Hacia las 3:30 de la tarde del pasado viernes 28 de abril, en un avión del gobierno de Estados Unidos, aterrizó en el aeropuerto El Dorado, el señalado capo más peligroso y temible que Pablo Escobar: el 'Hombre del overol'.



El señalado capo quien pagaba su segunda condena en Estados Unidos por lavado de activos y fraude inmobiliario quedó en libertad desde febrero pasado y fue deportado a Colombia.

Helmer 'Pacho' Herrera, el extinto capo del Norte del Valle. Foto: Archivo Particular

Se trata de José Orlando Sánchez Cristancho, cuyo nombre cobró relevancia por una conversación telefónica entre los capos del cartel de Cali Miguel Rodríguez Orejuela y Elmer 'Pacho' Herrera, en la que aseguraban que Sánchez Cristancho era más peligroso que Pablo Escobar.



Sánchez Cristancho, fue condenado por primera vez en el estado de Florida, Estados Unidos, en junio de 2001, por conspiración en lavado de activos. En ese país purgó una pena y acordó 3 años de libertad bajo fianza.



Pero, 11 años después en marzo de 2017, fue capturado en una lujosa finca ubicada en la vereda San Rafael del municipio de Facatativá, Cundinamarca.



En ese momento, según las autoridades, Sánchez tenía una circular roja de Interpol por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos relacionado con nuevas actividades delincuenciales.

Capturado José Sánchez Cristancho, conocido como 'el hombre del overol', quien es uno de los narcos del cartel de Cali. Foto: Policía Nacional

Era requerido en extradición por la Corte Sur del Distrito de Florida por los delitos de conspiración para cometer fraude bancario.



Registros de las autoridades señalan que el ‘Hombre del Overol’, hizo parte del cartel de Cali y de participar en vendettas del narcotráfico.



Su extradición a Estados Unidos, por segunda vez, fue en febrero de 2018, donde pagó condena en la cárcel Federal Detention Center de Miami y la USP Atlanta.

La 'Monita retrechera'

Elizabeth Montoya de Sarria, la 'Monita retrechera' y Ernesto Samper. Foto: Archivo particular

Miguel Rodriguez Orejuela narcotraficante colombiano. Foto: Archivo / EL TIEMPO

Al 'Hombre del overol' se le señala de haber pagado por el asesinato de Elizabeth Montoya de Sarria, la 'Monita retrechera', también de ser el responsable del atentado en contra de William Rodríguez, hijo mayor del capo del cartel de Cali Miguel Rodríguez Orejuela.



Sin embargo, en entrevista en exclusiva con EL TIEMPO, Sánchez Cristancho negó estar detrás de la muerte de Montoya de Sarria y del atentado a William Rodríguez.



"Él (Miguel Rodríguez) sabía que yo era su amigo, que no soy asesino y que no lo voy a matar o a su familia por lo que dijo. Luego me mandó a decir: ‘Perdón, mi hermanito. Me tocó tirarlo de cabeza porque están matando a la familia", aseguró Sánchez.



Y sobre Elizabeth Montoya dijo "con ella tenía deudas de diferentes formas, pero se las pagué. Era como mi madre. Lo que traté fue protegerla con mis relaciones. Tuvo líos con el cartel de Cali, porque ordenó la muerte de Walter o el ‘Palestino’, clave en la guerra contra Pablo. Lo único que hice fue esconderla, sacarla del país y pedir tregua".

La campaña Samper

Ernesto Samper durante la campaña presidencial junto a su esposa Jacquim Foto: León Darío Peláez. Archivo EL TIEMPO

El cuadro del maestro Darío Ortiz que, según José Orlando Sánchez Cristancho, le compró a Santiago Medina para colaborar en la colecta para la campaña Samper Presidente. Foto: Foto: Suministrada

Lo que Sánchez sí acepto fue en haber colaborado con la narcocolecta que hizo la 'Monita retrechera' para apoyar la campaña Samper Presidente.



Según Sánchez, él le compró un cuadro al anticuario y tesorero de esa campaña, Santiago Medina.



"No me acuerdo cuánto entregué, pero le compré a Santiago Medina un cuadro de un gran pintor. Ese fue el aporte que hice", aseguró Sánchez", dijo Sánchez Cristancho.



Y agregó que el recibo del aporte nunca apareció y que esa era la evidencia que Elizabeth Montoya lo estaba protegiendo.



Además, dijo que no tiene deudas pendientes con la justicia.

