer y lo abrazó por la espalda y luego llegó un policía y yo me fui", le explicó Lombana a EL TIEMPO.



Y agrego que en tres ocasiones le dijo: "Te voy a mandar matar".

Y agregó que una de las líneas de investigación dentro del caso es la presunta reunión de Jorge Mattos con un funcionario de un juzgado investigado dentro del caso de la medida cautelar que se investiga.

La otra versión

EL TIEMPO habló con Jorge Mattos, y este aseguró que él fue el agredido.



"Yo estaba con Fonseca y decidicmos ir a comer algo y a comer algo a Cipriani y a conocer un bar que acaban de abrir. Cuando estábamos esperando mesa vi que Lombana venía hacia mí", narra Jorge Mattos.



Y agrega: "En ese momento, la acompañante trató de contenerlo y él me empezó a insultar. Dos personas de seguridad lo retiraron del lugar y él se fue. Nosotros nos quedamos 5 minutos más y como la mesa se demoraba decidimos irnos. Yo vi a Lombana en la zona de valet parking y me acerqué a preguntarle qué había pasado, pues a pesar de las diferencias con mi hermano, siempre nos hemos saludado. Pero me empezó a gritar que yo era un mafioso y que me iba a meter preso. Yo le dije que era un estúpido pero nunca lo amenacé de muerte".



Jorge Mattos dice que en ese momento llegó un policía y se retiraron del lugar.

Expresidente de Hyundai. Foto: Hyundai

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com@UinvestigativaET