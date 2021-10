Carvajal ofrece revelar turbios giros de Venezuela a poderosos españoles

La justicia española le acaba de dar un plazo perentorio a Hugo ‘Pollo’ Carvajal, el exjefe de la contrainteligencia de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, para que entregue pruebas de las graves acusaciones que está lanzando.



(Lo invitamos a leer: Correos hunden en EE. UU. a Hugo Carvajal, ficha clave de régimen de Maduro)



El general (r) completa cuatro sesiones en la Audiencia Nacional en las que ha dicho que tiene evidencia de cómo dinero que salió ilegalmente de PDVSA –la petrolera estatal venezolana– y de otros bolsillos del régimen terminó en manos de poderosas figuras españolas.



(Además: Con una pobreza disparada, la crisis de Venezuela toca fondo)

Aunque hasta ahora no ha entregado un solo documento, Carvajal logró desenterrar un par de expedientes y captar el interés de la justicia española, que ralentizó su extradición a Estados Unidos.



(Le puede interesar: El ‘Pollo’ Carvajal capturado y Saab rumbo a Miami ponen nervioso a Maduro)



En ese país le espera un proceso por el tráfico de 5,6 toneladas de cocaína, como parte del llamado ‘cartel de los Soles’. Además, la Corte del Distrito Sur de Nueva York asegura que el ‘Pollo’ debe responder por el uso y porte de ametralladoras y dispositivos destructivos en apoyo al narcoterrorismo.

Facebook Twitter Linkedin

Hugo el 'Pollo' Carvajal fue detenido por la Policía española y la DEA. Foto: Policía de España

El ‘Monedero’

Para hacerle el quite a una condena de 30 años, empezó por ofrecer información de la Eta y de las Farc. Pero subió su apuesta señalando que el régimen financió al poderoso partido de izquierda español Podemos, que ha tenido incluso recientes contactos con políticos colombianos.



Carvajal aseguró que le consta que, en operaciones que sumaron 200.000 euros, se transfirió dinero con base en supuestos informes carentes de contenido y que el receptor del dinero fue Juan Carlos Monedero.



Se trata, ni más ni menos, del cofundador del partido -aunque ya no hace parte de este- que, bajo la coalición Unidas Podemos, gobierna España junto con el Partido Socialista.



(También: Indagan nexos de Alcalá, ficha de Nicolás Maduro, con colombianos)



Agentes federales han tomado nota de sus declaraciones porque creen que en ellas está la respuesta de quiénes y por qué protegieron al ‘Pollo’ en España, casi dos años, durante los cuales burló a la DEA. De hecho, no descartan que el tema esté vinculado con el del barranquillero Álex Saab, señalado testaferro de Maduro.



Además, también llamó la atención el hecho de que Venezuela pidiera al ‘Pollo’ en extradición, en un supuesto intento por silenciarlo y proteger a sus aliados de izquierda en varios países.

Facebook Twitter Linkedin

Pablo Echenique, vocero del partido Podemos. Foto: Archivo particular

En todo caso, tras las revelaciones de las declaraciones de Carvajal, hechas por el diario El Mundo de España, Monedero salió a la defensiva.



(Además: Las pruebas que EE. UU. tiene contra Maduro y sus 14 ‘alfiles’)



“Spoiler: nadie presentará ninguna prueba porque no hay. Anda que no habrían salido ya. Al sinvergüenza le extraditarán. Y yo, otra vez, como en estos 8 años, me habré comido gratis otra portada de la prensa basura por ser fundador de Podemos. Qué miedo tienen. ¡Y sin tener cargos!”, indicó Monedero en sus redes.



Pablo Echenique, portavoz del partido, también se refirió al ‘ventilador’ de Carvajal según el cual el capital semilla de Podemos salió de las entrañas del régimen: “Desde que nacimos han dicho que hemos recibido financiación de Venezuela, Irán y Morodo, eso se ha demostrado falso y esto también lo es”.

Facebook Twitter Linkedin

Pablo Iglesias (izq.) y Juan Carlos Monedero (der.), fundadores del partido de izquierda Podemos. Foto: Archivo particular

Morodo, Garzón y Saab

Facebook Twitter Linkedin

Álex Saab, señalado testaferro de Maduro, se encuentra preso en Cabo Verde. Foto: EL TIEMPO

En España, Podemos tiene investigaciones pendientes por el caso Neurona –consultora que trabajaba también para el régimen chavista– y por una presunta por financiación ilegal.



En ese contexto, ya había salido a la palestra Raúl Morodo, el exembajador español en Venezuela durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Se indaga si a través del diplomático, su hijo y socios suyos se desviaron 30 millones de euros. Una cuenta en Suiza sería la clave del caso.



Y aunque todos los señalados niegan irregularidades, Carvajal sigue lanzando acusaciones.



(Lo invitamos a leer: Se les voló a EE. UU. y España testigo clave contra Maduro)



“Si caigo, no caeré solo. Caerán varios países. Con la gasolina que hay en España, si soy extraditado, tiraré una cerilla desde mi avión para que arda”, habría dicho a su círculo cercano.



El más reciente nombre que Carvajal deslizó fue el del exjuez Baltasar Garzón, punta de lanza de la defensa de Álex Saab, cuya extradición desde Cabo Verde a Estados Unidos está en proceso.



El viernes pasado, el despacho del exjuez salió a negar que Garzón hubiera cobrado 8,8 millones de euros de PDVSA, durante los últimos años del gobierno de Hugo Chávez y los primeros de Nicolás Maduro.



(También: El poderoso ‘factor cubano’ en el régimen de Nicolás Maduro)

Facebook Twitter Linkedin

Raúl Morodo, ex embajador de España en Venezuela, (izq.) junto a José Bono (med.) y el expresidente Hugo Chávez. (der.) Foto: Archivo particular

Las explicaciones del exjuez

Facebook Twitter Linkedin

Carvajal aseguró que Podemos recibió dinero de PDVSA, compañía estatal petrolera de Venezuela. Foto: Jesús Contreras / REUTERS

“Ilocad, S. L. (la firma de Garzón) no fue contratada por PDVSA sino por el despacho americano Squire Patton Boggs LLP., que es quien ha llevado la defensa a nivel mundial de los intereses de PDVSA y su filial Bariven S. A. (...) El encargo consistió exclusivamente en la realización de un informe sobre la viabilidad de la interposición de acciones legales en España contra varios empresarios, así como exfuncionarios de PDVSA y de su filial”, explicó la oficina.



(Además: ¿Qué hacía Piedad Córdoba de visita en Venezuela?)



Carvajal insiste en que tiene evidencia para respaldar sus señalamientos. Pero es improbable que logre frenar su extradición.

(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)



UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativca@eltiempo.com

@UinvestigativaET