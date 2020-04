En firme imputación a abogado de Uribe después de cuarentena

El penalista Iván Cancino acaba de confimar que por ahora no pedirá el aplazamiento de la audiencia de imputación de cargos cotra Diego Cadena, agendada para el 28 de abril a las dos de la tarde, un día después de que expire la cuarentena ordenada por el gobierno.



Cadena será imputado por la Fiscalía por la presunta comisión del delito de soborno en actuación penal, por la compra de testigos dentro del proceso que se le sigue al senador y expresidente Álvaro Uribe en la Corte Suprema.



Cadena es uno de los abogados de Uribe Vélez.

El penalista Iván Cancino es el apoderado de Diego Cadena. Foto: EL TIEMPO

"No he pedido aplazamiento ni tengo hasta ahora intención de hacerlo. Esamos seguros de que la imputación se cae y vamos a ir por libertad total", le dijo Cancino a EL TIEMPO.



Aún no se ha definido si la audiencia será virtual o presencial, pero en caso de que prospere la medida de aseguramiento, se encuadrará en el decreto de excarcelación o sustitución de medidas carcelarias, que prepara el gobierno de cara a la pandemia del coronavirus, en caso de que ya haya sido expedido.



Tal como lo anticipó EL TIEMPO, Cadena -de 40 años- le entregó al menos 7 millones de pesos al exparamilitar Carlos Enrique Vélez, citado como testigo de la defensa del expresidente.



(Le puede interesar: ¿Quién es Diego Cadena, abogado de Uribe citado a imputación?)



Vélez, conocido en el mundo del hampa con el alias de Víctor y exintegrante del frente Cacique Pipintá de las Autodefensas, dijo que recibió varios giros y plata en efectivo.



Hay otro pago a otra testigo dentro del mismo proceso contra Uribe. Se trata de Eurídice Cortés, alias Diana, jefa política de las Auc en Caldas.



Por su parte, la Corte Suprema está pendiente de definirle la situación jurídica al expresidente Uribe. Su defensa, en cabeza de Jaime Granados, ya presentó alegatos previos a la resolución de situación jurídica.

La defensa

Cancino explicó que, para la defensa de Cadena, partirá de la doctrina jurídica de que es ilegal grabar a un abogado. Además, buscará demostrar que Cadena no sobornó a testigos.



"Un soborno implica obtener un favor a cambio. Y en este caso no se pidió ni silenciar ni cambiar los testimonios de nadie", le explicó el penalista a EL TIEMPO.



Sin embargo, tanto la Corte como la Fiscalía han señalado que Cadena nunca legalizó el poder que Uribe le otorgó y, en la práctica, nunca ejerció legalmente como su abogado en ningún escenario judicial.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com@UinvestigativaET