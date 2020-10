Imputarán cargos a exfiscal del caso de reventa de boletas

A la exfiscal Yajaira Cáceres Pacheco le notificarán en los próximos días que sus excompañeros del búnker encontraron mérito para citarla ante un juez de control de garantías a que responda por una conducta que, consideran, se ubica en el campo penal.



La medida, que hasta ahora se maneja bajo total reserva, ha sorprendido a quienes conocen a Cáceres. Se trata de una reputada exfuncionaria que participó en casos emblemáticos como el de la muerte del estudiante Sergio Urrego; en los equipos de investigadores que ubicaron a Walter Patricio Arizala, alias Guacho, disidente de la guerrilla de las Farc, muerto en una operación en 2019, y en otros casos contra mafias.



Pero el proceso por el que la van a emplazar está relacionado con la información revelada por EL TIEMPO en mayo pasado, en la que se indagaba la presunta entrega de dádivas por parte de miembros de la Federación Colombiana de Fútbol (Fedefútbol) a funcionarios vinculados a la investigación por la reventa de boletas para las eliminatorias para el Mundial de fútbol de Rusia 2018.



Esta es la segunda mala noticia que reciben en menos de 8 días los ‘zares’ del fútbol, algunos de los cuales estuvieron en Barranquilla, en la primera jornada de la eliminatoria para el Mundial de Catar, en 2022.

Fotos y boletas

Hace ocho días, EL TIEMPO reveló en exclusiva la decisión de Andrés Barreto, superintendente de Industria y Comercio (SIC), de confirmar las multas por 18.352 millones de pesos a dirigentes de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) y a particulares por el entramado que se tejió para la reventa de boletas de las eliminatorias para el Mundial de Rusia.



Incluso, el expediente les fue remitido a la Fiscalía y al Departamento de Justicia de Estados Unidos, por estar involucrado Luis Bedoya, protagonista del ‘Fifagate’.



Y por el caso de la exfiscal Cáceres, la sede de la Federación ya había sido registrada en dos ocasiones por oficiales de la Dijín. ¿Cómo encaja la exfiscal dentro del caso?

Fue ella quien inició la investigación por el robo de unas tiqueteras y de una máquina con las que estaban falsificando boletas. Esas mismas investigaciones llevaron a que ella conociera, durante al menos seis meses, el sonado caso de la reventa de boletas para los partidos de la Selección Colombia.



En diálogo con EL TIEMPO, la exfiscal fue enfática en que cuando ella tuvo a cargo el caso, la Federación no estaba siendo indagada. De hecho, apenas ahora la Fiscalía está evaluando el supuesto pago de sobornos para que se adjudicara el contrato de las boletas, revelado por EL TIEMPO en 2018.

¿Y la Fedefútbol?

Si bien la exfiscal aseguró que estuvo en el Mundial de Rusia, dijo que puede probar que pasajes, boletas y estadías fueron pagados con su tarjeta de crédito. Además, explicó que asistió a los partidos de eliminatorias en misiones de encubierta.



Sin embargo, en el expediente habrían fotos suyas y de un allegado, tomadas en la pista del estadio Metropolitano de Barranquilla.

Y el propio Ramón Jesurún le admitió a la Dijín (que cumple labores de policía judicial) que él autorizó la entrega de tres pases dobles para una persona que resultó ser cercana a la entonces fiscal, correspondientes a los encuentros que jugó la selección nacional en la primera ronda del Mundial de Rusia.



La exfiscal ha sido enfática en que no recibió nada de miembros de la Federación y que su conducta está ceñida a la ley. Pero la audiencia de imputación está programada para el próximo 18 de noviembre.

EL TIEMPO se comunicó con el penalista Julián Quintana, apoderado de la exfiscal, quien aseguró que no han sido notificados de ninguna decisión.



Tras reiterar que su clienta no ha incurrido en ninguna irregularidad, manifestó que la más reciente actuación dentro del proceso fue una audiencia en la que se declararon ilegales unas interceptaciones hechas a Yajaira Cáceres.



También dijo que, al parecer, el fiscal del caso fue trasladado a Nariño y que luego renunció.



Aún no se sabe si algún miembro de la Federación termine vinculado a este proceso. Pero la Fiscalía está por definir si vincula penalmente a los zares multados por la trama de la reventa.

