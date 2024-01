Estas son las cartas denunciando a Hollman Morris por acoso en RTVC

A las 11:43 de la mañana de este miércoles 10 de enero, Nórida Rodríguez Muñoz, gerente del sistema de medios públicos Radio Televisión Nacional de Colombia (RTVC), radicó ante la Procuraduría General varias cartas que le han llegado de trabajadoras de la entidad.



Según explica Rodríguez a la Procuraduría, el documento tiene que ver con situaciones surgidas con el subgerente de televisión de RTVC, Hollman Morris, a quien señalan de haber creado un panorama a nivel laboral hostil, agresivo, ofensivo y

con permanentes abusos y faltas de respeto en contra la dignidad y derecho.

Nórida Rodríguez, gerente de RTVC. Foto: Ministerio TIC

EL TIEMPO conoció en exclusiva el documento de 38 páginas radicado por Rodríguez, en el que asegura que Silvana Orlandelli Uruburu, directora del Canal

Señal Colombia y otras altas funcionarias aparecen manifestando su inconformismo por el clima laboral y narran episodios concretos que han vivido con Morris.



Incluso, aseguran que los conflictos que se presentan se han reflejado en la caída de la audiencia del Canal Institucional.

Silvana Orlandelli, directora de Señal Colombia. Foto: Archivo particular

Lina Marcela Moreno, directora de Canal Institucional, le asegura en una carta a Rodríguez, fechada el 29 de diciembre que la conducta del actual subgerente le ha causado desconcierto e intranquilidad y que incluye cambios en decisiones laborales, incluida la parrilla de la programación.



En la carta de Nórida Rodríguez a la Procuraduría revelada por W Radio, señala que Morris ha logrado generar sensación de intranquilidad, inseguridad, cuestionamientos e intimidación a miembros del equipo.



Además, advierte que ya activó el comité de convivencia del Canal.

'Me siento perseguida'

Esta es la carta de Silvana Orandelli a Nórida Rodríguez. Foto: EL TIEMPO

"Desde la llegada del señor Morris, los canales de comunicación han sido escasos y precarios conmigo como directora del canal y con mi equipo de profesionales que pueden demostrar su idoneidad con su trayectoria y hoja de vida, considerando además que los espacios de interacción para articularnos, pese a que se han solicitado de manera reiterada, han sido escasos y cuando se han desarrollado en las intervenciones que he realizado verbalmente en varias

ocasiones fui interrumpida y los conceptos poco o nada tenidos en cuenta, la misma situación ocurre con mi equipo de trabajo", asegura Orandelli.



Y agrega: "Desafortunadamente, el señor Morris nunca nos vio como unos aliados, ni coequiperos, nos estigmatizó y para él siempre fuimos los de "la otra administración", irrespetó y trasgredió todo el tiempo la moral del grupo, insistía que "el cambio" había llegado, cuando nadie se oponía a ello, porque la intención del equipo era trabajar conjuntamente por garantizar la prestación del servicio público de televisión en las mejores y óptimas condiciones de calidad; esta situación que ha generado desmotivación y tristeza en el equipo de trabajo, puede ser validada con algunos profesionales del canal que han vivido repetidas veces estos momentos".



Silvana Orandelli además asegura que acude a Nórida Rodríguez "en calidad de Gerente de RTVC y superior del señor Hollman Morris, Subgerente de Televisión de RTVC, como jefe inmediato mío, porque me siento perseguida, insegura, desinformada y vulnerada en mi derecho de trabajar dignamente, en un ambiente de respeto y cordialidad, partiendo de un principio de confianza, así mismo que en lo sucesivo se logre una intermediación a través de la Gerencia que permita en condiciones seguras cumplir con mis funciones, y en última instancia, considerar el traslado a otra dependencia donde no me sienta como estoy en estos momentos".

'Me he sentido intimidada e insegura'

Carta de Lina Marcela Moreno, directora de Canal Institucional a Nórida Rodríguez. Foto: EL TIEMPO

En el mismo sentido que Orandelli, Lina Marcela Moreno, directora de Canal Institucional, le asegura a Nórida Rodríguez que las conductas de Morris son reiterativas.



"Las conductas que relacioné no son aisladas, por el contrario, han sido reiterativas al punto de parecer sistemáticas, pues han logrado generar en mí, sensaciones de intranquilidad, por ejemplo, cuando he sido requerida para reunión en la subgerencia de Televisión, me he sentido intimidada, cuestionada e insegura. Estas sensaciones causadas generan desmotivación en el entorno laboral", asegura Moreno.



La directora de Canal Institucional asegura que ha sido increpada por Morris por campañas solicitadas desde la Gerencia del canal y que según él no fueron consultadas previamente con la subgerencia de televisión.

Instalaciones de RTCV en Bogotá. Foto: Google Maps

En la carta Moreno agrega: "No ha sido posible hacer equipo con la Subgerencia de Televisión pese a las múltiples propuestas ofrecidas de mi parte para que haya fluidez en los procesos que nos competen, por el contrario, las constantes demandas de justificaciones de los procesos adoptados al interior del Canal están generando un desgaste que debilita la gestión propia, dado que los esfuerzos se van encaminando en la defensa y justificación del proceder de esta dirección respecto de los reparos constantes e infundados de la Subgerencia de Televisión, dado que se han cerrado las puertas a la comunicación y liderazgo claro por parte del último, manifestando reiterativamente un discurso de subordinación".



Esta no es la primera vez que Morris, ficha cercana al presidente Gustavo Petro, se ve envuelto en escándalos. De hecho, cuando se anunció su nombre para el cargo en el que permanece en RTVC, salieron a relucir denuncias por supuestos casos de violencia intrafamiliar.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

