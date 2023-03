Este jueves, 23 de marzo, arrancó la audiencia de juicio en contra de Humberto Guatibonza, el exgeneral de la Policía Nacional que ocupó altos cargos en la institución y que terminó vinculado a un expediente por presuntas interceptaciones ilegales.



La audiencia se inició con una solicitud perentoria de su abogado, el penalista Jorge Armando Otálora. Este presentó una evidencia con la que esperaba ponerle fin al proceso en contra de su cliente.

Audiencia contra el general (r.) Humberto Guatibonza por presuntas chuzadas ilegales. Foto: Captura de video

El juez comenzó por hacer serios reparos al proceso. "Ha sido evidente la falta de rigor y ligereza con las que han actuado las partes del caso y que han llevado a que este se dilate por más de 5 años", aseguró el togado.



Y después procedió a pronunciarse de fondo con la solicitud de la defensa. Negó la preclusión de la investigación en contra del oficial en retiro.

El general (r) Humberto Guatibonza fue dejado en libertad en octubre de 2019. Foto: Rodrigo Sepúlveda / EL TIEMPO

Esta solicitud de Otálora estaba fundamentada en un audio en donde un perito de la propia Fiscalía asegura que el software malicioso del que se habla en el caso no existe.



"Nunca existió un programa con el que se aseguró se venían haciendo las interceptaciones telefónicas ilegales. No estamos en un grado de suposición, sino en un grado de certeza y por ese motivo creemos que el delito de uso de software malicioso no existe", dijo Otálora en la audiencia.



Es por eso que el abogado apeló la decisión y ahora el proceso lo llevará el Tribunal Superior de Bogotá.

Jorge Armando Otálora, abogado del exgeneral Guatibonza. Foto: Archivo / EL TIEMPO

La investigación de este caso se da por la presunta participación del oficial en retiro en una red de chuzadas ilegales que delinquía desde Ipiales y Pasto, en Nariño.



Específicamente se le señala de "obtener ilegalmente información reservada de políticos, empresas, integrantes de la Fuerza Pública, parejas, funcionarios judiciales y de la Fiscalía, para venderla a terceros interesados".

El regaño del juez



Poco antes de emitir su decisión, el juez expuso lo que a su criterio han sido “maniobras dilatorias” a lo largo del proceso.



“La Fiscalía no presentó durante seis meses un delegado ante el caso”, dijo el togado, quien puso de manifiesto que además hubo cambios constantes de fiscales que entorpecieron el trámite.



El regaño también salpicó a la defensa a quien señaló que de hacer “oposiciones absurdas”. “Todo se apela y no hay disposición para hacer las cosas de manera leal”.

En septiembre de 2018, agentes de la Fiscalía capturaron en Bogotá al general (r.) Guatibonza, siendo el cuarto uniformado detenido por estar presuntamente vinculados a una empresa ilegal que ofrecía paquetes de 'chuzadas'.



Sin embargo, el exgeneral de la Policía, desde octubre de 2019, ha enfrentado el proceso en libertad.

