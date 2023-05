Orlando Sánchez Cristancho, el señalado capo del narcotráfico más temido que Pablo Escobar, completa 10 días en Colombia después de que, tal como lo reveló EL TIEMPO en exclusiva, Estados Unidos lo deportó.



EL TIEMPO lo entrevistó en exclusiva y accedió a hablar de sus supuestos nexos con la mafia mexicana y con los capos del cartel de Cali, Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela. Además, respondió si él había mandado a asesinar a William Rodríguez y a Elizabeth Montoya de Sarria, la conocida 'Monita retrechera'.

Ernesto Samper durante la campaña presidencial junto a su esposa Jacquim Foto: León Darío Peláez. Archivo EL TIEMPO

Sobre esta última dijo que era una gran jugadora en el mundo de la mafia y que además comercializó con Montoya diamantes que les eran suministrados por una familia ajena al narcotráfico.



Tras negar ser el temible capo del que se hablaba en los 90 aseguró que nunca ha sido condenado por narcotráfico.



Sin embargo, admitió que participó en la narcocolecta que hizo la 'Monita retrechera' para apoyar la campaña Samper Presidente, a través del anticuario y tesorero Santiago Medina.

El cuadro del maestro Darío Ortiz que, según José Orlando Sánchez Cristancho, le compró a Santiago Medina para colaborar en la colecta para la campaña Samper Presidente. Foto: Foto: Suministrada

Elizabeth Montoya de Sarria, la 'Monita retrechera' y Ernesto Samper. Foto: Archivo particular

"No me acuerdo cuánto entregué, pero le compré a Santiago Medina un cuadro de un gran pintor. Ese fue el aporte que hice", aseguró Sánchez.



Y agregó que el recibo del aporte nunca apareció y que era evidencia que Elizabeth Montoya lo estaba protegiendo.



EL TIEMPO le solicitó a Cristancho que entregara una foto de la obra que dice haber adquirido, y que dice, todavía tiene en sus manos.



Sánchez Cristancho, quien ya ha pagado dos condenas en Estados Unidos y quien dice no tener deudas pendientes con la justicia, aseguró que el autor del cuadro por el que pagó es el maestro Darío Ortiz Robledo.

EL TIEMPO se puso en comunicación con Ortiz Robledo, quien empezó por asegurar que la foto es muy borrosa y que no se puede establecer si es un plotter o una copia de un cuadro que pintó en 1994.



"Fue adquirido por Eduardo Bastidas Peña (Q.E.P.D.) de la galería y editorial Forma y Color Colombia hacían un libro que se llamaba directorio de artistas colombianos. Ese mismo año Bastidas lo expuso en un evento en el Hotel La Fontana", señaló el maestro desde su casa en ciudad de México.



Y en diálogo con EL TIEMPO aseguró que nunca más volvió a saber de la obra y que nunca conoció al anticuario Santiago Medina.



Investigadores de la época recordaron que Elizabeth Montoya era coleccionista de arte, que a varios capos -incluido alias rasguño- se le vendieron falsos Rubens y Picassos y que para tapar ese tipo de aportes los cuadros eran vendidos con sobreprecios.

José Orlando Sánchez extraditado a EE. UU, al lado, su primera foto tras ser deportado a Colombia. Foto: EL TIEMPO

Cristancho le dijo a EL TIEMPO que no tiene deudas pendientes con la justicia y que va a trabajar con una ONG temas de desplazados en el norte del Cauca y en el Cesar.



Santiago Medina murió en prisión domiciliaria en 1999. Fue condenado a 64 meses de cárcel y al pago de 3.300 millones de pesos por enriquecimiento ilícito a favor de terceros.



Si bien estuvo preso en La Modelo, su colaboración con la justicia y su mal estado de salud lo llevaron a obtener prisión domiciliaria.

