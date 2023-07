El pasado lunes 10 de julio, Samuel Santander Lopesierra, conocido como el 'Hombre Marlboro', inscribió, ante la Registraduría de Maicao, su candidatura a la alcaldía del municipio tras haber recogido más de 63 mil firmas, cuya autenticidad deberá ser verificada.



Como reveló EL TIEMPO, el excapo hizo, de manera previa, tres movimientos para proceder con su aspiración a la alcaldía. Pidió un concepto verbal sobre una posible inhabilidad a un reputado abogado, y envió oficios a la Fiscalía y al Ministerio de Justicia para dejar constancia de que no tiene procesos pendientes en Colombia.

Sin embargo, hay conceptos encontrados, incluso uno reciente de la Función Pública, donde se establecen limitaciones para aspirar a cargos de elección popular de personas con condenas, así sean en Estados Unidos.



En medio de la polémica, EL TIEMPO estableció que ya llegó una primera denuncia al Consejo Nacional Electoral (CNE) respecto a la candidatura de Lopesierra y que será asignada a un magistrado. Por ende, ese organismo se deberá pronunciar sobre el caso.



Aunque el tema no se conoce, EL TIEMPO determinó que la denuncia fue radicada el pasado 27 de junio. En esta, se argumenta que el 'Hombre Marlboro' estaría inhabilitado para aspirar a la alcaldía de Maicao por haber sido condenado en los Estados Unidos por el delito de narcotráfico.

El exnarcotraficante Samuel Santander Lopesierra pagó una condena de 18 años en Estados Unidos. Foto: Archivo Particular

¿Cabe una revocatoria?

EL TIEMPO encontró un caso similar al de Lopesierra en el que se habla de las aspiraciones a la alcaldía de Soledad, Atlántico, de un ciudadano que pagó una condena en Estados Unidos por narcotráfico.



Según el documento del CNE, con fecha de septiembre de 2015, el ciudadano, luego de hacer la plena verificación de la identidad ante el Sistema de Archivo Nacional de Identificación (ANI), podía adjuntar el certificado especial de antecedentes disciplinarios, el cual, al no haber sido condenado en Colombia, arrojaría que no existía inhabilidad para aspirar al cargo.

El Consejo Nacional Electoral emitió una Resolución respecto a un caso similar al de Lopesierra. Foto: Prensa CNE

"Se allegó al expediente el certificado especial de antecedentes del ciudadano, obtenido en la página web de la Procuraduría, en el que consta que el candidato no registra inhabilidad especial para el cargo (...) es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generales por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el Estado, fallos de responsabilidad fiscal, decisiones de pérdida de investidura, condenas contra servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas".



El documento, no obstante, aclara que el certificado no muestra ningún tipo de condena en el exterior.

Samuel Santander Lopesierra, 'El Hombre Marlboro' Foto: Archivo particular

Sin embargo, la Resolución también anota que "de conformidad con el inciso segundo del artículo 31 de la Ley 1475 de 2011 (...) habrá lugar a la revocatoria de la inscripción de las candidaturas por causas constitucionales o legales, inhabilidad sobreviniente o evidencia con posterioridad a la inscripción".



Además, se agrega que "la candidatura podrá modificarse hasta un mes antes de la fecha de la correspondiente votación".

También, de acuerdo con el CNE "se examinarán los elementos de la inhabilidad al tenor de lo establecido en el Artículo 122 de la Constitución Política, que asegura que no podrán ser inscritos candidatos de elección popular o elegidos los que hayan sido condenados en cualquier tiempo por la comisión de delitos de narcotráfico en Colombia o en el exterior".



Para el ente electoral, esta situación se trata de una "inhabilidad especial común para elección popular, y es de rango constitucional".

Las pruebas desde Estados Unidos

En el caso que encontró EL TIEMPO, al igual que en el de Lopesierra, las condenas fueron impuestas por un tribunal federal en los Estados Unidos y según el documento del CNE, tendrán validez en la medida en la que provengan de las autoridades judiciales de dicho país, sean debidamente traducidas al español y den cuenta de la condena impuesta por la comisión del delito de narcotráfico.



Por lo tanto, se procedería a revocar la inscripción del candidato y a compulsar copias para ser sometidas a reparto con el objeto de adelantar la actuación administrativa sancionatoria con relación al partido o movimiento que lo haya avalado.



Por ahora, el CNE tendrá que volver a determinar si, en el caso específico de Lopesierra, también se revocaría su candidatura días antes de las elecciones de octubre.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

