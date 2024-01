Hijo de 'Poncho' Zuleta denuncia amenazas por disparo a su hijo que implica a policías

Un carro Renault Symbol que transitaba por una calle de un exclusivo barrio de Ocaña terminó con varios impactos de bala de dos fusiles M-16 la madrugada del 24 de diciembre de 2019.



(Lo invitamos a leer: Ricardo Roa explica viaje a Punta Cana al que fue petrolero ligado a su apartamento).



El vehículo era conducido por uno de los nietos del reconocido cantante de vallenato 'Poncho' Zuleta que terminó gravemente herido, junto con un amigo, luego de que una de las balas los alcanzara.

Facebook Twitter Linkedin

Josué Zuleta es nieto del cantante Poncho Zuleta. Foto: @cristianrodriguezmge y EL TIEMPO

Según el expediente del caso conocido por EL TIEMPO, Josué Zuleta Jaimes, ingresó al hospital Emiro Quintero Cañizares de Ocaña a las 2 de la madrugada del 24 de diciembre de 2019.



(Le puede interesar: El historial de los señalados ladrones de joyas colombianos capturados en Malasia).



"Paciente ingresa al servicio de urgencias con cuadro clínico por herida por proyectil (arma de fuego) en codo derecho de 15x12 cm de diámetro con fractura abierta de humero distal y radio, más cubito proximal y amputación traumática a nivel entre el hombro y el codo", se lee en la valoración médica a Zuleta conocida por EL TIEMPO.

Testimonios y supuestas amenazas

Facebook Twitter Linkedin

Este es parte del informe médico de Josué Zuleta. Foto: EL TIEMPO

Según los informes forenses y declaraciones recogidas por la Fiscalía, los dos fusiles M-16 fueron disparados por dos uniformados de la policía de Ocaña que para la fecha estaban adscritos al escuadrón móvil de carabineros número 1 de esa ciudad.



Se trata de Daniel Arley Pedraza Mendoza y Sergio Ricardo Sierra Roso, quienes le dijeron a la Fiscalía que accionaron sus fusiles de dotación como medida de protección al casi ser arrollados por el vehículo en el que iba Zuleta y por haber escuchado dos disparos.



(También: Argentina: señalados terroristas resultaron ser peluquero y profesor de ping-pong).



Por ese caso, la Fiscalía inició investigación de los hechos y la indagación contra los uniformados reposa en un juzgado de la justicia penal militar.



Sin embargo, Emiliano Zuleta Vergel, hijo mayor del cantante 'Poncho' Zuleta y padre de Josué Zuleta, asegura que cuatro años después el caso está congelado y que aún no hay responsables de lo que le sucedió a su hijo.

Facebook Twitter Linkedin

El vehículo en el que iba el nieto de Poncho resultó con varios impactos de bala. Foto: EL TIEMPO

Facebook Twitter Linkedin

El caso se encuentra en la justicia penan militar. Foto: EL TIEMPO

"Cuando le dispararon a mi hijo, la Policía dijo estar dispuesta a colaborar, de hecho nos trasladaron en un avión de la Institución a la ciudad de Bogotá para que mi hijo fuera intervenido, pero hasta ahí quedó todo. Mi hijo está casi perdiendo el brazo y necesita operaciones muy costosas que yo no puedo pagar", le dijo Zuleta a EL TIEMPO.



Y agregó: "A raíz de lo que le sucedió a mi hijo nos tuvimos que radicar en un municipio de la sábana de Bogotá, yo soy médico cirujano y no pude seguir trabajando, he vendido todo lo que tenía, lo último que hice fue hipotecar una finca en Pelaya (Cesar), y vendí otras propiedades".



(Además: Estos son los dueños de la empresa de químicos incendiada a la salida de Bogotá).



Zuleta además dijo que ha recibido amenazas: "Pensé en regresar a Ocaña con mi familia, pero me llaman constantemente y me dicen que no tengo nada que ir a hacer allá, que deje el caso de mi hijo quieto. Estamos a la espera de que la Policía indemnice a mi hijo a quien le dañaron por completo su vida, pero hasta ahora no hay ni siquiera una imputación".

¿Qué dicen los policías involucrados?

Facebook Twitter Linkedin

Uniformados de la Policía. Foto: FAC

EL TIEMPO contactó a Fabián Cubillos, abogado Daniel Arley Pedraza, para preguntarle en qué etapa está el proceso de su cliente.



"El proceso se encuentra en etapa instructiva de la Justicia Penal Militar. La verdad es lo máximo que le podría decir porque no es que yo no pretenda dar información, ni que este ocultando nada. Lo que pasa es que los procesos en la Justicia Penal Militar gozan de una reserva sumarial", aseguró el abogado Cubillos.



(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO).



Y agregó: "Ellos ya rindieron indagatoria el año pasado. En esta etapa del proceso están en recaudo de pruebas. De hecho, creo que a las presuntas víctimas ya dieron sus declaraciones también. Mi cliente sigue siendo parte de la institución".



EL TIEMPO intentó comunicarse con Sergio Sierra Roso, el otro policía involucrado, pero al cierre de esta edición no había respondido las llamadas.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

Síganos ahora en Facebook