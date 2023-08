En el techo de la cabina, las puertas, la guantera central y el espaldar de la silla del copiloto de un camión que cubría la ruta Bogotá-Mocoa, agentes del CTI y del Ejército hallaron 945 millones de pesos en efectivo.



El operativo se registró en las últimas horas en una vía de la vereda El Cedro, corregimiento Bruselas, en Pitalito, Huila.

El dinero iba escondido en varias partes del camión. Foto: Cortesía Fiscalía

El conductor del vehículo fue identificado como Robier Afranio López, de 40 años, quien, según las autoridades, no presentó soportes ni documentación que sustentaran el origen o destino de la jugosa suma de dinero.



El millonario monto estaba repartido en 186 fajos con denominaciones de 20.000, 50.000 y 100.000 pesos.

El dueño de la caleta

Según la Fiscalía, López fue detenido y presentado ante un juez por el delito de lavado de activos. Sin embargo, no aceptó el cargo y se le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.



EL TIEMPO conoció que, según las investigaciones preliminares, "el dinero sería empleado para la compra de estupefacientes" por parte de grupos armados, quienes serían los dueños de la millonaria caleta.

El dinero estaba repartido en 186 fajos. Foto: Cortesía Fiscalía

Robier Afranio López, el conductor capturado. Foto: Cortesía Fiscalía

Este diario investigó y estableció que el conductor registra varios movimientos entre Patía, Cauca y Córdoba, Nariño. De hecho, se trata establecer si López reside en el barrio Nueva Aranda, en Pasto.



En sus redes sociales, el hombre figura posando con camiones y tractomulas por diferentes vías de Nariño.



Además, hay un dato que llamó la atención de las autoridades: López asegura que desde julio de 2015 es conductor de la compañía Coltanques.

EL TIEMPO se comunicó con la empresa de transporte de carga y voceros aseguraron que dentro de toda la operación de Coltanques "no figura ningún conductor que coincida con el nombre suministrado por las autoridades".



"Revisamos la base de dato de todo el personal y no figura. Estamos verificando con nuestras compañías aliadas a ver si tienen algún registro de esa persona", dijo un vocero, quien agregó que en el tipo de vía en el que fue capturado López, Coltanques no transita por tratarse de camiones de gran tamaño.



Tanto el camión, como el dinero, y un celular del conductor fueron incautados.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

